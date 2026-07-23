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Hadjar geniet van Verstappen: "Heel indrukwekkend"

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Hadjar geniet van Verstappen: "Heel indrukwekkend"

Isack Hadjar geniet van elke minuut die hij samenwerkt met Max Verstappen. De Fransman is sinds dit jaar de teamgenoot van Verstappen, en vooralsnog presteert hij boven verwachting. Na een halfjaar bij het grote Red Bull kan Hadjar de balans redelijk opmaken.

Het zitje naast Verstappen bij Red Bull geldt al jaren als één van de lastigste banen in de Formule 1-wereld. In de afgelopen jaren gingen onder meer Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda kopje onder naast Verstappen. Hadjar lijkt het vooralsnog goed uit te houden, en hij is zelfs in staat om in het spoor van Verstappen te blijven. Alhoewel Red Bull het momenteel zeer lastig heeft, is Hadjar wel een lichtpuntje.

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'Dat valt niet te ontkennen'

Hadjar keek tijdens de persconferentie op de Hungaroring uitgebreid terug op zijn eerste halfjaar naast Verstappen. Hij kende het lot van zijn voorgangers: "Je komt natuurlijk binnen en je bent ervan bewust waar je terecht bent gekomen. Ik had zeker wat twijfels, want dit is wel Max. Dat valt niet te ontkennen. Hij is geweldig en er was dus een beetje twijfel zeker wat druk."

Hadjar kan zijn hoofd echter nog steeds boven water houden, en daar is hij trots op: "Tot nu toe verloopt het vrijwel precies zoals ik vooraf had gehoopt, maar het speelde zeker door mijn hoofd."

Heeft Hadjar zichzelf verrast?

Veel mensen hadden verwacht dat Hadjar het zwaar zou krijgen, maar voor hem zelf is dit geen verrassing: "Ik heb mezelf dit jaar eerlijk gezegd niet verrast. Ik heb gewoon een hoog niveau bereikt, en ik doe het beter dan vorig jaar. Dat is gewoon normaal, want het is mijn tweede seizoen. Ik heb nog niet heel erg veel ervaring, maar ik ga zeker wel vooruit."

Strijden met Verstappen

Over de samenwerking met Verstappen is hij duidelijk: "Ik zou zeggen dat Max op de zondag over de hele linie, echt heel erg indrukwekkend is. Ik denk dat mijn tempo over één ronde best goed was, maar hoe goed hij de races weet te managen, is echt van een ander niveau. Dus daar richt ik me op om aan te werken."

F1 Nieuws Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (4)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.281

    Verfrissend en uitermate volwassen hoe Hadjar omgaat met zijn rol binnen RBR en tegelijkertijd puike resultaten weet neer te zetten, waardoor hij na Daniel niet alleen de beste teamgenoot van Max is, maar ook eentje die het Max in de (nabije) toekomst echt wel heel moeilijk weet te maken.

    • + 0
    • 23 jul 2026 - 17:00
    • SennaS

      Posts: 12.451

      Welke resultaten? Opzij gaan als de baas eraan komt?

      • + 0
      • 23 jul 2026 - 17:38
    • f(1)orum

      Posts: 10.281

      Van vrijwel laatste aan de start tot p6 in Spa vind ik een puik resultaat.

      • + 0
      • 23 jul 2026 - 17:41
  • SennaS

    Posts: 12.451

    Logisch dat hij opkijkt tegen een fenomeen als Max en 1 van de beste ooit. Ga daar maar aan staan als talentje.

    • + 0
    • 23 jul 2026 - 17:40

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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Oostenrijk Red Bull Ring
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Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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