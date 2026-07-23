Isack Hadjar geniet van elke minuut die hij samenwerkt met Max Verstappen. De Fransman is sinds dit jaar de teamgenoot van Verstappen, en vooralsnog presteert hij boven verwachting. Na een halfjaar bij het grote Red Bull kan Hadjar de balans redelijk opmaken.

Het zitje naast Verstappen bij Red Bull geldt al jaren als één van de lastigste banen in de Formule 1-wereld. In de afgelopen jaren gingen onder meer Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda kopje onder naast Verstappen. Hadjar lijkt het vooralsnog goed uit te houden, en hij is zelfs in staat om in het spoor van Verstappen te blijven. Alhoewel Red Bull het momenteel zeer lastig heeft, is Hadjar wel een lichtpuntje.

'Dat valt niet te ontkennen'

Hadjar keek tijdens de persconferentie op de Hungaroring uitgebreid terug op zijn eerste halfjaar naast Verstappen. Hij kende het lot van zijn voorgangers: "Je komt natuurlijk binnen en je bent ervan bewust waar je terecht bent gekomen. Ik had zeker wat twijfels, want dit is wel Max. Dat valt niet te ontkennen. Hij is geweldig en er was dus een beetje twijfel zeker wat druk."

Hadjar kan zijn hoofd echter nog steeds boven water houden, en daar is hij trots op: "Tot nu toe verloopt het vrijwel precies zoals ik vooraf had gehoopt, maar het speelde zeker door mijn hoofd."

Heeft Hadjar zichzelf verrast?

Veel mensen hadden verwacht dat Hadjar het zwaar zou krijgen, maar voor hem zelf is dit geen verrassing: "Ik heb mezelf dit jaar eerlijk gezegd niet verrast. Ik heb gewoon een hoog niveau bereikt, en ik doe het beter dan vorig jaar. Dat is gewoon normaal, want het is mijn tweede seizoen. Ik heb nog niet heel erg veel ervaring, maar ik ga zeker wel vooruit."

Strijden met Verstappen

Over de samenwerking met Verstappen is hij duidelijk: "Ik zou zeggen dat Max op de zondag over de hele linie, echt heel erg indrukwekkend is. Ik denk dat mijn tempo over één ronde best goed was, maar hoe goed hij de races weet te managen, is echt van een ander niveau. Dus daar richt ik me op om aan te werken."