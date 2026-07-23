Max Verstappen heeft weer hard uitgehaald naar de nieuwe regels die sinds dit jaar in de Formule 1 gelden. Verstappen is al langere tijd zeer kritisch, en stelt dat hij nu steeds meer medestanders krijgt.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen fan is van de huidige regels in de Formule 1. De nieuwe motorregels zorgen al geruime tijd voor frustratie bij de viervoudig wereldkampioen. Hij stelde zelfs dat deze regels hem mogelijk naar de uitgang konden duwen. Inmiddels lijkt het er niet meer op dat hij gaat stoppen, maar over de regels krijgt hij wel steeds meer gelijk. Afgelopen weekend in Spa kwamen de problemen met de batterijen immers steeds meer naar boven.

Krijgt Verstappen steun?

Verstappen trekt dan ook een duidelijke conclusie. In de paddock op de Hungaroring spreekt hij zich uit: "Ik spreek me al heel erg lang uit ove deze regels. Mensen zeiden eerst: 'Ach, hij zit maar te klagen. Hij moet zijn mond houden.' Maar ik moet zeggen dat ik de laatste weken steeds meer mensen zie wijzen naar wat ik al lang geleden zag aankomen."

Verstappen benadrukt dat zijn frustratie niets heeft te maken met zijn prestaties: "Het gaat er niet om dat ik niet meer win. Het is gewoon zo dat ik om het product geef. Ik heb dat al heel erg vaak gezegd, en op een gegeven moment is dat wel genoeg, toch? Natuurlijk blijven mensen ernaar vragen, maar dat wordt niet altijd gewaardeerd."

'Ik had al gewaarschuwd'

De huidige regels blijven voor teleurstelling zorgen bij Verstappen: "Ik zeg gewoon wat ik denk, want je ziet bepaalde dingen echt aankomen. Dan zeggen mensen soms: 'Dit was een geweldige race.' Dan zeg ik: 'Ja, maar de manier waarop we racen is niet heel realistisch.' En dan kom je op sommige circuits terecht, rijd je met weinig pk's naar Formule 1-maatstaven."

Verstappen had al gewaarschuwd: "Het is een beetje pijnlijk, want ik zag dit al jaren aankomen. Het is natuurlijk niet het meest opwindend. Maar ik ben het op een gegeven moment ook zat om alles te herhalen. Het is al moeilijk genoeg om gewoon mee te rijden."