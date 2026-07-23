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Verstappen vindt steun in kruistocht tegen F1-regels

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Verstappen vindt steun in kruistocht tegen F1-regels

Max Verstappen heeft weer hard uitgehaald naar de nieuwe regels die sinds dit jaar in de Formule 1 gelden. Verstappen is al langere tijd zeer kritisch, en stelt dat hij nu steeds meer medestanders krijgt.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen fan is van de huidige regels in de Formule 1. De nieuwe motorregels zorgen al geruime tijd voor frustratie bij de viervoudig wereldkampioen. Hij stelde zelfs dat deze regels hem mogelijk naar de uitgang konden duwen. Inmiddels lijkt het er niet meer op dat hij gaat stoppen, maar over de regels krijgt hij wel steeds meer gelijk. Afgelopen weekend in Spa kwamen de problemen met de batterijen immers steeds meer naar boven.

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Verstappen trekt dan ook een duidelijke conclusie. In de paddock op de Hungaroring spreekt hij zich uit: "Ik spreek me al heel erg lang uit ove deze regels. Mensen zeiden eerst: 'Ach, hij zit maar te klagen. Hij moet zijn mond houden.' Maar ik moet zeggen dat ik de laatste weken steeds meer mensen zie wijzen naar wat ik al lang geleden zag aankomen."

Verstappen benadrukt dat zijn frustratie niets heeft te maken met zijn prestaties: "Het gaat er niet om dat ik niet meer win. Het is gewoon zo dat ik om het product geef. Ik heb dat al heel erg vaak gezegd, en op een gegeven moment is dat wel genoeg, toch? Natuurlijk blijven mensen ernaar vragen, maar dat wordt niet altijd gewaardeerd."

'Ik had al gewaarschuwd'

De huidige regels blijven voor teleurstelling zorgen bij Verstappen: "Ik zeg gewoon wat ik denk, want je ziet bepaalde dingen echt aankomen. Dan zeggen mensen soms: 'Dit was een geweldige race.' Dan zeg ik: 'Ja, maar de manier waarop we racen is niet heel realistisch.' En dan kom je op sommige circuits terecht, rijd je met weinig pk's naar Formule 1-maatstaven."

Verstappen had al gewaarschuwd: "Het is een beetje pijnlijk, want ik zag dit al jaren aankomen. Het is natuurlijk niet het meest opwindend. Maar ik ben het op een gegeven moment ook zat om alles te herhalen. Het is al moeilijk genoeg om gewoon mee te rijden."

Flexwing

Posts: 480

Hij heeft helemaal gelijk wat we al lang wisten.

  • 1
  • 23 jul 2026 - 17:29
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (2)

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  • Flexwing

    Posts: 480

    Hij heeft helemaal gelijk wat we al lang wisten.

    • + 1
    • 23 jul 2026 - 17:29
  • Pietje Bell

    Posts: 35.896

    Chiel: "Wat is de situatie nu met de achtervleugel?"
    Max antwoordt ...........

    urlr.me/eNPq23

    • + 1
    • 23 jul 2026 - 17:31

HU Grand Prix van Hongarije

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HUGrand Prix van Hongarije

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WK standen 2026

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Ferrari
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195
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Red Bull Racing
151
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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