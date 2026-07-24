Max Verstappen stelt dat hij zich nog steeds op zijn plek voelt bij het team van Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen werd in de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, maar Verstappen voelt zich nog steeds op zijn gemak.

In de laatste maanden gonsde het van de geruchten over de toekomst van Verstappen. Hij werd in verband gebracht met een overstap naar McLaren, terwijl de exitclausules in zijn contract veelvuldig werden besproken. Verstappen weigerde zelf in te gaan op de geruchten over zijn toekomst, en herhaalde keer op keer dat er geen nieuws is. Deze uitspraken zorgden juist voor extra speculatie, maar Verstappen trok zich daar weinig van aan. Hij staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, en wees zelf ook regelmatig naar zijn contract.

Voelt Verstappen zich nog op zijn plek?

Vanzelfsprekend werd hij ook op de mediadag op de Hungaroring gevraagd naar zijn toekomst in de Formule 1. Toen Verstappen werd gevraagd wat hij naast een competitieve auto nog meer wil, reageerde hij eerlijk: "Dat ik me goed voel. En dat is volgens mij ook wel duidelijk. Ik zeg alleen dat er nu niets te melden valt, omdat er simpelweg niets speelt. Voor mij ligt de focus volledig op het maximale uit de auto halen. Zoals ik eerder al heb uitgelegd, is dat op zichzelf al ingewikkeld genoeg om mee om te gaan."

Tweede familie

Verstappen maakt duidelijk dat Red Bull voor hem nog steeds heel erg belangrijk is: "Dit team voelt voor mij als een soort tweede familie en ik probeer gewoon onze auto steeds beter te begrijpen en natuurlijk weer terug te keren naar het winnen van races. We zijn er nu één raceweekend heel dicht bij geweest en ik hoop uiteraard dat het niet bij dat ene weekend gaat blijven. Maar zoals ik al eerder zei, zitten we duidelijk in een stijgende lijn. En dat is heel erg positief."