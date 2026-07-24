user icon
icon

Verstappen geeft duidelijk signaal af over Red Bull-toekomst

<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen geeft duidelijk signaal af over Red Bull-toekomst

Max Verstappen stelt dat hij zich nog steeds op zijn plek voelt bij het team van Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen werd in de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, maar Verstappen voelt zich nog steeds op zijn gemak.

In de laatste maanden gonsde het van de geruchten over de toekomst van Verstappen. Hij werd in verband gebracht met een overstap naar McLaren, terwijl de exitclausules in zijn contract veelvuldig werden besproken. Verstappen weigerde zelf in te gaan op de geruchten over zijn toekomst, en herhaalde keer op keer dat er geen nieuws is. Deze uitspraken zorgden juist voor extra speculatie, maar Verstappen trok zich daar weinig van aan. Hij staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, en wees zelf ook regelmatig naar zijn contract.

Meer over Red Bull Racing Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

15 jul
 Sky Sports weet het zeker: "Verstappen blijft bij Red Bull"

Sky Sports weet het zeker: "Verstappen blijft bij Red Bull"

22 jul

Voelt Verstappen zich nog op zijn plek?

Vanzelfsprekend werd hij ook op de mediadag op de Hungaroring gevraagd naar zijn toekomst in de Formule 1. Toen Verstappen werd gevraagd wat hij naast een competitieve auto nog meer wil, reageerde hij eerlijk: "Dat ik me goed voel. En dat is volgens mij ook wel duidelijk. Ik zeg alleen dat er nu niets te melden valt, omdat er simpelweg niets speelt. Voor mij ligt de focus volledig op het maximale uit de auto halen. Zoals ik eerder al heb uitgelegd, is dat op zichzelf al ingewikkeld genoeg om mee om te gaan."

Tweede familie

Verstappen maakt duidelijk dat Red Bull voor hem nog steeds heel erg belangrijk is: "Dit team voelt voor mij als een soort tweede familie en ik probeer gewoon onze auto steeds beter te begrijpen en natuurlijk weer terug te keren naar het winnen van races. We zijn er nu één raceweekend heel dicht bij geweest en ik hoop uiteraard dat het niet bij dat ene weekend gaat blijven. Maar zoals ik al eerder zei, zitten we duidelijk in een stijgende lijn. En dat is heel erg positief."

AUDI_F1

Posts: 3.982

BREAKING: There is no news.

  • 2
  • 24 jul 2026 - 09:00
Foto's Grand Prix van Hongarije 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.982

    BREAKING: There is no news.

    • + 2
    • 24 jul 2026 - 09:00
    • FerrariRules

      Posts: 3.147

      Ja de titel is ook verkeerd. Normaal gesproken staat er dan 'Verstappen maakt besluit bekend.' Wat dan toch niet zo is. 🤣

      • + 0
      • 24 jul 2026 - 09:51
  • Snork

    Posts: 22.827

    Wat is er “duidelijk” aan wat Max zegt? Welk “signaal”?

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 09:12
    • NicoS

      Posts: 21.063

      Dat er niets te melden is, en dat hij zich goed voelt bij het team….

      • + 0
      • 24 jul 2026 - 09:25
  • Ernie5335

    Posts: 5.921

    Als dit duidelijk is, klets er dan niet over totdat er zekerheid is!

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 10:28

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar