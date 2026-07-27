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Red Bull bevestigt komst van Mercedes-kopstuk

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Red Bull bevestigt komst van Mercedes-kopstuk

Het team van Red Bull heeft de komst van Gwen Lagrue bevestigd. Eerder vandaag liet Mercedes weten dat hij het team gaat verlaten, en de overstap naar Milton Keynes is nu dus officieel. Lagrue krijgt de leiding over het Red Bull Junior Team, en zal volgend jaar beginnen aan zijn nieuwe job.

Het hing al een tijdje in de lucht dat Lagrue de overstap ging maken naar Red Bull, maar het nieuws is nu officieel bevestigd. Red Bull had sinds het vertrek van Helmut Marko eind vorig jaar geen bekende leider van de succesvolle opleidingsploeg, en Lagrue heeft in de afgelopen jaren veel opgebouwd bij Mercedes. Bij het Duitse team was hij onder meer verantwoordelijk voor het opleiden van Andrea Kimi Antonelli, die momenteel het wereldkampioenschap aanvoert.

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Wat gaat Lagrue doen?

Red Bull laat vandaag weten dat Lagrue is aangesteld als directeur van het juniorprogramma. Hij zal vanuit deze nieuwe functie direct rapporteren aan teambaas Laurent Mekies, en hij zal in 2027 aan de slag gaan in Milton Keynes. Hij gaat eerst met gardening leave, waarna hij namens Red Bull op zoek gaat naar nieuw talent en gaat helpen bij het opleiden van de huidige talenten.

Hoe reageert Red Bull?

Mekies is trots op de komst van Lagrue, en deelt zijn enthousiasme in het persbericht: "Gwen is één van de beste talentontwikkelaars in de Formule 1, en ik weet uit eerste hand welke expertise, welk leiderschap en welke passie hij meebrengt voor het opleiden van coureurs."

Mekies ziet het als een nieuwe manier om grote talenten op te leiden: "Het Red Bull Junior-programma is altijd een hoeksteen geweest voor het succes van Red Bull. Nu Gwen dit team gaat leiden, laat zien hoe belangrijk het is dat we doorgaan met het ontwikkelen van de volgende generatie van talent voor de Formule 1."

Red Bull heeft met Max Verstappen en Sebastian Vettel twee wereldkampioenen opgeleid. Momenteel wordt de Bulgaarse Formule 2-coureur Nikola Tsolov gezien als het grootste talent uit de opleidingsstal.

Knalpijp

Posts: 2.515

Oh nee nog een Fransman, einde verhaal en Max moet snel weg daar!

  • 2
  • 27 jul 2026 - 15:47
F1 Nieuws Laurent Mekies Mercedes Red Bull Racing

Reacties (4)

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  • Knalpijp

    Posts: 2.515

    Oh nee nog een Fransman, einde verhaal en Max moet snel weg daar!

    • + 2
    • 27 jul 2026 - 15:47
    • Mick34

      Posts: 1.327

      Nou ja, met Mekies, Wache en deze man bestaat het hart van de organisatie uit alleen Fransen. Ik ben niet zo een fan van de Franse slag om heel eerlijk te zijn...

      • + 1
      • 27 jul 2026 - 15:58
    • snailer

      Posts: 33.980

      Rustig aan. Iemand die young drivers doet is geen kopstuk. Gewoon een medewerker die jonge rijders begeleidt.

      • + 1
      • 27 jul 2026 - 16:15
    • monzaron

      Posts: 1.130

      En de rijder Hadjar

      • + 0
      • 27 jul 2026 - 16:50

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Laurent Mekies -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land FR
  • Geb. datum 28 apr 1977 (49)
  • Geb. plaats Tours, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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