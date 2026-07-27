Het team van Red Bull heeft de komst van Gwen Lagrue bevestigd. Eerder vandaag liet Mercedes weten dat hij het team gaat verlaten, en de overstap naar Milton Keynes is nu dus officieel. Lagrue krijgt de leiding over het Red Bull Junior Team, en zal volgend jaar beginnen aan zijn nieuwe job.

Het hing al een tijdje in de lucht dat Lagrue de overstap ging maken naar Red Bull, maar het nieuws is nu officieel bevestigd. Red Bull had sinds het vertrek van Helmut Marko eind vorig jaar geen bekende leider van de succesvolle opleidingsploeg, en Lagrue heeft in de afgelopen jaren veel opgebouwd bij Mercedes. Bij het Duitse team was hij onder meer verantwoordelijk voor het opleiden van Andrea Kimi Antonelli, die momenteel het wereldkampioenschap aanvoert.

Wat gaat Lagrue doen?

Red Bull laat vandaag weten dat Lagrue is aangesteld als directeur van het juniorprogramma. Hij zal vanuit deze nieuwe functie direct rapporteren aan teambaas Laurent Mekies, en hij zal in 2027 aan de slag gaan in Milton Keynes. Hij gaat eerst met gardening leave, waarna hij namens Red Bull op zoek gaat naar nieuw talent en gaat helpen bij het opleiden van de huidige talenten.

Hoe reageert Red Bull?

Mekies is trots op de komst van Lagrue, en deelt zijn enthousiasme in het persbericht: "Gwen is één van de beste talentontwikkelaars in de Formule 1, en ik weet uit eerste hand welke expertise, welk leiderschap en welke passie hij meebrengt voor het opleiden van coureurs."

Mekies ziet het als een nieuwe manier om grote talenten op te leiden: "Het Red Bull Junior-programma is altijd een hoeksteen geweest voor het succes van Red Bull. Nu Gwen dit team gaat leiden, laat zien hoe belangrijk het is dat we doorgaan met het ontwikkelen van de volgende generatie van talent voor de Formule 1."

Red Bull heeft met Max Verstappen en Sebastian Vettel twee wereldkampioenen opgeleid. Momenteel wordt de Bulgaarse Formule 2-coureur Nikola Tsolov gezien als het grootste talent uit de opleidingsstal.