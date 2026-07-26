De Grand Prix van Hongarije staat op het punt van beginnen, en de teams en coureurs moeten alles in de gaten houden. Voorafgaand aan het weekend werd er gesproken over mogelijke regenbuien op zondag, maar het lijkt er toch op dat de regenbanden weer in de kast kunnen blijven.

In de eerste seizoenshelft hebben de coureurs nog geen enkele keer gereden in de regen. Hoe de nieuwe auto's zich gedragen op een natte baan, blijft voor veel teams en coureurs dan ook één groot vraagteken. Alleen tijdens de wintertest in Barcelona was er een regenachtige dag, waarop de teams amper reden. Veel mensen keken dan ook reikhalzend uit naar de dag van vandaag, want er bestond een mogelijkheid op onweersbuien in de omgeving van de Hungaroring.

Wat zijn de verwachtingen?

Wie had gehoopt op een regenrace, komt echter van een koude kermis thuis. Tijdens de races in de Formule 3, de Porsche Supercup en de Formule 2 was er blauwe lucht te zien op de Hungaroring. Het is de verwachting dat er in de loop van de dag meer wolken over het circuit gaan trekken, maar de kans is klein dat daar iets uit gaat vallen. Het wordt ongeveer dertig graden Celsius op het circuit, wat een extra uitdaging met zich meebrengt.

Is de kans op regen echt nul?

Ter westen van de Hongaarse hoofdstad Boedapest zullen er wel enkele buien ontstaan, maar het is niet de verwachting dat deze de baan zullen bereiken. Een race met een paar regendruppels valt echter niet helemaal uit te sluiten, want uit de naderende wolken kunnen lichte buitjes vallen. Door de hoge temperaturen is de kans echter klein dat dit voor grote problemen gaat zorgen, en de coureurs hoeven zich dus weinig zorgen te maken.

De Hongaarse Grand Prix is de laatste race voor de zomerstop, en pas eind augustus gaat het seizoen weer verder met de laatste race in Zandvoort. Of daar regen gaat vallen, valt vooralsnog niet te zeggen.