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Kleine kans op regen voor Hongaarse Grand Prix

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Kleine kans op regen voor Hongaarse Grand Prix

De Grand Prix van Hongarije staat op het punt van beginnen, en de teams en coureurs moeten alles in de gaten houden. Voorafgaand aan het weekend werd er gesproken over mogelijke regenbuien op zondag, maar het lijkt er toch op dat de regenbanden weer in de kast kunnen blijven.

In de eerste seizoenshelft hebben de coureurs nog geen enkele keer gereden in de regen. Hoe de nieuwe auto's zich gedragen op een natte baan, blijft voor veel teams en coureurs dan ook één groot vraagteken. Alleen tijdens de wintertest in Barcelona was er een regenachtige dag, waarop de teams amper reden. Veel mensen keken dan ook reikhalzend uit naar de dag van vandaag, want er bestond een mogelijkheid op onweersbuien in de omgeving van de Hungaroring.

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Wat zijn de verwachtingen?

Wie had gehoopt op een regenrace, komt echter van een koude kermis thuis. Tijdens de races in de Formule 3, de Porsche Supercup en de Formule 2 was er blauwe lucht te zien op de Hungaroring. Het is de verwachting dat er in de loop van de dag meer wolken over het circuit gaan trekken, maar de kans is klein dat daar iets uit gaat vallen. Het wordt ongeveer dertig graden Celsius op het circuit, wat een extra uitdaging met zich meebrengt.

Is de kans op regen echt nul?

Ter westen van de Hongaarse hoofdstad Boedapest zullen er wel enkele buien ontstaan, maar het is niet de verwachting dat deze de baan zullen bereiken. Een race met een paar regendruppels valt echter niet helemaal uit te sluiten, want uit de naderende wolken kunnen lichte buitjes vallen. Door de hoge temperaturen is de kans echter klein dat dit voor grote problemen gaat zorgen, en de coureurs hoeven zich dus weinig zorgen te maken.

De Hongaarse Grand Prix is de laatste race voor de zomerstop, en pas eind augustus gaat het seizoen weer verder met de laatste race in Zandvoort. Of daar regen gaat vallen, valt vooralsnog niet te zeggen.

NicoS

Posts: 21.090

Regenraces……tegenwoordig een zeldzaamheid……
Jammer, want een beetje chaos maakt het wel leuk om te zien, zelfs met deze mariokartrukbatterijenkampioenscap……..;)

  • 2
  • 26 jul 2026 - 13:36
F1 Nieuws GP Hongarije 2026

Reacties (4)

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  • NicoS

    Posts: 21.090

    Regenraces……tegenwoordig een zeldzaamheid……
    Jammer, want een beetje chaos maakt het wel leuk om te zien, zelfs met deze mariokartrukbatterijenkampioenscap……..;)

    • + 2
    • 26 jul 2026 - 13:36
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.486

      En als het regent wacht de fia totdat het bijna weer helemaal droog is.

      • + 2
      • 26 jul 2026 - 14:03
    • Larry Perkins

      Posts: 66.631

      En als de baan dan helemaal droog is begint de vermaledijde FIA evengoed met een rollende start...

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 14:53
  • schwantz34

    Posts: 42.507

    Nyck de Vries heeft zojuist op een halfnatte baan de E Prix van Tokyo gewonnen

    • + 1
    • 26 jul 2026 - 14:09

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
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8
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Audi
10
10
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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