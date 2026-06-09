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Hadjar doorbreekt Verstappen-vloek bij Red Bull

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Hadjar doorbreekt Verstappen-vloek bij Red Bull

Isack Hadjar heeft afgelopen weekend een soort Red Bull-vloek doorbroken. De Fransman pakte zijn eerste podiumplaats namens Red Bull, en redde daarmee de eer van het team. Hadjar heeft daarmee iets bijzonders gepresteerd, want het was al jaren niet meer voorgekomen dat een andere Red Bull-coureur dan Max Verstappen alleen op het podium stond.

Het team van Red Bull Racing is om Verstappen heen gebouwd. Hij is de absolute superster van het team, en ze zullen bij Red Bull altijd naar zijn wensen en adviezen luisteren. Door Verstappens overmacht verdronken er in de afgelopen jaren veel coureurs naast hem. Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda gingen in de afgelopen jaren kopje onder. Verstappen was dan ook jarenlang de enige Red Bull-coureur die echt kans maakte op een podiumplaats of een zege.

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In de voetsporen van Pérez

De laatste keer dat een andere Red Bull-coureur dan Verstappen op het podium stond, was in 2024. Toen kwam Pérez in de Grand Prix van China als derde over de streep in een race die door Verstappen werd gewonnen. Hadjar treedt nu dus in zijn voetsporen, en heeft daarmee een einde gemaakt aan een lange droogte voor de coureur in het tweede Red Bull-zitje.

Waarom is dit zo bijzonder?

Hadjar was afgelopen weekend de enige Red Bull-coureur op het podium, en ook dat is een bijna unieke prestatie. De laatste keer dat er een Red Bull-coureur op het podium stond zonder de aanwezigheid van Verstappen, was in 2022 bij de Grand Prix van Singapore. Pérez wist die race toen op zijn naam te schrijven, terwijl Verstappen die dag slechts als zevende over de streep kwam. Pérez stond in de jaren daarna nog wel een aantal keren op het podium, maar werd altijd vergezeld door Verstappen.

Het podium van Pérez was 81 races geleden, en Hadjar heeft de vloek dus doorbroken. Het was het tweede podium van Red Bull in het huidige seizoen, want Verstappen mocht twee weken geleden ook een beker in ontvangst nemen in Canada.

De stand van zaken

Verstappen gold in Monaco als een outsider voor de zege nadat hij zich op de tweede plek had gekwalificeerd. De viervoudig wereldkampioen kampte in Monaco echter met motorproblemen waardoor hij bij de start al niet van zijn plek kwam. Hij viel uit in de eerste ronde, en zag zijn achterstand op de concurrentie in het wereldkampioenschap alleen maar groeien.

Verstappen staat op dit moment op de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 43 punten achter zijn naam. Hadjar staat op zijn beurt op de achtste plaats met 29 punten.

Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (2)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 768

    Ja hoor de "eer" is gered met 1 podium! Redbull het team met "285" overwinningen de afgelopen paar seizoenen. Als Max (ik mag geen MV meer zeggen van @need) en Hadjar alle twee nog 3 overwinningen pakken dan zou ik zeggen, "eer gered".

    • + 0
    • 9 jun 2026 - 10:13
  • The Wolf

    Posts: 990

    veel potentie, maar nog erg wispelturig, de ene race verpest door een domme fout, andere race is weer sterk. Hoe dan ook mooie opsteker, hoop voor hem dat er nog vele podiums, en wellicht overwinningen mogen volgen

    • + 0
    • 9 jun 2026 - 10:20

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WK standen 2026

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Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
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8
Williams
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10
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 239
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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