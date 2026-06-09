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Vader Antonelli weigert vergelijking met Verstappen

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Vader Antonelli weigert vergelijking met Verstappen

De vader van Andrea Kimi Antonelli vindt het nog te vroeg om hem te vergelijken met Max Verstappen. Antonelli is op een geweldige wijze aan het seizoen begonnen en heeft een straatlengte voorsprong op de rest van het veld. Ondanks de geweldige prestaties van zijn zoon, wil Marco Antonelli niet te vroeg juichen.

Antonelli heeft de Formule 1 momenteel in zijn greep. De Italiaanse Mercedes-coureur heeft al vijf races op rij gewonnen, en heeft de overhand in het duel met zijn teamgenoot George Russell. Afgelopen weekend was Antonelli oppermachtig in de straten van Monaco, en hij pakte de pole position, reed alle rondjes aan de leiding, noteerde de snelste raceronde en kwam als winnaar over de streep. Daarmee is hij de jongste coureur ooit met een Grand Slam.

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Antonelli vergelijkbaar met Verstappen?

Zijn vader Marco Antonelli is supertrots, maar toch wil hij de champagne nog niet koud zetten. In een interview met Formule 1 Magazine wordt hij gevraagd naar de vergelijking tussen zijn zoon en Max Verstappen. Antonelli senior vindt dat nog een beetje te ver gaan: "Max is een fijne jongen met een vriendelijk karakter. Hij is daarnaast ook een vriend van ons. We runnen allebei een Mercedes GT3-team. Maar het is nog te vroeg om Kimi met Max te vergelijken."

Antonelli senior probeert de verwachtingen te temperen: "Natuurlijk is er een duidelijke overeenkomst, want ze zijn allebei snel. Alleen is Max al een viervoudig wereldkampioen, terwijl Kimi nog een lange weg te gaan heeft om te bereiken wat Max inmiddels heeft gepresteerd. Ik hoop dat hij daar ooit bij in de buurt zal komen, maar in deze fase van zijn loopbaan is Max vooral een voorbeeld voor hem."

Ander niveau

Verstappen en Antonelli kunnen het naast de baan uitstekend met elkaar vinden. Ze worden regelmatig samen in de paddock gespot, en Verstappen was oprecht blij voor de jonge Italiaan toen hij zijn eerste races wist te winnen.

De vader van Antonelli vindt het dan ook geweldig om te zien hoe ze met elkaar omgaan: "Het is mooi om te zien dat ze een goede band hebben. Max en Kimi spreken elkaar vrijwel ieder weekend. Tegelijkertijd is het duidelijk dat Max op dit moment als coureur nog op een ander niveau zit."

Wat is de stand van zaken?

Antonelli heeft tot nu toe 156 punten bij elkaar gereden, waardoor hij ruim aan kop gaat in het wereldkampioenschap. Zijn eerste achtervolger Lewis Hamilton heeft 'slechts' 90 punten bij elkaar gereden, terwijl zijn Mercedes-teamgenoot George Russell derde staat met 88 punten. Verstappen staat na een lastige start van het jaar slechts zevende in het wereldkampioenschap met 43 punten.

f(1)orum

Posts: 10.104

Mooie woorden. Daar kan Parez nog wat van leren ;-)

  • 2
  • 9 jun 2026 - 09:38
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (4)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.104

    Mooie woorden. Daar kan Parez nog wat van leren ;-)

    • + 2
    • 9 jun 2026 - 09:38
    • Need5Speed

      Posts: 3.919

      Checo heeft ook nooit zelfs maar 2 keer op rij gewonnen. 3 podiums op een rij, dat was het maximale.

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 09:54
  • Bertrand Gachot

    Posts: 768

    Volgens deze site is dit binnen de F1 het belangrijkste onderwerp, "wie is de beste ooit" en daar heeft deze vergelijking ook weer mee te maken. Papa Antonelli heeft een mooie nuchtere toon, prima! Bovendien who cares?

    • + 0
    • 9 jun 2026 - 09:57
  • The Wolf

    Posts: 989

    elders sloeg hij een heel andere toon aan

    Antonelli senior; "Natuurlijk is er een duidelijke overeenkomst, het zijn allebei F1 coureurs. Alleen is Kimi qua snelheid al op een veel hoger niveau, terwijl Max nog een lange weg te gaan heeft om daarbij in de buurt te komen. Ik hoop dat hij daar ooit bij in de buurt zal komen, maar in deze fase van zijn loopbaan is Kimi vooral een voorbeeld voor Max."

    • + 0
    • 9 jun 2026 - 10:17

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 239
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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