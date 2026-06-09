De vader van Andrea Kimi Antonelli vindt het nog te vroeg om hem te vergelijken met Max Verstappen. Antonelli is op een geweldige wijze aan het seizoen begonnen en heeft een straatlengte voorsprong op de rest van het veld. Ondanks de geweldige prestaties van zijn zoon, wil Marco Antonelli niet te vroeg juichen.

Antonelli heeft de Formule 1 momenteel in zijn greep. De Italiaanse Mercedes-coureur heeft al vijf races op rij gewonnen, en heeft de overhand in het duel met zijn teamgenoot George Russell. Afgelopen weekend was Antonelli oppermachtig in de straten van Monaco, en hij pakte de pole position, reed alle rondjes aan de leiding, noteerde de snelste raceronde en kwam als winnaar over de streep. Daarmee is hij de jongste coureur ooit met een Grand Slam.

Antonelli vergelijkbaar met Verstappen?

Zijn vader Marco Antonelli is supertrots, maar toch wil hij de champagne nog niet koud zetten. In een interview met Formule 1 Magazine wordt hij gevraagd naar de vergelijking tussen zijn zoon en Max Verstappen. Antonelli senior vindt dat nog een beetje te ver gaan: "Max is een fijne jongen met een vriendelijk karakter. Hij is daarnaast ook een vriend van ons. We runnen allebei een Mercedes GT3-team. Maar het is nog te vroeg om Kimi met Max te vergelijken."

Antonelli senior probeert de verwachtingen te temperen: "Natuurlijk is er een duidelijke overeenkomst, want ze zijn allebei snel. Alleen is Max al een viervoudig wereldkampioen, terwijl Kimi nog een lange weg te gaan heeft om te bereiken wat Max inmiddels heeft gepresteerd. Ik hoop dat hij daar ooit bij in de buurt zal komen, maar in deze fase van zijn loopbaan is Max vooral een voorbeeld voor hem."

Ander niveau

Verstappen en Antonelli kunnen het naast de baan uitstekend met elkaar vinden. Ze worden regelmatig samen in de paddock gespot, en Verstappen was oprecht blij voor de jonge Italiaan toen hij zijn eerste races wist te winnen.

De vader van Antonelli vindt het dan ook geweldig om te zien hoe ze met elkaar omgaan: "Het is mooi om te zien dat ze een goede band hebben. Max en Kimi spreken elkaar vrijwel ieder weekend. Tegelijkertijd is het duidelijk dat Max op dit moment als coureur nog op een ander niveau zit."

Wat is de stand van zaken?

Antonelli heeft tot nu toe 156 punten bij elkaar gereden, waardoor hij ruim aan kop gaat in het wereldkampioenschap. Zijn eerste achtervolger Lewis Hamilton heeft 'slechts' 90 punten bij elkaar gereden, terwijl zijn Mercedes-teamgenoot George Russell derde staat met 88 punten. Verstappen staat na een lastige start van het jaar slechts zevende in het wereldkampioenschap met 43 punten.