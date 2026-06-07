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Red Bull onthult oorzaak van uitvalbeurt Verstappen

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Red Bull onthult oorzaak van uitvalbeurt Verstappen

Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft gedeeld wat de oorzaak van de uitvalbeurt van Max Verstappen is. De viervoudig wereldkampioen startte in Monaco als tweede, maar viel bij de start stil. Volgens Mekies ging het om een motorprobleem, en hij gaat diep door het stof.

Verstappen begon vol goede moed aan de race in de straten van zijn woonplaats Monaco. Hij kende op zaterdag een geweldige kwalificatie, en mocht naast polesitter Andrea Kimi Antonelli als tweede aan de race beginnen. Tijdens de opwarmronde merkte hij echter dat er iets niet in orde was, en bij de start kwam Verstappen niet van zijn plaats. Hij hobbelde achter het veld aan, parkeerde zijn auto in de pits en moest al na één rondje opgeven.

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Wat was er aan de hand?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies baalde als een stekker, en legde tegenover de internationale media uit wat er aan de hand was: "Het is een motorprobleem. We hebben inmiddels vastgesteld wat het probleem exact is. Het stak de kop op tijdens de opwarmronde en het liet hem en ons helemaal kansloos. Dat is wel de situatie."

Het kwam volgens Mekies op het verkeerde moment: "Zoals je misschien al weet, was dit ook de allereerste motor van Max, die eigenlijk na Monaco al gewisseld had moeten worden. Dus dit is natuurlijk absoluut niet wat we wilden."

Diep door het stof

Mekies en Red Bull gaan dan ook diep door het stof. Ze hebben sorry gezegd tegen Verstappen: "We kunnen Max alleen maar onze excuses aanbieden, want het werk dat hij samen met zijn team heeft verzet om dit weekend in Monaco zo'n geweldig tempo te vinden, was echt ongelooflijk."

Wat is de oplossing?

De vraag is nu hoe Red Bull ervoor gaat zorgen dat er geen problemen ontstaan in Barcelona. Mekies heeft op deze vraag nog geen duidelijk antwoord paraat: "Het is waarschijnlijk nog te vroeg om te bespreken wat de exacte oplossing is, maar we denken in elk geval dat we hebben vastgesteld wat het probleem is."

NicoS

Posts: 20.794

In Canada was de start gewoon goed, en dat geldt ook voor Mercedes die ook slechte starts hadden. Na die aanpassingen is het al een stuk verbeterd met de starts.
Dit probleem staat er los van, want als er al een probleem met de motor is voor de start, dan wordt het lastig, en dat bleek wel.

  • 5
  • 7 jun 2026 - 22:46
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (4)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 742

    Stap 1 van het werken aan een oplossing is het vinden van de oorzaak van het probleem, en nu stap 2……

    • + 1
    • 7 jun 2026 - 21:36
  • shakedown

    Posts: 1.823

    Niet om het een of ander: Verstappen heeft dit jaar geen enkele fatsoenlijke start gehad. Gisteren zei ik al: 1 dingen weten we zeker: Verstapopoen heeft een poepstart. En zoasl verwacht blijkt dat maar weer.

    • + 1
    • 7 jun 2026 - 22:25
    • snailer

      Posts: 33.303

      Volgens mij heeft hij helemaal geen start gehad.

      Snap alleen de link niet tussen poen en een falende motor.

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 22:42
    • NicoS

      Posts: 20.794

      In Canada was de start gewoon goed, en dat geldt ook voor Mercedes die ook slechte starts hadden. Na die aanpassingen is het al een stuk verbeterd met de starts.
      Dit probleem staat er los van, want als er al een probleem met de motor is voor de start, dan wordt het lastig, en dat bleek wel.

      • + 5
      • 7 jun 2026 - 22:46

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Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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