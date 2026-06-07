Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft gedeeld wat de oorzaak van de uitvalbeurt van Max Verstappen is. De viervoudig wereldkampioen startte in Monaco als tweede, maar viel bij de start stil. Volgens Mekies ging het om een motorprobleem, en hij gaat diep door het stof.

Verstappen begon vol goede moed aan de race in de straten van zijn woonplaats Monaco. Hij kende op zaterdag een geweldige kwalificatie, en mocht naast polesitter Andrea Kimi Antonelli als tweede aan de race beginnen. Tijdens de opwarmronde merkte hij echter dat er iets niet in orde was, en bij de start kwam Verstappen niet van zijn plaats. Hij hobbelde achter het veld aan, parkeerde zijn auto in de pits en moest al na één rondje opgeven.

Wat was er aan de hand?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies baalde als een stekker, en legde tegenover de internationale media uit wat er aan de hand was: "Het is een motorprobleem. We hebben inmiddels vastgesteld wat het probleem exact is. Het stak de kop op tijdens de opwarmronde en het liet hem en ons helemaal kansloos. Dat is wel de situatie."

Het kwam volgens Mekies op het verkeerde moment: "Zoals je misschien al weet, was dit ook de allereerste motor van Max, die eigenlijk na Monaco al gewisseld had moeten worden. Dus dit is natuurlijk absoluut niet wat we wilden."

Diep door het stof

Mekies en Red Bull gaan dan ook diep door het stof. Ze hebben sorry gezegd tegen Verstappen: "We kunnen Max alleen maar onze excuses aanbieden, want het werk dat hij samen met zijn team heeft verzet om dit weekend in Monaco zo'n geweldig tempo te vinden, was echt ongelooflijk."

Wat is de oplossing?

De vraag is nu hoe Red Bull ervoor gaat zorgen dat er geen problemen ontstaan in Barcelona. Mekies heeft op deze vraag nog geen duidelijk antwoord paraat: "Het is waarschijnlijk nog te vroeg om te bespreken wat de exacte oplossing is, maar we denken in elk geval dat we hebben vastgesteld wat het probleem is."