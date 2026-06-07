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Antonelli glunder na nieuwe zegetocht: "Werk nog niet gedaan"

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Antonelli glunder na nieuwe zegetocht: "Werk nog niet gedaan"

Andrea Kimi Antonelli is de nieuwe koning van Monaco. Hij hield vandaag zijn hoofd koel in de extreme chaos in de straten van Monte Carlo, en won daarmee zijn vijfde race op rij. Na afloop was de vreugde van zijn gezicht af te lezen en zocht hij naar woorden om zijn zege te beschrijven.

Antonelli startte de race in Monaco op pole position, reed alle rondjes aan de leiding, maakte geen enkele fout en zette ook de snelste racerondje op zijn naam. Waar andere coureurs werden getroffen door tijdstraffen of onderzoeken, bleef Antonelli buiten de vuurlijn. Hij maakte geen enkele fout, en breidde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit.

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Hoe verliep de race?

Nadat hij dolenthousiast in de armen van zijn team en zijn vader was gesprongen, maakte hij ook nog even tijd om met David Coulthard terug te blikken op zijn race: "Het is een geweldig weekend, een geweldige race. Het was één van die dagen waar we een geweldige pace hadden. Het was allemaal zo natuurlijk. De auto voelde geweldig aan, en ik kreeg hierdoor vertrouwen om te pushen. Het was een heerlijke dag."

Denkt Antonelli al aan de titel?

Antonelli heeft een enorme voorsprong op de nieuwe nummer twee Lewis Hamilton, maar hij rekent zich nog lang niet rijk: "Het werk is nog niet gedaan. Het seizoen duurt nog lang. We moeten blijven pushen en de lat steeds hoger leggen. Het is ons doel om op deze manier te blijven presteren. Het team heeft geweldig werk geleverd en ze hebben ons een fantastische auto gegeven. Ik krijg zoveel steun van mijn team en mijn familie, het was een geweldig moment."

Zorgen over de herstarts

De herstarts waren voor Antonelli niet zo makkelijk: "Ik had liever niet die restarts gehad! Ik wilde liever niet opnieuw starten, maar zodra de aankondiging kwam, pakte ik mijn emoties bij elkaar en ging ik weer in de focus. Ik keek naar de data en maakte me klaar voor de herstart."

The Apex

Posts: 458

Wat een onzin om dit op leeftijd te gooien en niet op kwaliteit.

  • 7
  • 7 jun 2026 - 18:06
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Monaco 2026

Reacties (16)

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  • meister

    Posts: 4.288

    Alle respect hoor voor Kimi alleen voor Monte Carlo is het een beetje een winnaar onwaardig.

    Waar is de tijd gebleven dat deze GP gewonnen werd door mannen.
    Deze GP zou je pas moeten winnen als je als coureur gepokt en gemazeld was en ups en downs hebt meegemaakt.
    Kimi als 19 jarige is nog een tiener en een kind en komt net pas kijken maar hé het is hem gegund hoor mooi door de marketing van Toto Wolff in het zadel gezet van een raket auto.

    • + 1
    • 7 jun 2026 - 18:01
    • The Apex

      Posts: 459

      Wat een onzin om dit op leeftijd te gooien en niet op kwaliteit.

      • + 7
      • 7 jun 2026 - 18:06
    • Bertrand Gachot

      Posts: 739

      De MV statistieken worden bedreigd en dan gooien we het op zij leeftijd, het privé project van Torger, en een onverslaanbare wagen, wat een onzin, gelukkig begint het wk “ schop tegen de bal” dan horen we dit soort meningen gelinkte meer.

      • + 3
      • 7 jun 2026 - 18:30
    • TylaHunter

      Posts: 10.733

      Monaco win je omdat je foutloos het hele weekend bent.

      Dat is precies wat Antonelli was.

      Ik kan wel andere monaco winnaars vinden die minder waardig de GP hebben gewonnen op oudere leeftijd. Voorbeeld: Mark Webber 2012. Dat had Schumachers laatste moeten zijn zonder die gridstraf van een andere race.

      • + 3
      • 7 jun 2026 - 18:30
    • red slow

      Posts: 3.331

      Leeftijd? Wat is oud genoeg? 23 jaar? Want in 1933 won een 23 jarige Guy Moll de GP van Monaco en hij was de jongste GP winnaar ooit tot Hamilton hem versloeg in 2008.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 18:31
    • hupholland

      Posts: 9.960

      in de meeste sporten kun je eind tienerjaren gewoon meedraaien in de top. Antonelli heeft dit weekend geen stap fout gezet, de eerste keer dat hij mij echt heeft overtuigd. Moet nu wel erg raar lopen wil hij er niet met de titel vandoor gaan dit jaar.

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 18:36
    • Kubica

      Posts: 5.735

      Besef je niet dat het gewoon ongelofelijk talent is wat Antonelli hier laat zien ? Daar waar een ervaren Russell volledig maar dan ook volledig door het ijs zakt ?

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 19:24
    • jd2000

      Posts: 7.769

      Winnaar onwaardig? Het is sport weet je en de beste heeft gewonnen. Tjonge jonge.......

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 19:41
  • schwantz34

    Posts: 42.138

    Waar Kimi het hoofd uitermate koel hield met die 2 SC's en rode vlagsituatie, raakte matennaaier Sjors compleet de kluts kwijt en ging hij (al jankend om andere coureurs ook maar weer eens een straf aan te naaien) volle gas voor het wk straffen sparen. Maar dat jankende Britse Boontje kwam vandaag mooi om zijn loontje!

    • + 4
    • 7 jun 2026 - 18:04
  • Hagueian

    Posts: 8.752

    Je ziet Russel al weer kraken onder druk. Dat is geen kampioen. Kimi daarentegen is dat is alle opzichten wel. Heerlijk om te zien. Die gaat Russel vakkundig slopen dit seizoen. Voor zover die dat al niet heeft gedaan.

    • + 2
    • 7 jun 2026 - 18:15
    • The Apex

      Posts: 459

      Seizoen is nog lang. Russell moet zich snel herpakken.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 18:23
    • red slow

      Posts: 3.331

      @apex in 2009 won button alleen in de eerste helft van het seizoen en was het minder presenteren van Vettel de reden dat button onderhandel de titel pakte en dat was in een auto die iedere GP langzamer werd.

      De Mercedes had vandaag alleen de twee Ferrari’s nog in dezelfde ronde zitten en in de laatste fase van de race werd er een gat geslagen waar je u tegen zegt. Op een korte baan.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 18:33
    • Hagueian

      Posts: 8.752

      Hij word vernederd op circuits als Miami en Monaco. Daar komen er nog meer van. En op de andere circuits kon hij zich ook niet of nauwelijks losmaken. Ik zie Kimi eerder uitlopen dan hem inlopen eerlijk gezegd.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 19:48
    • The Apex

      Posts: 459

      Kimi zal ook slechte weekenden krijgen, maar dit weekend liep GR gewoon achter de feiten aan, plus dat zijn team een blunder maakte met die straf. We gaan het zien in Barcelona, maar Kimi doet qua snelheid niet meer onder, maar juist tegenogergestelde.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 20:12
  • Bertrand Gachot

    Posts: 739

    Ik glunder hij glundert wij glunderen

    • + 1
    • 7 jun 2026 - 18:26
    • Kubica

      Posts: 5.735

      Hij heeft geglunderd … ook waard om te noemen ;)

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 19:26

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
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1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 306
  • Podiums 9
  • Grand Prix 30
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Mercedes
Mercedes
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