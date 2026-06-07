Andrea Kimi Antonelli is de nieuwe koning van Monaco. Hij hield vandaag zijn hoofd koel in de extreme chaos in de straten van Monte Carlo, en won daarmee zijn vijfde race op rij. Na afloop was de vreugde van zijn gezicht af te lezen en zocht hij naar woorden om zijn zege te beschrijven.

Antonelli startte de race in Monaco op pole position, reed alle rondjes aan de leiding, maakte geen enkele fout en zette ook de snelste racerondje op zijn naam. Waar andere coureurs werden getroffen door tijdstraffen of onderzoeken, bleef Antonelli buiten de vuurlijn. Hij maakte geen enkele fout, en breidde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit.

Hoe verliep de race?

Nadat hij dolenthousiast in de armen van zijn team en zijn vader was gesprongen, maakte hij ook nog even tijd om met David Coulthard terug te blikken op zijn race: "Het is een geweldig weekend, een geweldige race. Het was één van die dagen waar we een geweldige pace hadden. Het was allemaal zo natuurlijk. De auto voelde geweldig aan, en ik kreeg hierdoor vertrouwen om te pushen. Het was een heerlijke dag."

Denkt Antonelli al aan de titel?

Antonelli heeft een enorme voorsprong op de nieuwe nummer twee Lewis Hamilton, maar hij rekent zich nog lang niet rijk: "Het werk is nog niet gedaan. Het seizoen duurt nog lang. We moeten blijven pushen en de lat steeds hoger leggen. Het is ons doel om op deze manier te blijven presteren. Het team heeft geweldig werk geleverd en ze hebben ons een fantastische auto gegeven. Ik krijg zoveel steun van mijn team en mijn familie, het was een geweldig moment."

Zorgen over de herstarts

De herstarts waren voor Antonelli niet zo makkelijk: "Ik had liever niet die restarts gehad! Ik wilde liever niet opnieuw starten, maar zodra de aankondiging kwam, pakte ik mijn emoties bij elkaar en ging ik weer in de focus. Ik keek naar de data en maakte me klaar voor de herstart."