Mercedes-teambaas Toto Wolff hield na de kwalificatie voor de Grand Prix van België een dubbel gevoel over. Enerzijds zag hij Andrea Kimi Antonelli op indrukwekkende wijze poleposition pakken op Spa-Francorchamps, anderzijds blijft George Russell worstelen met een onverklaarbaar snelheidsverlies ten opzichte van zijn teamgenoot.

Antonelli was in Q3 oppermachtig en verwees Max Verstappen naar de tweede plaats. Russell kwam niet verder dan de vierde tijd en gaf na afloop al aan dat hij opnieuw veel snelheid verloor op de rechte stukken. Wolff bevestigt dat Mercedes nog altijd naar de oorzaak zoekt.

Wolff onder de indruk van Antonelli

Volgens Wolff is vooral de mentale weerbaarheid van Antonelli indrukwekkend. De jonge Italiaan weet volgens de Oostenrijker zelfs na een moeilijke fase steeds weer het maximale uit zichzelf te halen.

"Zijn mentaliteit is ongelooflijk sterk. Ook als een sessie niet vlekkeloos verloopt, weet hij dat snel van zich af te zetten. Daarna stapt hij weer in de auto en rijdt hij een ronde die beter is dan die van iedereen."

Daarnaast ziet Wolff dat Antonelli ook op technisch vlak stappen zet. "Hij wordt steeds beter in het afstellen van de auto. Daar heeft hij echt vooruitgang geboekt en dat zie je terug in zijn prestaties."

Mysterie rond Russell blijft Mercedes bezighouden

Waar Antonelli floreert, blijft Russell achter met vragen. Wolff erkent dat de Brit nog altijd snelheid tekortkomt ten opzichte van zijn teamgenoot en dat Mercedes de oorzaak nog niet heeft gevonden.

"George verliest nog wat tijd in de bochten, maar het grootste verschil zit op de rechte stukken. We hebben werkelijk alles onderzocht om de oorzaak te achterhalen, maar honderd procent zeker weten we het nog altijd niet."

De Mercedes-teambaas sluit zelfs niet uit dat het verschil deels te maken heeft met de krachtbron. "Misschien speelt de nieuwe motor van Kimi een rol, maar dat weten we niet zeker. Het verschil tussen beide auto's geeft geen eerlijk beeld van hun onderlinge niveau. Dat gat zou normaal gesproken een stuk kleiner moeten zijn."