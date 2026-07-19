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Wolff looft Antonelli, maar maakt zich zorgen om Russell na povere kwalificatie

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Wolff looft Antonelli, maar maakt zich zorgen om Russell na povere kwalificatie

Mercedes-teambaas Toto Wolff hield na de kwalificatie voor de Grand Prix van België een dubbel gevoel over. Enerzijds zag hij Andrea Kimi Antonelli op indrukwekkende wijze poleposition pakken op Spa-Francorchamps, anderzijds blijft George Russell worstelen met een onverklaarbaar snelheidsverlies ten opzichte van zijn teamgenoot.

Antonelli was in Q3 oppermachtig en verwees Max Verstappen naar de tweede plaats. Russell kwam niet verder dan de vierde tijd en gaf na afloop al aan dat hij opnieuw veel snelheid verloor op de rechte stukken. Wolff bevestigt dat Mercedes nog altijd naar de oorzaak zoekt.

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Wolff onder de indruk van Antonelli

Volgens Wolff is vooral de mentale weerbaarheid van Antonelli indrukwekkend. De jonge Italiaan weet volgens de Oostenrijker zelfs na een moeilijke fase steeds weer het maximale uit zichzelf te halen.

"Zijn mentaliteit is ongelooflijk sterk. Ook als een sessie niet vlekkeloos verloopt, weet hij dat snel van zich af te zetten. Daarna stapt hij weer in de auto en rijdt hij een ronde die beter is dan die van iedereen."

Daarnaast ziet Wolff dat Antonelli ook op technisch vlak stappen zet. "Hij wordt steeds beter in het afstellen van de auto. Daar heeft hij echt vooruitgang geboekt en dat zie je terug in zijn prestaties."

Mysterie rond Russell blijft Mercedes bezighouden

Waar Antonelli floreert, blijft Russell achter met vragen. Wolff erkent dat de Brit nog altijd snelheid tekortkomt ten opzichte van zijn teamgenoot en dat Mercedes de oorzaak nog niet heeft gevonden.

"George verliest nog wat tijd in de bochten, maar het grootste verschil zit op de rechte stukken. We hebben werkelijk alles onderzocht om de oorzaak te achterhalen, maar honderd procent zeker weten we het nog altijd niet."

De Mercedes-teambaas sluit zelfs niet uit dat het verschil deels te maken heeft met de krachtbron. "Misschien speelt de nieuwe motor van Kimi een rol, maar dat weten we niet zeker. Het verschil tussen beide auto's geeft geen eerlijk beeld van hun onderlinge niveau. Dat gat zou normaal gesproken een stuk kleiner moeten zijn."

dutchiceman

Posts: 5.654

Russell is gewoon geknakt. Die had never nooit verwacht dat zijn piepjonge teamgenoot zich zo zou ontwikkelen dat ie Russell zijn oren wast.

  • 3
  • 19 jul 2026 - 09:22
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP België 2026

Reacties (5)

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  • dutchiceman

    Posts: 5.654

    Russell is gewoon geknakt. Die had never nooit verwacht dat zijn piepjonge teamgenoot zich zo zou ontwikkelen dat ie Russell zijn oren wast.

    • + 3
    • 19 jul 2026 - 09:22
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.749

    Toto: "Russell kwam niet verder dan de vierde tijd en gaf na afloop al aan dat hij opnieuw veel snelheid verloor op de rechte stukken. Wolff bevestigt dat Mercedes nog altijd naar de oorzaak zoekt."

    Als ik mee moet gaan zoeken ben ik zo klaar!...... vriend is niet snel genoeg en moet de oorzaak bij zichzelf zoeken.

    • + 1
    • 19 jul 2026 - 09:55
    • Snelrondje

      Posts: 9.126

      Mogelijk, @Ouw. Maar het zou me ook niet verbazen als Toto een gaatje tussen beiden coureurs niet erg vindt. Coureurs worden niet zomaar een stuk langzamer.

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 10:30
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.749

      Het is bekend dat Toto liever Kimi kampioen ziet worden....heeft hij de jongste kampioen ooit.

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 10:34
  • RonHymer

    Posts: 244

    Als een coureur de bochten goed pakt wordt er meer snelheid meegenomen het rechte stuk op. Dus dat het aan de motor of auto ligt zou ik niet zo snel roepen als coureur die het onderspit delft

    • + 2
    • 19 jul 2026 - 10:46

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 161
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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