Andrea Kimi Antonelli is de grote winnaar van de Grand Prix van België. Op het circuit van Spa-Francorchamps wist de Italiaan van Mercedes pal voor de neus van Charles Leclerc en Max Verstappen zijn zesde race van het seizoen te winnen en vergrootte zo zijn voorsprong in het wereldkampioenschap. Na afloop was Antonelli in opperbeste stemming.

De zondag op Spa-Francorchamps had voor Antonelli bijna niet beter kunnen verlopen. De 19-jarige diamant van de Formule 1 zegevierde in België en zag toe hoe teamgenoot en WK-rivaal George Russell uitviel nadat hij van de baan werd gereden door Lewis Hamilton. Een topdag dus voor Antonelli en consorten.

'Ik moest ervoor vechten'

Na afloop van de race droop de tevredenheid van het gezicht van Antonelli af. "Het is geweldig om weer op de hoogste trede te staan na een paar moeilijke races", zo klonk het nadat hij uit de auto was gestapt. "Het was een zwaarbevochten race. We raakten de eerste plaats kwijt door een VSC, maar daarna wisten we ons weer terug te vechten", voegde hij daaraan toe.

Antonelli moest na de VSC even zijn best doen om de leiding weer terug te pakken van Leclerc, maar een inhaalactie op het rechte stuk maakte mogelijk om zijn zesde GP te winnen. "Het was een zware overwinning, want Charles was snel en we moesten hem goed in de gaten houden."

Wie gaat Antonelli stoppen?

Na weer te hebben gewonnen in de Formule 1, is Antonelli verder uitgelopen op Hamilton en Russell in het kampioenschap. De voorsprong van de Italiaan bedraagt nu maar liefst 45 punten op Hamilton en 50 op Russell. De zevenvoudig wereldkampioen van Ferrari heeft nog een onderzoek lopen bij de stewards, waardoor die voorsprong alleen nog maar groter kan gaan worden.