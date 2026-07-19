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Antonelli fier naar zesde zege op Spa-Francorchamps: "Deze was zwaar"

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Antonelli fier naar zesde zege op Spa-Francorchamps: "Deze was zwaar"

Andrea Kimi Antonelli is de grote winnaar van de Grand Prix van België. Op het circuit van Spa-Francorchamps wist de Italiaan van Mercedes pal voor de neus van Charles Leclerc en Max Verstappen zijn zesde race van het seizoen te winnen en vergrootte zo zijn voorsprong in het wereldkampioenschap. Na afloop was Antonelli in opperbeste stemming. 

De zondag op Spa-Francorchamps had voor Antonelli bijna niet beter kunnen verlopen. De 19-jarige diamant van de Formule 1 zegevierde in België en zag toe hoe teamgenoot en WK-rivaal George Russell uitviel nadat hij van de baan werd gereden door Lewis Hamilton. Een topdag dus voor Antonelli en consorten. 

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'Ik moest ervoor vechten'

Na afloop van de race droop de tevredenheid van het gezicht van Antonelli af. "Het is geweldig om weer op de hoogste trede te staan na een paar moeilijke races", zo klonk het nadat hij uit de auto was gestapt. "Het was een zwaarbevochten race. We raakten de eerste plaats kwijt door een VSC, maar daarna wisten we ons weer terug te vechten", voegde hij daaraan toe. 

Antonelli moest na de VSC even zijn best doen om de leiding weer terug te pakken van Leclerc, maar een inhaalactie op het rechte stuk maakte mogelijk om zijn zesde GP te winnen. "Het was een zware overwinning, want Charles was snel en we moesten hem goed in de gaten houden." 

Wie gaat Antonelli stoppen?

Na weer te hebben gewonnen in de Formule 1, is Antonelli verder uitgelopen op Hamilton en Russell in het kampioenschap. De voorsprong van de Italiaan bedraagt nu maar liefst 45 punten op Hamilton en 50 op Russell. De zevenvoudig wereldkampioen van Ferrari heeft nog een onderzoek lopen bij de stewards, waardoor die voorsprong alleen nog maar groter kan gaan worden. 

De Vogel is Geland

Posts: 1.093

Zwaarbevochten is ironisch bedoelt toch?

  • 3
  • 19 jul 2026 - 16:51
F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP België 2026

Reacties (11)

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  • TylaHunter

    Posts: 10.825

    Grande Kimi. Tussenstand is nu ook weer representatief qua vormverschil.

    • + 1
    • 19 jul 2026 - 16:51
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.093

    Zwaarbevochten is ironisch bedoelt toch?

    • + 3
    • 19 jul 2026 - 16:51
    • schwantz34

      Posts: 42.456

      Nou, ik vond het (gezien zijn leeftijd en ervaring) wel heel knap dat hij rusig bleef na die laatste VSC toen hij achter Leclerc terecht kwam, en hem daarna langzaam maar zeker binnenhengelde om uiteindelijk toch te winnen. Want de racepace van Leclerc was echt opvallend goed vandaag imo.

      • + 2
      • 19 jul 2026 - 17:07
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.093

      Leclerc moest maximaal trappen, dat heb ik Kimi nog niet hoeven zien doen. Dan maakt hij ook foutjes

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 19:16
  • mordor

    Posts: 2.188

    Ik kun het Kimi van harte, maar zwaar bevochten??? Pffff

    • + 2
    • 19 jul 2026 - 17:09
  • Larry Perkins

    Posts: 66.453

    Nou duwt Kimi papa Antonelli nog een slagroomtaart in zijn bakkies...

    • + 1
    • 19 jul 2026 - 17:15
  • Larry Perkins

    Posts: 66.453

    Max tegen Kimi: "Misschien een leuk idee om in plaats van een engineer George mee te nemen op het podium..."
    Kimi: "ha ha ha, goed plan, maar alleen als ie zijn helm op houdt!"

    • + 3
    • 19 jul 2026 - 17:22
  • AUDI_F1

    Posts: 3.975

    Ik had de indruk dat men Ferrari een flink voordeel wilden geven met de VSC. Verstappen was al binnen geweest, Bij de 1e korte lieten ze Antonelli binnen komen maar maakten ze weer snel groen van. De ronde erna zetten ze de VSC in om Leclerc en Hamilton een bijna gratis pitstop te laten maken.

    • + 1
    • 19 jul 2026 - 19:26
  • markos

    Posts: 1.065

    Mooi dat ook onze Belgische lezers hier eens wat uit hun eigen taal zien langskomen. Daar zijn ze zeker en vast fier op!

    • + 1
    • 19 jul 2026 - 19:51
    • schwantz34

      Posts: 42.456

      De enige Belg die hier meeleest is Stoffelman, en daar heb je ook geen ene donder an.

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 20:13

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 329
  • Podiums 10
  • Grand Prix 33
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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