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Wolff deelt zorgwekkende boodschap na topprestatie Mercedes

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Wolff deelt zorgwekkende boodschap na topprestatie Mercedes

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft na afloop van de Britse Grand Prix verklaard dat zijn team met de nodige motorproblemen kampte. Mercedes had begin dit jaar een flinke voorsprong op motorisch vlak, maar volgens Wolff liggen de kaarten nu anders. De Oostenrijker baalt vooral voor George Russell.

De Belgische Grand Prix was er eentje met een lach en een traan voor het team van Mercedes. Bij de start van de race kregen ze direct een klap, omdat George Russell in Les Combes uit de race werd gereden door Lewis Hamilton. Balend liep Russell, die toch al een rampzalig weekend beleefde, naar de paddock en verschoof de volledige aandacht naar Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan maakte veel indruk, won de race en redde de eer voor Mercedes.

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Waarom Wolff niet tevreden is

Wie had verwacht dat Mercedes-teambaas Wolff na afloop de polonaise zou lopen door de paddock, heeft het verkeerd. De Oostenrijker deelde na afloop wat zorgwekkende teksten bij Sky Sports: "Het waren twee situaties. Ten eerste, het incident was heel onfortuinlijk voor ons. We hebben veel punten in het constructeurskampioenschap verloren, en dat geldt ook voor George in het wereldkampioenschap."

Wat was er aan de hand?

Over de motorsituatie is Wolff niet tevreden: "We hadden een probleem met alle Mercedes-motoren, dat we snelheid te kort kwamen op de rechte stukken. Dat heeft hem heel hard geraakt en de schuld daarvan ligt voor honderd procent bij ons."

Waar heeft Mercedes problemen?

Mercedes moet aan de bak: "We doen ons uiterste best als team. We hebben de krachtigste power unit, en een sterke auto die in staat is om te winnen. Iedereen doet er alles aan om de fouten te minimaliseren en dan gaat er nog steeds wel eens iets mis, want we zijn allemaal mensen."

Wolff baalt, want Mercedes is al heel wat punten verloren: "We lieten Kimi vallen in Silverstone waar George een podiumplek pakte, wat mogelijk een resultaat is dat anders had moeten zijn. Dan een uitvalbeurt voor de ene in Montreal, en voor de andere in Barcelona. Dat is het verhaal van ons seizoen. Het is een technische sport, een mechanische sport."

skibeest

Posts: 2.124

Er staat toch echt power unit. En dat is dus zonder de hybride systemen. Wat nu wordt gezegd is dat MB toch de beste motor heeft maar dat door terugschroeven dat niet meteen zichtbaar was. Of zat het terugschroefschroefje misschien los?

  • 9
  • 19 jul 2026 - 19:04
F1 Nieuws George Russell Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP België 2026

Reacties (12)

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  • Tazman

    Posts: 82

    Dacht dat RBR de beste power unit had???

    • + 4
    • 19 jul 2026 - 18:49
    • Stillewerise

      Posts: 131

      Begrijpend lezen moeilijk he. Zonder hybride gedeelte is red bull de beste ja

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 18:59
    • skibeest

      Posts: 2.124

      Er staat toch echt power unit. En dat is dus zonder de hybride systemen. Wat nu wordt gezegd is dat MB toch de beste motor heeft maar dat door terugschroeven dat niet meteen zichtbaar was. Of zat het terugschroefschroefje misschien los?

      • + 8
      • 19 jul 2026 - 19:04
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.093

      De powerunit bestaat uit de ICE + elektromotor (en nog een paar componenten)

      • + 2
      • 19 jul 2026 - 19:15
    • Need5Speed

      Posts: 4.126

      De power unit bestaat uit diverse onderdelen, de verbrandingsmotor wordt daarvan als ICE aangeduid. In het verleden werd met de PU juist alleen de ICE bedoeld, maar nu wordt het gebruikt voor de combinatie van alle componenten.

      • + 2
      • 19 jul 2026 - 19:50
    • F1jos

      Posts: 5.481

      "Ik denk dat Toto gelijk heeft", aldus Mekies "Ik denk ook dat zij het meeste vermogen hebben. Ze hadden dit weekend absoluut weer een aanzienlijk voordeel op het rechte stuk. Maar het is niet het eerste weekend; ze hebben de meeste weekenden een voordeel op de rechte stukken."

      Op een circuit als Spa blijkt dat nog meer, weet Mekies. "Dit weekend was het nog net iets meer door de gevoeligheden van dit circuit. Dus we zullen zien wat er gaat gebeuren. De tweede periode sluit over een week in Boedapest. We gaan zien wat er gebeurt."

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 20:07
    • iOosterbaan

      Posts: 2.201

      Vroeger is dan voor 2014 voordat we de hybride systemen hadden....kortom is al wel even gelden hoor....

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 20:18
    • Stillewerise

      Posts: 131

      @skibeest als je geen kennis hebt reageer aub niet

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 20:36
  • mr.Monza

    Posts: 10.176

    Wolff kijkt naar de WDC en WCC stand en denkt als wij problemen blijven ondervinden kan Ferrari een probleem worden, de kans is klein, maar toch, tijd voor een cadeautje aan McLaren.
    Romain Grosjean (Lotus) Spa 2015, wist niet wat hem overkwam, Vettel ook niet overigens.
    Wolff heeft nog wel een paar troefkaarten in zijn mouw.

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 19:45
    • schwantz34

      Posts: 42.459

      Wolff is een hele slimme vos gebleken, die laat nooit al zijn tanden zien totdat....

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 20:06
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.767

    "Gelukkig is mijn relatie met Lewis nog steeds top.
    Één telefoontje naar Lewis om George ff in de bocht dwars te zetten ....en zo geschiedde".....aldus 'n gemeen kijkende Toto die graag Kimi kampioen ziet worden.

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 20:43
  • Larry Perkins

    Posts: 66.463

    "Wolff deelt zorgwekkende boodschap."

    Tjonge, valt mee, dacht ff dat Toffe Toto in een volle ontmoetingsruimte van Mercedes aan de diarree zat...

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 21:44

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
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Haas F1
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8
Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 161
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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