Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft na afloop van de Britse Grand Prix verklaard dat zijn team met de nodige motorproblemen kampte. Mercedes had begin dit jaar een flinke voorsprong op motorisch vlak, maar volgens Wolff liggen de kaarten nu anders. De Oostenrijker baalt vooral voor George Russell.

De Belgische Grand Prix was er eentje met een lach en een traan voor het team van Mercedes. Bij de start van de race kregen ze direct een klap, omdat George Russell in Les Combes uit de race werd gereden door Lewis Hamilton. Balend liep Russell, die toch al een rampzalig weekend beleefde, naar de paddock en verschoof de volledige aandacht naar Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan maakte veel indruk, won de race en redde de eer voor Mercedes.

Waarom Wolff niet tevreden is

Wie had verwacht dat Mercedes-teambaas Wolff na afloop de polonaise zou lopen door de paddock, heeft het verkeerd. De Oostenrijker deelde na afloop wat zorgwekkende teksten bij Sky Sports: "Het waren twee situaties. Ten eerste, het incident was heel onfortuinlijk voor ons. We hebben veel punten in het constructeurskampioenschap verloren, en dat geldt ook voor George in het wereldkampioenschap."

Wat was er aan de hand?

Over de motorsituatie is Wolff niet tevreden: "We hadden een probleem met alle Mercedes-motoren, dat we snelheid te kort kwamen op de rechte stukken. Dat heeft hem heel hard geraakt en de schuld daarvan ligt voor honderd procent bij ons."

Waar heeft Mercedes problemen?

Mercedes moet aan de bak: "We doen ons uiterste best als team. We hebben de krachtigste power unit, en een sterke auto die in staat is om te winnen. Iedereen doet er alles aan om de fouten te minimaliseren en dan gaat er nog steeds wel eens iets mis, want we zijn allemaal mensen."

Wolff baalt, want Mercedes is al heel wat punten verloren: "We lieten Kimi vallen in Silverstone waar George een podiumplek pakte, wat mogelijk een resultaat is dat anders had moeten zijn. Dan een uitvalbeurt voor de ene in Montreal, en voor de andere in Barcelona. Dat is het verhaal van ons seizoen. Het is een technische sport, een mechanische sport."