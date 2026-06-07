Het team van Ferrari heeft de versnellingsbak moeten wisselen bij de auto van Charles Leclerc in aanloop naar de Grand Prix van Monaco. De Monegask crashte gisteren aan het einde van de kwalificatie, en de schade was groter dan veel mensen in eerste instantie dachten.

Leclerc deed er gisteren in de kwalificatie alles aan om voor de ogen van zijn thuispubliek de pole position te pakken. Hij had in zijn eerste run een goede ronde gereden, maar zag daarna hoe Andrea Kimi Antonelli en Max Verstappen nóg beter voor de dag kwamen. Ook zijn Ferrari-teamgenoot Lewis Hamilton trapte nog even het gas in, waarna Leclerc te ver ging in zijn laatste run.

Wat heeft Ferrari gedaan?

De Monegask klapte de muur in, en leek op het eerste gezicht vooral zijn voorvleugel en zijn banden te hebben beschadigd. Zwaar teleurgesteld stuurde Leclerc zijn gewonde auto terug naar de pits, waar zijn team de schade bekeek. Uit de documenten van de FIA blijkt dat ze de nodige zaken hebben moeten vervangen, waaronder de versnellingsbak.

Naast de versnellingsbak heeft Ferrari ook de vloer, de front tail pipe section en delen van de achterkant moeten vervangen na de crash. Leclerc zal de race over iets minder dan een uur gewoon vanaf de vierde plaats starten, want het wisselen van de versnellingsbak is volgens de regels van het parc fermé gegaan. Het onderdeel komt uit de pool, en ze hebben er ook geen andere specificatie op de auto geschroefd of de set-up aangepast.

Veel nieuwe onderdelen

Leclerc is niet de enige coureur die voor de race de beschikking heeft gekregen over een aantal nieuwe onderdelen. Zo heeft Mercedes bij polesitter Antonelli een onderdeel voor de waterpomp vervangen, en heeft ook de gecrashte Gabriel Bortoleto weer veel nieuwe onderdelen gekregen. Hij raakte in zijn Audi de vangrail in de kwalificatie, en het team heeft hierdoor de halve voorkant van zijn auto aangepast.