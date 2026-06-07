user icon
icon

Ferrari vervangt versnellingsbak van Leclerc

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ferrari vervangt versnellingsbak van Leclerc

Het team van Ferrari heeft de versnellingsbak moeten wisselen bij de auto van Charles Leclerc in aanloop naar de Grand Prix van Monaco. De Monegask crashte gisteren aan het einde van de kwalificatie, en de schade was groter dan veel mensen in eerste instantie dachten.

Leclerc deed er gisteren in de kwalificatie alles aan om voor de ogen van zijn thuispubliek de pole position te pakken. Hij had in zijn eerste run een goede ronde gereden, maar zag daarna hoe Andrea Kimi Antonelli en Max Verstappen nóg beter voor de dag kwamen. Ook zijn Ferrari-teamgenoot Lewis Hamilton trapte nog even het gas in, waarna Leclerc te ver ging in zijn laatste run.

Meer over Ferrari 'FIA verbiedt opvallende innovatie van Ferrari'

'FIA verbiedt opvallende innovatie van Ferrari'

2 jun
 FIA-stewards openen direct onderzoek naar Norris en Leclerc

FIA-stewards openen direct onderzoek naar Norris en Leclerc

4 jun

Wat heeft Ferrari gedaan?

De Monegask klapte de muur in, en leek op het eerste gezicht vooral zijn voorvleugel en zijn banden te hebben beschadigd. Zwaar teleurgesteld stuurde Leclerc zijn gewonde auto terug naar de pits, waar zijn team de schade bekeek. Uit de documenten van de FIA blijkt dat ze de nodige zaken hebben moeten vervangen, waaronder de versnellingsbak.

Naast de versnellingsbak heeft Ferrari ook de vloer, de front tail pipe section en delen van de achterkant moeten vervangen na de crash. Leclerc zal de race over iets minder dan een uur gewoon vanaf de vierde plaats starten, want het wisselen van de versnellingsbak is volgens de regels van het parc fermé gegaan. Het onderdeel komt uit de pool, en ze hebben er ook geen andere specificatie op de auto geschroefd of de set-up aangepast.

Veel nieuwe onderdelen

Leclerc is niet de enige coureur die voor de race de beschikking heeft gekregen over een aantal nieuwe onderdelen. Zo heeft Mercedes bij polesitter Antonelli een onderdeel voor de waterpomp vervangen, en heeft ook de gecrashte Gabriel Bortoleto weer veel nieuwe onderdelen gekregen. Hij raakte in zijn Audi de vangrail in de kwalificatie, en het team heeft hierdoor de halve voorkant van zijn auto aangepast.

Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari GP Monaco 2026

Reacties (0)

Login om te reageren

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.751
  • Podiums 52
  • Grand Prix 178
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar