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Antonelli had geen idee dat hij Verstappen verslagen had

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Antonelli had geen idee dat hij Verstappen verslagen had

Andrea Kimi Antonelli had tijdens de kwalificatie in Monaco geen idee hoe snel Max Verstappen was. De Italiaanse Mercedes-coureur was uiteindelijk nipt sneller dan Verstappen, en reageerde opvallend opgelucht. Voor hem kwam deze prestatie namelijk ook als een verrassing, al had hij in de auto wel een goed gevoel.

Antonelli stal gisteren de show in de straten van Monaco. De Italiaanse WK-leider begon vlak na Verstappen aan zijn rondje, en leek niet aan de tijd van de Red Bull-coureur te kunnen tippen. Verstappen had een geweldige rondetijd genoteerd, en niemand hield er rekening mee dat hij nog zou worden verslagen. Antonelli deed dat dus wel, al was hij slechts 43 duizendsten sneller.

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Hoe beleefde Antonelli het moment?

Het leek erop alsof Antonelli alles op alles zette om de tijd van Verstappen uit de boeken te rijden. Dat was echter niet zo, want Antonelli liet aan de internationale media weten dat hij niet wist wat Verstappen had gedaan: "Ik wist eerlijk gezegd niet hoeveel ik me aan het verbeteren was. Ik zag alleen mijn deltatijden en daarna zag ik bij de finish wat er aan de hand was."

Zijn team moest hem uitleggen hoe de vork in de steel stak: "Ik wist niet wat de tijd van Max was toen ik de ronde reed. Het voelde als een heel erg goede ronde en het voelde ook alsof alles een beetje bij elkaar kwam, maar ik wist echt niet waar ik stond."

Wanneer wist Antonelli dat het goed genoeg was?

Toen Antonelli hoorde dat hij de pole had gepakt, stak hij zijn armen van vreugde in de lucht. Hij had tot dat moment geen idee dat hij de pole position had gepakt: "Ik had vooral het gevoel dat de tweede sector geweldig voelde, maar toen kreeg ik via de radio natuurlijk de bevestiging. Het is hier natuurlijk zo intens dat je alleen maar denkt aan zo snel mogelijk rijden zonder het maken van fouten. Dan zie je natuurlijk pas waar je terechtkomt als je over de finishlijn rijdt."

Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Red Bull Racing Mercedes GP Monaco 2026

Reacties (1)

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  • Dikkedop

    Posts: 789

    Fantastische coureur!! Voor dit soort gasten zet ik de tv aan!

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 13:35

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 238
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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