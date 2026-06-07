Andrea Kimi Antonelli had tijdens de kwalificatie in Monaco geen idee hoe snel Max Verstappen was. De Italiaanse Mercedes-coureur was uiteindelijk nipt sneller dan Verstappen, en reageerde opvallend opgelucht. Voor hem kwam deze prestatie namelijk ook als een verrassing, al had hij in de auto wel een goed gevoel.

Antonelli stal gisteren de show in de straten van Monaco. De Italiaanse WK-leider begon vlak na Verstappen aan zijn rondje, en leek niet aan de tijd van de Red Bull-coureur te kunnen tippen. Verstappen had een geweldige rondetijd genoteerd, en niemand hield er rekening mee dat hij nog zou worden verslagen. Antonelli deed dat dus wel, al was hij slechts 43 duizendsten sneller.

Hoe beleefde Antonelli het moment?

Het leek erop alsof Antonelli alles op alles zette om de tijd van Verstappen uit de boeken te rijden. Dat was echter niet zo, want Antonelli liet aan de internationale media weten dat hij niet wist wat Verstappen had gedaan: "Ik wist eerlijk gezegd niet hoeveel ik me aan het verbeteren was. Ik zag alleen mijn deltatijden en daarna zag ik bij de finish wat er aan de hand was."

Zijn team moest hem uitleggen hoe de vork in de steel stak: "Ik wist niet wat de tijd van Max was toen ik de ronde reed. Het voelde als een heel erg goede ronde en het voelde ook alsof alles een beetje bij elkaar kwam, maar ik wist echt niet waar ik stond."

Wanneer wist Antonelli dat het goed genoeg was?

Toen Antonelli hoorde dat hij de pole had gepakt, stak hij zijn armen van vreugde in de lucht. Hij had tot dat moment geen idee dat hij de pole position had gepakt: "Ik had vooral het gevoel dat de tweede sector geweldig voelde, maar toen kreeg ik via de radio natuurlijk de bevestiging. Het is hier natuurlijk zo intens dat je alleen maar denkt aan zo snel mogelijk rijden zonder het maken van fouten. Dan zie je natuurlijk pas waar je terechtkomt als je over de finishlijn rijdt."