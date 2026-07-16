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Mercedes-personeel staat achter Antonelli: "Maakt het lastiger voor Russell"

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Mercedes-personeel staat achter Antonelli: "Maakt het lastiger voor Russell"

Volgens Viaplay-commentator Nelson Valkenburg heeft Andrea Kimi Antonelli zijn positie binnen Mercedes flink verstevigd. De jonge Italiaan weigerde twee weken geleden op te geven in Silverstone. Door problemen was hij ver teruggevallen, maar hij bleef vechten voor de tiende plaats. Daarmee zou Antonelli zeer veel indruk hebben gemaakt op het Mercedes-personeel.

Antonelli is bezig met een zeer sterk Formule 1-seizoen, en hij voert nog altijd de strijd om het wereldkampioenschap aan. In Silverstone jaagde hij op de zege, maar brak er iets af waardoor hij veel performance verloor. Mercedes vroeg hem de auto te parkeren en op te geven, maar de strijdbare Antonelli bleef vechten voor het laatste puntje. Hij kwam uiteindelijk van een koude kermis thuis, want door zijn problemen was hij van de baan geschoten en dat leverde hem een track limits-straf op.

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Hoe maakt Antonelli indruk?

Antonelli heeft met zijn strijdlust intern veel indruk gemaakt bij Mercedes, zo stelt Valkenburg. In de podcast van The Race legt de commentator dat uit: "Het feit dat hij zo hard vocht voor één puntje in Silverstone... Hij bewees zichzelf, zonder het zelfs te beseffen, een enorme dienst binnen Mercedes door zich op dat moment zo te gedragen en niet te klagen over zijn problemen."

Valkenburg hoorde van insiders dat iedereen onder de indruk is van de jonge WK-leider: "Ik heb na afloop met een paar monteurs en mensen binnen het team gesproken. Ze zijn nu allemaal bekeerlingen van Kimi, en dat maakt de positie van George Russell binnen het team een stukje lastiger."

De positie van Russell

Russell wordt dit seizoen regelmatig verslagen door zijn jongere teamgenoot, en dat zorgt voor verbazing. Voorafgaand aan het seizoen werd de ervaren Russell aangewezen als titelfavoriet, maar hij is nu al een paar maanden bezig met achtervolgen.

'Niet zo zeuren'

Valkenburg legt dan ook uit hoe lastig zijn positie is geworden: "Je hoort Toto Wolff via de boordradio uithalen naar George tijdens de kwalificaties: 'Gewoon rijden, niet zoveel zeuren'. En aan de andere kant heb je dan die energieke jonge gast die weigert op te geven, zelfs als het gaat om één puntje."

Russell moet gaan vechten: "Op mentaal vlak is dit een lastige positie voor Russell, als je niet automatisch de snellere van de twee bent."

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.732

Dat vriend de gedoodverfde kampioen zou worden dit seizoen is opgeblazen door media en aanverwanten.....dat heeft hij zelf nooit gezegd.....maar stiekem wel gedacht natuurlijk.

Dat hij nu naar huis wordt gereden door 'n tiener had hij of de complete F1 wereld nooit durven dromen, maar wat wel ge... [Lees verder]

  • 2
  • 16 jul 2026 - 10:45
F1 Nieuws George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (5)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.732

    Dat vriend de gedoodverfde kampioen zou worden dit seizoen is opgeblazen door media en aanverwanten.....dat heeft hij zelf nooit gezegd.....maar stiekem wel gedacht natuurlijk.

    Dat hij nu naar huis wordt gereden door 'n tiener had hij of de complete F1 wereld nooit durven dromen, maar wat wel gebeurt nu.
    Dus niet zo zeuren allemaal en gas geven .... dát moet je doen!

    • + 2
    • 16 jul 2026 - 10:45
    • misstappen

      Posts: 3.610

      echte kenners hadden al eerder gezien dat Russell vooral zichzelf heel erg goed vond. Qua niveau zoiets als Sainz, goede rijder maar geen hoogvlieger. ik ben zo'n kenner..

      • + 2
      • 16 jul 2026 - 10:50
    • f(1)orum

      Posts: 10.243

      Ik weet niet of Russell nu echt heeft durven 'dromen' dat ie naar huis wordt gereden door een tiener.....

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 10:52
    • snailer

      Posts: 33.872

      @misstappen, Russell is met zijn rijstijl ook slachtoffer van de regels.

      Hij was vorig jaar sterk en een stuk beter dan Sainz. Als racer dan en vooral als pace rijder. Ik zie Sainz op 1 gebied sterker. Mentaal.

      Overigens vond ik Russell in 2024 sterker dan in 2025. Ondanks de paar crashes die hij toen had.
      Russell lijkt al vroeg op zijn top te zitten. Niet vreemd. Hij is even oud als Leclerx en Verstappen. Prime leeftijd.

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 11:43
    • misstappen

      Posts: 3.610

      snailer, je kan niet zo stellig zeggen dat Russell een stuk beter was dan Sainz, kijk alleen maar naar de verschillende wagens waarin ze reden. Antonelli reed in zijn rookie jaar, dus daaraan kan je ook niet zien dat Russell goed bezig was. Verder had hij te maken een uitgebluste Hamilton, ook geen vergelijk.., nee Russell is HOOGUIT net zo sterk als Sainz, en zoals gezegd, ik kan het weten..

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 13:55

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.163
  • Podiums 28
  • Grand Prix 160
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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