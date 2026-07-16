Volgens Viaplay-commentator Nelson Valkenburg heeft Andrea Kimi Antonelli zijn positie binnen Mercedes flink verstevigd. De jonge Italiaan weigerde twee weken geleden op te geven in Silverstone. Door problemen was hij ver teruggevallen, maar hij bleef vechten voor de tiende plaats. Daarmee zou Antonelli zeer veel indruk hebben gemaakt op het Mercedes-personeel.

Antonelli is bezig met een zeer sterk Formule 1-seizoen, en hij voert nog altijd de strijd om het wereldkampioenschap aan. In Silverstone jaagde hij op de zege, maar brak er iets af waardoor hij veel performance verloor. Mercedes vroeg hem de auto te parkeren en op te geven, maar de strijdbare Antonelli bleef vechten voor het laatste puntje. Hij kwam uiteindelijk van een koude kermis thuis, want door zijn problemen was hij van de baan geschoten en dat leverde hem een track limits-straf op.

Hoe maakt Antonelli indruk?

Antonelli heeft met zijn strijdlust intern veel indruk gemaakt bij Mercedes, zo stelt Valkenburg. In de podcast van The Race legt de commentator dat uit: "Het feit dat hij zo hard vocht voor één puntje in Silverstone... Hij bewees zichzelf, zonder het zelfs te beseffen, een enorme dienst binnen Mercedes door zich op dat moment zo te gedragen en niet te klagen over zijn problemen."

Valkenburg hoorde van insiders dat iedereen onder de indruk is van de jonge WK-leider: "Ik heb na afloop met een paar monteurs en mensen binnen het team gesproken. Ze zijn nu allemaal bekeerlingen van Kimi, en dat maakt de positie van George Russell binnen het team een stukje lastiger."

De positie van Russell

Russell wordt dit seizoen regelmatig verslagen door zijn jongere teamgenoot, en dat zorgt voor verbazing. Voorafgaand aan het seizoen werd de ervaren Russell aangewezen als titelfavoriet, maar hij is nu al een paar maanden bezig met achtervolgen.

'Niet zo zeuren'

Valkenburg legt dan ook uit hoe lastig zijn positie is geworden: "Je hoort Toto Wolff via de boordradio uithalen naar George tijdens de kwalificaties: 'Gewoon rijden, niet zoveel zeuren'. En aan de andere kant heb je dan die energieke jonge gast die weigert op te geven, zelfs als het gaat om één puntje."

Russell moet gaan vechten: "Op mentaal vlak is dit een lastige positie voor Russell, als je niet automatisch de snellere van de twee bent."