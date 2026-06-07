Max Verstappen kent tot nu toe een goed weekend in Monaco, maar hij wil zich nog lang niet rijk rekenen. Verstappen zet Red Bull op scherp, en stelt dat ze nog lang niet terug zijn. Hij is van mening dat de race van volgende week in Barcelona pas de echte test is.

Verstappen kende gisteren een zeer goede kwalificatie in de straten van zijn woonplaats Monaco. De viervoudig wereldkampioen was net iets langzamer dan Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli, en zal de race van vandaag vanaf de tweede plaats starten. Volgens Verstappen hebben aanpassingen aan de set-up zeker geholpen, terwijl het sinds de updates in Miami over het algemeen beter lijkt te gaan met Red Bull.

De echte test

Verstappen tempert echter de verwachtingen, en plaatste in gesprek met Motorsport.com een kanttekening bij het resultaat: "We hebben sinds die updates alleen nog maar op circuits gereden waar we veel langzame bochten hadden. Dus we moeten nog even afwachten. Barcelona komt eraan en dat is de echte test waar je ook snelle bochten hebt. We moeten ook weer niet te vroeg gaan juichen. Volgende week is een totaal andere wereld."

Kan Verstappen weer aanvallen?

Verstappen stelde na de kwalificatie ook dat hij zich eindelijk weer zichzelf voelt in de auto. Hij kan de bochten weer aanvallen, al gaat dat dit jaar wel anders: "Ja, het heeft natuurlijk ook veel met de batterij te maken. Hoe zo'n auto terugschakelt, engine braking, hoe die batterij erin komt als je weer op het gas gaat. Dat is allemaal best ingewikkeld, ook samen met de turbo. Dat zijn wel dingen waar je als coureur rekening mee moet proberen te houden."

Tevreden met de tweede plaats?

Verstappen gaat vandaag jagen op de zege in Monaco, maar hij weet dat dit geen eenvoudige opgave zal worden. Verstappen is ook tevreden met de tweede plek: "Als we de tweede plek kunnen vasthouden, dan zou ik daar nu ook wel voor kunnen tekenen."

Het strategische spel

De strategie zal vandaag een grote rol gaan spelen in de race. De undercut lijkt op het eerste oog de meest kansrijke strategie om te winnen, maar Verstappen twijfelt daar een beetje aan: "Als het kan natuurlijk wel. Maar een undercut wordt denk ik lastig, omdat de banden heel lastig op temperatuur komen. Maar het ligt er ook aan hoe lang de eerste stint zal zijn, want dat is nu moeilijk in te schatten."