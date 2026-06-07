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Verstappen waarschuwt Red Bull: "Dat is de echte test!"

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Verstappen waarschuwt Red Bull: "Dat is de echte test!"

Max Verstappen kent tot nu toe een goed weekend in Monaco, maar hij wil zich nog lang niet rijk rekenen. Verstappen zet Red Bull op scherp, en stelt dat ze nog lang niet terug zijn. Hij is van mening dat de race van volgende week in Barcelona pas de echte test is.

Verstappen kende gisteren een zeer goede kwalificatie in de straten van zijn woonplaats Monaco. De viervoudig wereldkampioen was net iets langzamer dan Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli, en zal de race van vandaag vanaf de tweede plaats starten. Volgens Verstappen hebben aanpassingen aan de set-up zeker geholpen, terwijl het sinds de updates in Miami over het algemeen beter lijkt te gaan met Red Bull.

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De echte test

Verstappen tempert echter de verwachtingen, en plaatste in gesprek met Motorsport.com een kanttekening bij het resultaat: "We hebben sinds die updates alleen nog maar op circuits gereden waar we veel langzame bochten hadden. Dus we moeten nog even afwachten. Barcelona komt eraan en dat is de echte test waar je ook snelle bochten hebt. We moeten ook weer niet te vroeg gaan juichen. Volgende week is een totaal andere wereld."

Kan Verstappen weer aanvallen?

Verstappen stelde na de kwalificatie ook dat hij zich eindelijk weer zichzelf voelt in de auto. Hij kan de bochten weer aanvallen, al gaat dat dit jaar wel anders: "Ja, het heeft natuurlijk ook veel met de batterij te maken. Hoe zo'n auto terugschakelt, engine braking, hoe die batterij erin komt als je weer op het gas gaat. Dat is allemaal best ingewikkeld, ook samen met de turbo. Dat zijn wel dingen waar je als coureur rekening mee moet proberen te houden."

Tevreden met de tweede plaats?

Verstappen gaat vandaag jagen op de zege in Monaco, maar hij weet dat dit geen eenvoudige opgave zal worden. Verstappen is ook tevreden met de tweede plek: "Als we de tweede plek kunnen vasthouden, dan zou ik daar nu ook wel voor kunnen tekenen."

Het strategische spel

De strategie zal vandaag een grote rol gaan spelen in de race. De undercut lijkt op het eerste oog de meest kansrijke strategie om te winnen, maar Verstappen twijfelt daar een beetje aan: "Als het kan natuurlijk wel. Maar een undercut wordt denk ik lastig, omdat de banden heel lastig op temperatuur komen. Maar het ligt er ook aan hoe lang de eerste stint zal zijn, want dat is nu moeilijk in te schatten."

Cicero

Posts: 1.661

Laat max eerst maar "is" goed starten. Dat is dit jaar ook niet altijd goed gegaan

  • 3
  • 7 jun 2026 - 13:05
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (11)

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  • Schumi86

    Posts: 618

    Eerst deze maar is winnen, denk dat Kimi een fout gaat maken.

    • + 1
    • 7 jun 2026 - 12:23
    • Snork

      Posts: 22.603

      is = eens

      Mee eens?

      • + 2
      • 7 jun 2026 - 12:43
    • Aajd Flupke

      Posts: 209

      @Snork mee is? 😜

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 12:46
    • Rimmer

      Posts: 13.322

      Mee is!

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 12:46
    • Cicero

      Posts: 1.661

      Laat max eerst maar "is" goed starten. Dat is dit jaar ook niet altijd goed gegaan

      • + 3
      • 7 jun 2026 - 13:05
    • schwantz34

      Posts: 42.117

      Met iedereen eens!

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 13:15
    • SennaS

      Posts: 12.160

      Max is starten niet verleerd, kom door die stomme auto

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 13:57
    • schwantz34

      Posts: 42.117

      Ook met SennaS is!

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 13:59
  • Pietje Bell

    Posts: 35.151

    Zoals gewoonlijk zijn Kelly's vrienden Maria Sole en haar man en Rita Gulbenikan en
    haar man weer present bij de MonacoGP.
    Hier is te zien dat ze op Max zijn jacht hebben geslapen. Op de achtergrond is het
    Palazzo Leonardo te zien dat aan de Port Cap d'Ail ligt. Foto is genomen vanaf zijn jacht.
    Kelly's neef Mark Cox, die bij Max logeert is al onderweg.

    ibb.co/ksYkMb27

    • + 2
    • 7 jun 2026 - 13:12
    • Snelrondje

      Posts: 9.087

      Zouden ze echt geslapen hebben? Misschien was het wel een grote orgie. Of zou zo’n boot niet lekker schommelen? Vragen, allemaal vragen!

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 13:31
    • Pietje Bell

      Posts: 35.151

      Ga jij tijdens een orgie zo tekeer dat een jacht begint te schommelen?
      En ben jij ook 6 maanden zwanger net zoals Kelly's vriendin?

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 13:57

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1
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2
Ferrari
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3
McLaren
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Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
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Grand Prix
Circuit
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 238
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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