Ferrari kende met de Grand Prix van Groot-Brittannië een weekend om niet snel te vergeten. Charles Leclerc pakte eindelijk weer een overwinning, maar aan de andere kant van de garage heerste ook teleurstelling. Lewis Hamilton verloor door een strategische keuze van Ferrari de tweede plaats aan George Russell, al staat teambaas Frédéric Vasseur volledig achter die beslissing.

Hamilton reed lange tijd op de tweede plaats, maar dook tijdens de late safetycarperiode de pits in voor zachte banden. Russell bleef buiten en schoof daardoor op naar P2. Omdat de race uiteindelijk niet meer werd hervat, bleef Hamilton steken op de derde plaats.

Vasseur legt strategische keuze uit

Na afloop kreeg Vasseur de vraag of Ferrari niet beter buiten had kunnen blijven met Hamilton. De Fransman twijfelde echter geen moment aan de gemaakte keuze en benadrukte dat de renstal opnieuw hetzelfde zou hebben gedaan.

"Je kunt achteraf discussiëren of het de juiste beslissing was om Lewis binnen te halen, maar als wij buiten waren gebleven en Russell wél nieuwe zachte banden had gehaald, dan hadden wij met versleten harde banden voor hem gereden. Dat risico wilden we niet nemen", legde Vasseur uit. "We rekenden bovendien op een herstart en waren verrast dat de safetycar zo lang op de baan bleef. Met de informatie die we op dat moment hadden, zou ik exact dezelfde keuze opnieuw maken."

Ferrari ziet duidelijke vooruitgang

Ondanks het verloren podium voor Hamilton kijkt Ferrari vooral tevreden terug op het weekend in Silverstone. Volgens Vasseur bewijst de overwinning van Leclerc dat de Italiaanse renstal stap voor stap dichter bij Mercedes komt, al wil hij de verwachtingen niet te hoog opvoeren.

"We weten dat we nog altijd snelheid tekortkomen en op een circuit als Silverstone verwacht je dat extra te voelen. Juist daarom hebben we het hele weekend op alle details gewonnen en telkens kleine verbeteringen doorgevoerd", aldus de Ferrari-teambaas. Ook was hij blij voor Leclerc, die na een lastigere periode weer bovenaan stond. "Wij hebben nooit het vertrouwen in Charles verloren. Hij zat er qua snelheid al langer goed bij, maar de resultaten bleven uit. Zo'n overwinning geeft precies het vertrouwen dat een coureur nodig heeft om opnieuw op zijn absolute topniveau te presteren."