De radicale achtervleugel van Mercedes heeft er mogelijk voor gezorgd dat Andrea Kimi Antonelli de pole pakte in Monaco. De jonge Italiaan was nipt sneller dan Max Verstappen, die vlak daarvoor een sensationele ronde had gereden. Mogelijk hebben de aanpassingen aan de achtervleugel Antonelli een groter aandeel in het succes dan veel mensen hadden gedacht.

Dit weekend in Monaco maken de teams geen gebruik van de actieve aerodynamica. De FIA had voorafgaand aan het raceweekend besloten om geen Straight Mode-zones aan te wijzen, omdat er in Monaco simpelweg geen plekken zijn die aan de vereisten voldoen. De teams hadden de Straight Mode-systemen dan ook van de auto's gehaald, en een aantal renstallen zag dit als een kans.

Op donderdag werden de eerste radicale designs gespot in de pitlane. Bij onder meer Mercedes en Red Bull waren er namelijk een soort extra vleugeltjes te zien op de plekken waar normaal gesproken de activatiesystemen voor de Straight Mode zitten. Het waren opvallende veranderingen, maar al snel verschoof de aandacht naar andere zaken.

Wat leverde de voorvleugel op?

Antonelli pakte gisteren de pole position met een voorsprong van 0,043 seconden op Verstappen. Volgens The Race heeft de radicale achtervleugel mogelijk een cruciale rol gespeeld bij de poletijd van Antonelli. Het doorgaans goed ingevoerde medium meldt namelijk dat bronnen binnen Mercedes suggereren dat de achtervleugel voor een tijdwinst van 0,045 tot 0,05 seconden kan zorgen. Dit is ongeveer het verschil met de tijd van Verstappen, en kan dus zomaar de doorslag hebben gegeven voor Antonelli.

Mercedes heeft lef

Volgens The Race had Mercedes voorafgaand aan het weekend niet op de simulaties gekeken welk voordeel de vleugel kon opleveren. Ze vonden dat de aanwezigheid zichzelf rechtvaardigde, en ze kwamen er op de baan dus achter dat het voor een klein voordeel zorgde. Als ze dat niet hadden gedaan had Red Bull, dat zelf ook met een bijzondere achtervleugel rondrijdt, de pole kunnen wegsnoepen voor de neus van Antonelli.

Het team van Ferrari werd voorafgaand aan het weekend gezien als de favoriet, en ze waren ook snel in de trainingen. Toch grepen ze naast de pole, en wie een blik wierp op hun achtervleugel, zag dat er geen speciale winglets te zien waren.

Ferrari-coureur Lewis Hamilton noteerde de derde tijd, en was bij The Race goudeerlijk over de vleugelkwestie: "Naast het feit dat we meer downforce wilden hebben, zagen we op donderdag bij aankomst op het circuit dat de andere teams slimme aanpassingen hadden gedaan aan hun achtervleugels. Wij hadden dat niet, en dat was een beetje een verrassing."