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'Radicale Mercedes-vleugel kost Verstappen de pole position'

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'Radicale Mercedes-vleugel kost Verstappen de pole position'

De radicale achtervleugel van Mercedes heeft er mogelijk voor gezorgd dat Andrea Kimi Antonelli de pole pakte in Monaco. De jonge Italiaan was nipt sneller dan Max Verstappen, die vlak daarvoor een sensationele ronde had gereden. Mogelijk hebben de aanpassingen aan de achtervleugel Antonelli een groter aandeel in het succes dan veel mensen hadden gedacht.

Dit weekend in Monaco maken de teams geen gebruik van de actieve aerodynamica. De FIA had voorafgaand aan het raceweekend besloten om geen Straight Mode-zones aan te wijzen, omdat er in Monaco simpelweg geen plekken zijn die aan de vereisten voldoen. De teams hadden de Straight Mode-systemen dan ook van de auto's gehaald, en een aantal renstallen zag dit als een kans.

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Op donderdag werden de eerste radicale designs gespot in de pitlane. Bij onder meer Mercedes en Red Bull waren er namelijk een soort extra vleugeltjes te zien op de plekken waar normaal gesproken de activatiesystemen voor de Straight Mode zitten. Het waren opvallende veranderingen, maar al snel verschoof de aandacht naar andere zaken.

Wat leverde de voorvleugel op?

Antonelli pakte gisteren de pole position met een voorsprong van 0,043 seconden op Verstappen. Volgens The Race heeft de radicale achtervleugel mogelijk een cruciale rol gespeeld bij de poletijd van Antonelli. Het doorgaans goed ingevoerde medium meldt namelijk dat bronnen binnen Mercedes suggereren dat de achtervleugel voor een tijdwinst van 0,045 tot 0,05 seconden kan zorgen. Dit is ongeveer het verschil met de tijd van Verstappen, en kan dus zomaar de doorslag hebben gegeven voor Antonelli.

Mercedes heeft lef

Volgens The Race had Mercedes voorafgaand aan het weekend niet op de simulaties gekeken welk voordeel de vleugel kon opleveren. Ze vonden dat de aanwezigheid zichzelf rechtvaardigde, en ze kwamen er op de baan dus achter dat het voor een klein voordeel zorgde. Als ze dat niet hadden gedaan had Red Bull, dat zelf ook met een bijzondere achtervleugel rondrijdt, de pole kunnen wegsnoepen voor de neus van Antonelli.

Ferrari gokt verkeerd

Het team van Ferrari werd voorafgaand aan het weekend gezien als de favoriet, en ze waren ook snel in de trainingen. Toch grepen ze naast de pole, en wie een blik wierp op hun achtervleugel, zag dat er geen speciale winglets te zien waren.

Ferrari-coureur Lewis Hamilton noteerde de derde tijd, en was bij The Race goudeerlijk over de vleugelkwestie: "Naast het feit dat we meer downforce wilden hebben, zagen we op donderdag bij aankomst op het circuit dat de andere teams slimme aanpassingen hadden gedaan aan hun achtervleugels. Wij hadden dat niet, en dat was een beetje een verrassing."

Skoda F1

Posts: 809

Dat vleugeltje zal waarschijnlijk volgens Russell de reden zijn dat hij zesde staat! En niet dat hij gewoon een pannekoek is..

  • 6
  • 7 jun 2026 - 08:01
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (8)

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  • Spannenburg

    Posts: 164

    En ik maar denken dat het wellicht aan de kwaliteiten van de rijders lag.

    • + 4
    • 7 jun 2026 - 07:51
  • jd2000

    Posts: 7.767

    Mercedes geeft je vleugels........

    • + 1
    • 7 jun 2026 - 07:59
  • Skoda F1

    Posts: 809

    Dat vleugeltje zal waarschijnlijk volgens Russell de reden zijn dat hij zesde staat! En niet dat hij gewoon een pannekoek is..

    • + 6
    • 7 jun 2026 - 08:01
    • Larry Perkins

      Posts: 65.561

      Mercedes geeft haar pannenkoek vleugels...

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 09:16
    • schwantz34

      Posts: 42.116

      Matennaaier Sjors gister na de kwalificatie "Wtf doet dat vleugeltje nou weer op mijn auto? Dat ding past echt totaal niet bij mijn rijstijl!".

      • + 6
      • 7 jun 2026 - 10:02
    • SennaS

      Posts: 12.156

      En jij maar druk met Russell, de volgende is Kimi?

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 13:46
  • snailer

    Posts: 33.287

    Ik denk dat de vleugel niet het verschil maakte. Het was de tractie van de Mercedes.

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 12:44
  • SennaS

    Posts: 12.156

    De combi coureur - auto maakte het verschil, zoals dat altijd geldt.
    Kimi haalt meer uit die auto dan erin zit, zie wat topper Russell ermee doet ;- )

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 13:47

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1
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219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
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57
5
Alpine F1
33
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-
Bahrein
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Australië
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
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Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 238
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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