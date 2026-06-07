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Antonelli komt met opvallende lofzang voor Verstappen

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Antonelli komt met opvallende lofzang voor Verstappen

Polesitter Andrea Kimi Antonelli is verrast door de prestaties van Max Verstappen en Red Bull in Monaco. Verstappen start de race van vanmiddag vanaf de tweede plaats, en zal Antonelli het leven zuur gaan maken in de run naar de eerste bocht. Antonelli kan niet wachten om te gaan racen.

Antonelli kende een geweldige kwalificatie in de straten van Monaco. Verstappen leek er vandoor te gaan met de pole position na een geweldige ronde, maar Antonelli perste er een nóg betere ronde uit. Hij was uiteindelijk 43 duizendsten sneller dan Verstappen, en beide coureurs lieten de gedoodverfde favorieten van Ferrari achter zich. Het was voor henzelf een verrassing, en ze prezen elkaar na afloop de hemel in.

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Met welk gevoel kijkt Antonelli naar Verstappen?

Antonelli had genoten van zijn rondje, zo verklaarde hij tegenover de internationale media: "Het was echt een goede ronde, een heel goede ronde. Om eerlijk te zijn; ik had niet verwacht dat Max en Red Bull er nog zo dicht op zouden zitten, want in de derde vrije training hadden ze het nog behoorlijk lastig."

Antonelli was enorm onder de indruk van het rondje van zijn goede vriend Verstappen. De jonge Italiaan strooide dan ook met complimenten voor de viervoudig wereldkampioen en zijn team Red Bull: "Ze hebben het echt ongelooflijk goed hersteld om er toch te staan, want het was een enorm gevecht. Ik ben in ieder geval heel erg blij dat ik de pole heb gepakt en ik kijk nu uit naar de race."

Waarom het geen makkelijke dag was

Antonelli was enorm trots op zijn prestatie, en erkent dat het voor hem geen makkelijke sessie was: "Aan het begin verliep de kwalificatie eigenlijk een beetje lastiger dan we hadden verwacht. De baan voelde ietwat vreemd aan, alsof er minder grip was, waardoor de auto bijvoorbeeld wat meer overstuur had dan in de derde vrije training."

Eind goed, al goed

Uiteindelijk liep het goed af: "Daarna kwam de grip weer terug en begon de auto ook steeds beter te lopen. Tijdens mijn rondje was ik vooral blij met sector twee, waar we dit weekend juist wat meer moeite mee hadden. En dan vooral in bocht vijf, zes, zeven en acht. Maar het ging allemaal wel goed. Daar ben ik echt heel erg blij mee."

Larry Perkins

Posts: 65.561

Je vraagt je misschien af waar de lofzang blijft maar die was pas na de persco toen Kimi het "Tu-tu-du-du. Max Verstappen" zong.
Muziekexperts concludeerden dat de Italiaanse jongeling over een bas-baritonstem beschikt...

  • 5
  • 7 jun 2026 - 09:11
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (6)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.561

    Je vraagt je misschien af waar de lofzang blijft maar die was pas na de persco toen Kimi het "Tu-tu-du-du. Max Verstappen" zong.
    Muziekexperts concludeerden dat de Italiaanse jongeling over een bas-baritonstem beschikt...

    • + 5
    • 7 jun 2026 - 09:11
    • F1jos

      Posts: 5.344

      De clicks gaat voor de lofzang

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 11:00
  • koppie toe

    Posts: 5.359

    Was het een duet of zong hij tegen een stronk lof?

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 11:56
  • snailer

    Posts: 33.284

    Voor de mensen die het interesseert.... Ik heb wat in de data gekeken. Voornamelijk omdat er 2 'perfecte' rondes werden neergezet. En om meer uit te vinden over Antonelli die mogelijk zich gaat voegen bij de grote F1 rijders der aarde. Het mooie is dat hij nu de baan deelt met 2 andere grootheden en als je Alonso meetelt zefs 3. Zou best uniek zijn.

    Degene die het niet interesseert. Sla maar lekker over. In ieder geval heb ik geprobeerd zo neutraal mogelijk te oordelen vanuit de data.

    Nu is Monaco vooral een baan van mechanische grip en van gevoeligheid voor bumps.
    Als uitleg. Veel bochten hebben dusdanig lage snelheden, dat downforce amper een rol speelt. Het komt daar aan op de grip van de banden en van het kale chassis.
    Voorwat betreft gevoeligheid voor hobbels. Het is als overstuur. Als een auto gevoelig is voor bumps, bijvoorbeeld over een kerb of een bump aan het eind van een bocht, dan moet men wachten met op het gas gaan.

    Er is een korte uitzondering. En dat is sector 1. Daar ligt een s aan het eind van de sector. Hier kan een rijder veel verschil maken. Het is ook nog eens vrij uniek omdat de S blunde bochten zijn. Grote noten zijn nodig.
    Sector 1 werd volledig gedomineerd door Verstappen. Mercedes zat er het dichtst op, ruim een tiende. Zowel Antonelli als Russell. De laatste toont hier aan dat hij gewoon wel goed kan racen door bochten. En cudos voor Hadjar. Hij zat er ook redelijk dicht op. ca 2 tiende achter Verstappen. Ferrari en McLaren zaten daar kort achter.
    Elders las ik dat de magische vleugel man Mercedes het verschil maakte. Heb dat voor kennisgeving aangenomen. Echter ben ik niet meer overtuigd. Juist in sector 1 is er voordeel van downforce omdat de snelheden net wat hoger liggen in die bochten.
    Hoedan ook werd vooral een groot gat geslagen daar met de rest van het veld.

    1 ding vond ik nog wel opvallend in deze. Dat is het verschil tussen Perez en Bottas in sector 1. Het kot aan op de rijder daar. Perez won er 4 tiende op Bottas. De vraag wie die beste 2de rijder was naast een exceptionele rijder, verschuift langzaam aan richting Bottas.

    Over Stroll ga ik verder maar niets roepen....

    Wat het indrukwekkend maakte is dat het maar een vrij korte sector is. Zag iets van 19 seconde staan voor de snelsten.

    Sector 2 was Hamilton het snelst. Domineerde daar zelfs. Aangezien Verstappen ook bovenaan de lijsten stond in sector 3, denk ik dat hij hier volledig zijn pole verloor. Gebrek aan mechanische grip of gevoeligheid voor hobbels was het niet eens. Ook hier ging Verstappen behoorlijk door de zeer langzame bochten. Maar hij verloor er wel erg veel tijd. Ik kan al wel verklappen dat het de tractie was. Had ik al in de data van de VT's gezien, maar in kwalificatie was het evident. Bij het uitgaan van de bocht won Verstappen nog, maar hij moest duidelijk tijd prijsgeven op Antonellie bij de tractie. Het wapen van de Mercedes. Ook hier maakt dus nog steeds de Mercedes motor het grote verschil. Het is wel Antonelli die daar als enige echt mee overweg kon. Dus het gevoelige voetje bij het op het gas gaan. Het is naar mijn gevoel niet alleen de motor, wat je kan zien als je de data van Russell bekijkt.
    Waar Antonelli echt mega was.... Dat was bij de exit van de chicane bij het zwembad. Daar moest Verstappen erg lang wachten met op het das gaan. Mogelijk ivm onderstuur of omdat hij over een bump moest gaan. Uiteindelijk won Antonelli hier zijn kwalificatie.

    Alle tijd ging hier verloren bij Verstappen

    Sector 3 was weer voor Verstappen. En vooral de twee wat snellere (relatief gezien) waren mega. Hij wist zelfs qua tijd weer voorsprong te nemen. Niet veel, maar na de laatste bocht lag hij qua tijd net voor.
    Wederom wist Antonelli met de tractie de zeer kleine voorsprong te nemen.
    Twee grootheden, is een momentopname, aan het werk.

    Wat ik algemeen vind als ik de 2 Mercedes rijders vergelijk. Russell wordt zoek gereden op basis van de bochten. Ook hier was de tractie goed.

    Iedereen verloor vooral in de chicane bij het zwembad.

    • + 2
    • 7 jun 2026 - 12:30
    • snailer

      Posts: 33.284

      Wat ik nog vergat. Leclerc zat als enige erg dicht op Verstappen in sector 1. Hij verloor alles in sector 3, waar Hamilton juist erg sterk was. En gezien de kracht van Ferrari in sector 2, had Leclerc pole in handen. Maar hij won het niet.

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 12:32
    • snailer

      Posts: 33.284

      In de buurt... tot bocht 3.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 12:34

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Team
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Mercedes
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Ferrari
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3
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106
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Red Bull Racing
57
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 238
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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