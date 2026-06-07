Polesitter Andrea Kimi Antonelli is verrast door de prestaties van Max Verstappen en Red Bull in Monaco. Verstappen start de race van vanmiddag vanaf de tweede plaats, en zal Antonelli het leven zuur gaan maken in de run naar de eerste bocht. Antonelli kan niet wachten om te gaan racen.

Antonelli kende een geweldige kwalificatie in de straten van Monaco. Verstappen leek er vandoor te gaan met de pole position na een geweldige ronde, maar Antonelli perste er een nóg betere ronde uit. Hij was uiteindelijk 43 duizendsten sneller dan Verstappen, en beide coureurs lieten de gedoodverfde favorieten van Ferrari achter zich. Het was voor henzelf een verrassing, en ze prezen elkaar na afloop de hemel in.

Met welk gevoel kijkt Antonelli naar Verstappen?

Antonelli had genoten van zijn rondje, zo verklaarde hij tegenover de internationale media: "Het was echt een goede ronde, een heel goede ronde. Om eerlijk te zijn; ik had niet verwacht dat Max en Red Bull er nog zo dicht op zouden zitten, want in de derde vrije training hadden ze het nog behoorlijk lastig."

Antonelli was enorm onder de indruk van het rondje van zijn goede vriend Verstappen. De jonge Italiaan strooide dan ook met complimenten voor de viervoudig wereldkampioen en zijn team Red Bull: "Ze hebben het echt ongelooflijk goed hersteld om er toch te staan, want het was een enorm gevecht. Ik ben in ieder geval heel erg blij dat ik de pole heb gepakt en ik kijk nu uit naar de race."

Waarom het geen makkelijke dag was

Antonelli was enorm trots op zijn prestatie, en erkent dat het voor hem geen makkelijke sessie was: "Aan het begin verliep de kwalificatie eigenlijk een beetje lastiger dan we hadden verwacht. De baan voelde ietwat vreemd aan, alsof er minder grip was, waardoor de auto bijvoorbeeld wat meer overstuur had dan in de derde vrije training."

Eind goed, al goed

Uiteindelijk liep het goed af: "Daarna kwam de grip weer terug en begon de auto ook steeds beter te lopen. Tijdens mijn rondje was ik vooral blij met sector twee, waar we dit weekend juist wat meer moeite mee hadden. En dan vooral in bocht vijf, zes, zeven en acht. Maar het ging allemaal wel goed. Daar ben ik echt heel erg blij mee."