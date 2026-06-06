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Verstappen opgelucht: "Eindelijk voelde ik me weer mezelf"

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Verstappen opgelucht: "Eindelijk voelde ik me weer mezelf"

Max Verstappen heeft een positieve kwalificatie in Monaco achter de rug. Achter Andrea Kimi Antonelli noteerde hij de tweede tijd, en daar was hij zeer tevreden mee. Verstappen was regelmatig kritisch op de regels, maar voelde zich nu weer ouderwets goed. Hij stelde zelfs dat hij zich weer als zichzelf voelde.

Verstappen vloog vandaag door de straten van Monaco. De viervoudig wereldkampioen noteerde een tijd die bij veel aanwezigen voor kippenvel zorgde, maar zag daarna hoe Antonelli net onder zijn rondje dook. Verstappen kon daar wel mee leven, en was lovend over de prestaties van Antonelli. Daarnaast ziet hij ook weer genoeg kansen voor Red Bull, en mag hij gaan dromen van een topprestatie in Monaco.

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Hoe kijkt Verstappen naar zijn eigen kritiek?

Na afloop maakte Verstappen een ontspannen indruk. Op de persconferentie van de FIA werd hij geconfronteerd met zijn eerdere kritiek, en kreeg hij de vraag of hij nu wel had genoten: "Ik denk dat de chassisregels niet zo slecht zijn. Over het algemeen zijn de auto's nu wat kleiner, en dat is volgens mij goed. Ik vind de visie op de vooras bij de apex ook goed, het is beter dan dat ding boven de band dat we eerst hadden. Dus ja, dat is wel goed."

Het gevoel is beter

Verstappen neemt zijn kritiek van de afgelopen weken ook niet terug, maar hij voelt zich wel beter: "Natuurlijk, als je er vol voor gaat en je kan in de bochten de versnellingen selecteren die je wil, dan is dat altijd beter. Maar goed, ik voelde me eindelijk weer mezelf in de auto, met de manier waarop je de versnellingen kan gebruiken. Helaas kunnen we dat niet op veel plekken op de kalender doen, maar het maakt het voor ons zeker natuurlijker om te rijden."

Wat is er anders in Monaco?

In Monaco lijken de problemen waarmee de coureurs dit jaar regelmatig kampen, minder naar voren te komen. Aangezien er hier geen lange rechte stukken zijn waar ze de batterij kunnen leegrijden, is dit probleem verdwenen. De coureurs kunnen hierdoor ook meer uit de auto's halen dan op andere circuits.

schwantz34

Posts: 42.114

Geef een klasbak als Max een fatsoenlijke race auto waardoor hij niet afhankelijk is van die Mariokartrukbatterij (net als in de GT3) en hij komt gewoon simply lovely direct weer bovendrijven.

  • 4
  • 6 jun 2026 - 21:46
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (9)

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  • schwantz34

    Posts: 42.114

    Geef een klasbak als Max een fatsoenlijke race auto waardoor hij niet afhankelijk is van die Mariokartrukbatterij (net als in de GT3) en hij komt gewoon simply lovely direct weer bovendrijven.

    • + 4
    • 6 jun 2026 - 21:46
  • Pietje Bell

    Posts: 35.146

    Vandaag waren Mark Cox, Christine di Massi, Kelly en Penelope in de paddock.
    Penelope is vast vooruit gereisd met Mark en Christine.
    Want Kelly heeft hiervoor kennelijk vanmorgen eerst een kapper aan huis laten komen,
    aangezien die man zojuist een video van haar op het balkon online heeft gezet.
    Ook heeft ze weer een MUA ingeschakeld. Kan zij niet zelf haar haren kammen
    en make-up verzorgen? Op de boot waaien de haren toch weer door elkaar.
    Zo te zien was hij gisteren ook bij haar om haar en 2 vriendinnen te kappen.

    De kapper Massimo Guala: urlr.me/hB2GA6

    Even flaneren door de paddock: ibb.co/TDY8s20x

    ibb.co/kgqzpDqv

    Max heeft zelf maar een mooi bericht geplaatst vanwege die klasse kwalificatie.,
    waaronder K enkel een hartje heeft geplaatst, thats all.

    urlr.me/N4y28r

    • + 2
    • 6 jun 2026 - 22:08
    • De Vogel is Geland

      Posts: 909

      Dat is uiterst zorgwekkend !

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 22:16
    • Pietje Bell

      Posts: 35.146

      styleofkellypiquet

      Kelly attends Qualifying day at the 2026 Monaco GP - June 6, 2026
      ⇢ she is wearing the :
      • @jacquemus Cabana jacket — €990
      • @jacquemus Playa capri pants — €450
      • @maisonalaia Infradito 55 calf hair sandals — €1.050 [teenslippers]

      𝘼𝙘𝙘𝙚𝙨𝙨𝙤𝙧𝙞𝙚𝙨
      • @hermes Kelly Cut [tas]
      • @audemarspiguet Royal Oak Offshore — €62.900 [horloge]

      • + 2
      • 6 jun 2026 - 22:22
    • Pietje Bell

      Posts: 35.146

      Leuke jongedame die Christine. Ze past ook vaak op die hond van Kelly.
      Ze heeft zelf ook zo'n hond.

      Hier vanmorgen samen met P en Mark Cox op de boot.

      https://dubz.link/c/cc5076

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 22:37
    • De Vogel is Geland

      Posts: 909

      Heb je ook het laatste nieuws over Kim K?

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 22:49
    • Pietje Bell

      Posts: 35.146

      En ja hoor, K heeft iets over het raceweekend gepost.
      Maar liefst 16 foto's van zichzelf van vandaag plus 2.
      en geen woord of foto over/van Max.

      kellypiquet
      Monte-Carlo, Monaco

      I heard there was a race this weekend 😏

      urlr.me/aEn6DM

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 22:59
    • snailer

      Posts: 33.279

      Wat een grote schande toch weer!

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 23:44

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
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Haas F1
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Williams
7
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 238
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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