Max Verstappen heeft een positieve kwalificatie in Monaco achter de rug. Achter Andrea Kimi Antonelli noteerde hij de tweede tijd, en daar was hij zeer tevreden mee. Verstappen was regelmatig kritisch op de regels, maar voelde zich nu weer ouderwets goed. Hij stelde zelfs dat hij zich weer als zichzelf voelde.

Verstappen vloog vandaag door de straten van Monaco. De viervoudig wereldkampioen noteerde een tijd die bij veel aanwezigen voor kippenvel zorgde, maar zag daarna hoe Antonelli net onder zijn rondje dook. Verstappen kon daar wel mee leven, en was lovend over de prestaties van Antonelli. Daarnaast ziet hij ook weer genoeg kansen voor Red Bull, en mag hij gaan dromen van een topprestatie in Monaco.

Hoe kijkt Verstappen naar zijn eigen kritiek?

Na afloop maakte Verstappen een ontspannen indruk. Op de persconferentie van de FIA werd hij geconfronteerd met zijn eerdere kritiek, en kreeg hij de vraag of hij nu wel had genoten: "Ik denk dat de chassisregels niet zo slecht zijn. Over het algemeen zijn de auto's nu wat kleiner, en dat is volgens mij goed. Ik vind de visie op de vooras bij de apex ook goed, het is beter dan dat ding boven de band dat we eerst hadden. Dus ja, dat is wel goed."

Het gevoel is beter

Verstappen neemt zijn kritiek van de afgelopen weken ook niet terug, maar hij voelt zich wel beter: "Natuurlijk, als je er vol voor gaat en je kan in de bochten de versnellingen selecteren die je wil, dan is dat altijd beter. Maar goed, ik voelde me eindelijk weer mezelf in de auto, met de manier waarop je de versnellingen kan gebruiken. Helaas kunnen we dat niet op veel plekken op de kalender doen, maar het maakt het voor ons zeker natuurlijker om te rijden."

Wat is er anders in Monaco?

In Monaco lijken de problemen waarmee de coureurs dit jaar regelmatig kampen, minder naar voren te komen. Aangezien er hier geen lange rechte stukken zijn waar ze de batterij kunnen leegrijden, is dit probleem verdwenen. De coureurs kunnen hierdoor ook meer uit de auto's halen dan op andere circuits.