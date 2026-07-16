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'Klap voor Viaplay: Streamingdienst definitief uit Nederland'

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'Klap voor Viaplay: Streamingdienst definitief uit Nederland'

De kans is groot dat Viaplay in Nederland volledig opgaat in Videoland. Dat verwacht mediastrateeg van het AD Cornélie Klercq, die ervan uitgaat dat DPG Media na de overname van de sportrechten uiteindelijk kiest voor één streamingplatform. Daardoor zou de Formule 1 in de toekomst alleen nog via Videoland te bekijken zijn.

Enkele weken nadat DPG Media aankondigde de Nederlandse sportactiviteiten van Viaplay over te nemen, is het opvallend stil gebleven. De overname moet nog worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteit, maar ondertussen wordt al volop gespeculeerd over de toekomst van het Viaplay-merk.

Viaplay verdwijnt waarschijnlijk als los platform

Volgens Klercq ligt het voor de hand dat DPG Media uiteindelijk afscheid neemt van Viaplay als afzonderlijke streamingdienst. Ze wijst daarbij op eerdere ontwikkelingen in de streamingwereld, waar verschillende platforms na een fusie uiteindelijk onder één naam verdergingen.

"Ik verwacht dat DPG dezelfde richting uitgaat en Viaplay uiteindelijk volledig onder Videoland onderbrengt", legt Klercq uit in gesprek met het AD. "Toch blijft dat een afweging, want Formule 1-rechten zijn nooit blijvend. Zodra zo'n licentie afloopt, kan een concurrent als Ziggo er opnieuw mee aan de haal gaan."

Prijsverhoging vormt mogelijk risico

Naast de toekomst van Viaplay speelt ook de abonnementsprijs een belangrijke rol. DPG Media heeft nog niets bekendgemaakt over eventuele prijswijzigingen, maar mediastrateeg Evert Bronkhorst verwacht dat een duurder Videoland-abonnement een reële mogelijkheid is zodra de sportrechten worden geïntegreerd.

Volgens Bronkhorst schuilt daar ook een risico. "Streamingdiensten concurreren voortdurend om de aandacht van kijkers. Veel mensen nemen alleen een abonnement voor een populaire serie of sportevenement en stappen daarna weer over naar een andere dienst. Als Videoland duurder wordt, bestaat de kans dat consumenten sneller afhaken en hun abonnement opzeggen."

Viaplay geen succes in Nederland 

Na het Formule 1-seizoen van 2021 verloor Ziggo Sport de rechten aan Viaplay, dat de koningsklasse van de autosport tot haar rekening nam. Nadien werd de streamingdienst het middelpunt van een hoop kritiek van de Nederlandse fans, waardoor er een hoop overstapten naar F1TV. 

Joeppp

Posts: 8.723

Nou nee, IPTV vind ik nu weer diefstal. Ik vind het prima als ik ergens voor moet betalen als er eendienst geleverd wordt. Het is aan mij de keuze om er voor te betalen maar ik ga niet stelen.

  • 15
  • 16 jul 2026 - 16:12
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Viaplay

Reacties (24)

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  • schwantz34

    Posts: 42.397

    Doei doei Viadeplee!

    • + 9
    • 16 jul 2026 - 14:11
  • f(1)orum

    Posts: 10.252

    Dus is het nu Via away?

    • + 6
    • 16 jul 2026 - 14:13
    • schwantz34

      Posts: 42.397

      Er verschijnt binnenkort een nieuwe film op Videoland "Broadcast away" starring Nelson Valkenburg, Melroy Heemskerk, en een Amber Brantsen die uit de kleren gaat.

      • + 6
      • 16 jul 2026 - 14:19
    • f(1)orum

      Posts: 10.252

      Dus Amber heeft dan niet veel om het lijf?

      • + 3
      • 16 jul 2026 - 14:31
    • Sander

      Posts: 1.896

      Zolang Nelson en Melroy alias Ad en Don de kledij gewoon aanhouden is heeft het in ieder geval nog iets om het lijf.

      • + 2
      • 16 jul 2026 - 16:41
  • shakedown

    Posts: 1.919

    Klinkt als een dikke prima!

    • + 10
    • 16 jul 2026 - 14:18
  • TJM80

    Posts: 14

    Jammer, de kans is nu zeer groot dat het kijken naar Formule 1 nog veel duurder gaat worden.

    • + 2
    • 16 jul 2026 - 14:27
    • SEN1

      Posts: 2.791

      Iptv 😜

      • + 7
      • 16 jul 2026 - 14:57
  • Joeppp

    Posts: 8.723

    Er zijn gewoon veel teveel streamingsdiensten. Ooit is het begonnen zodat je minder zou gaan betalen dan een tv abonnement en je zelf kon controleren wat je zag. Maarja uiteindelijk betaal je je scheel aan allerlei diensten omdat elke sport of serie achter een andere betaalmuur zit.

    • + 7
    • 16 jul 2026 - 14:30
    • SEN1

      Posts: 2.791

      Geldwolven zijn t. Boycotten. Neem iptv.

      • + 7
      • 16 jul 2026 - 15:00
    • Joeppp

      Posts: 8.723

      Nou nee, IPTV vind ik nu weer diefstal. Ik vind het prima als ik ergens voor moet betalen als er eendienst geleverd wordt. Het is aan mij de keuze om er voor te betalen maar ik ga niet stelen.

      • + 15
      • 16 jul 2026 - 16:12
    • Pietje Bell

      Posts: 35.790

      Mee eens @Joeppp.

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 16:38
    • Polleke2

      Posts: 2.054

      Niet mee eens Joeppp

      • + 4
      • 16 jul 2026 - 18:12
    • Beri

      Posts: 7.017

      IPTV is voor mensen die te gierig zijn om te betalen waar de mensen, die de programmas of films maken, recht op hebben.

      • + 2
      • 16 jul 2026 - 21:53
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.205

      @Joep mee eens, en ik betaal in spanje inmiddels al 80 euro per maand voor het verplichte pakket. Voordeel is, het werkt altijd, bezuinigen doe ik met indycar live dat maar 40 dollar per jaar kost.

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 21:57
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.205

      @beri mee eens, F1 mag dan wel duur zijn (80 pm euro bij mij in spanje), maar indycar live is echt heel erg goedkoop en de nascar zit gewoon in het ziggopakket, tel er bij op dat je alle races zonder enige reclame onderbreking ziet, ik wil daar graag voor betalen!

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 22:23
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.205

    Ik hoop wel dat allard, Neslon en anne greet overgaan naar Videoland!

    • + 0
    • 16 jul 2026 - 14:35
  • Larry Perkins

    Posts: 66.350

    Wat is dat "Viaplay"? Is dat één of andere vage gokseit?

    • + 2
    • 16 jul 2026 - 15:16
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.205

      Ik kan het ook niet ontvangen in "Euskal Herria", De lokale knabbel en babbel van de Movistar plus zijn ook niet aan te horen (met hun gekrijs).

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 16:05
  • Wim Groothoff

    Posts: 35

    Het artikel begint met de kans is groot 🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🤣😂🤣😂

    • + 0
    • 16 jul 2026 - 16:37
  • Kiwino

    Posts: 19

    Dit is dus puur een verwachting van Cornélie Klercq. De vraag is hoe het technisch precies te integreren is. Videoland moet de distributieservers (CDN's) en videocodecs drastisch opschalen om die enorme, plotselinge datastromen zonder haperingen aan te kunnen.
    Daarnaast zit je natuurlijk net de vraag hoe je dit abonnement gaat aanbieden. Krijg je de Viaplay-content gratis erbij als Videoland abonnee (natuurlijk niet)? En zo nee, komt er dan een sportabonnement bijv.? Of alleen een F1-abonnement? En als mensen eigenlijk alleen F1 of alleen sport willen en niets van Videoland... Is het dan wel logisch om het alleen als bijkomend pakket te bieden ipv gewoon los? En indien los wel logisch is... Dan gaan ze dus gewoon Viaplay in stand houden maar dan onder een andere naam.

    • + 3
    • 16 jul 2026 - 17:06
    • Patrace

      Posts: 6.839

      Normaliter zullen ze afscheid gaan nemen van VIaplay als platform. Want dat instandhouden kost ook gewoon veel geld.
      Ik verwacht dat Videoland dan meerdere pakketten zal aanbieden:
      Eentje met wat ze nu al hebben en een ander pakket met datzelfde plus sport. Ik verwacht niet dat ze een pakket met alleen sport gaan aanbieden, want ze willen mensen natuurlijk vast binnen Videoland houden, dus heb ook met de andere content laten kennismaken. Dat helpt ze ook met het maken van deals voor bijvoorbeeld films en series als ze daar meer abonnees voor hebben.

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 20:37
  • 919

    Posts: 4.438

    'Viaplay geen succes in Nederland’

    ViaPlee was in heel Europa nergens een succes, op Nederland en Scandinavië hun thuisomgeving na zijn ze overal al lang uitgetrapt. They fucked around and found out.

    • + 0
    • 16 jul 2026 - 22:07

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Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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