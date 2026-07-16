De kans is groot dat Viaplay in Nederland volledig opgaat in Videoland. Dat verwacht mediastrateeg van het AD Cornélie Klercq, die ervan uitgaat dat DPG Media na de overname van de sportrechten uiteindelijk kiest voor één streamingplatform. Daardoor zou de Formule 1 in de toekomst alleen nog via Videoland te bekijken zijn.

Enkele weken nadat DPG Media aankondigde de Nederlandse sportactiviteiten van Viaplay over te nemen, is het opvallend stil gebleven. De overname moet nog worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteit, maar ondertussen wordt al volop gespeculeerd over de toekomst van het Viaplay-merk.

Viaplay verdwijnt waarschijnlijk als los platform

Volgens Klercq ligt het voor de hand dat DPG Media uiteindelijk afscheid neemt van Viaplay als afzonderlijke streamingdienst. Ze wijst daarbij op eerdere ontwikkelingen in de streamingwereld, waar verschillende platforms na een fusie uiteindelijk onder één naam verdergingen.

"Ik verwacht dat DPG dezelfde richting uitgaat en Viaplay uiteindelijk volledig onder Videoland onderbrengt", legt Klercq uit in gesprek met het AD. "Toch blijft dat een afweging, want Formule 1-rechten zijn nooit blijvend. Zodra zo'n licentie afloopt, kan een concurrent als Ziggo er opnieuw mee aan de haal gaan."

Prijsverhoging vormt mogelijk risico

Naast de toekomst van Viaplay speelt ook de abonnementsprijs een belangrijke rol. DPG Media heeft nog niets bekendgemaakt over eventuele prijswijzigingen, maar mediastrateeg Evert Bronkhorst verwacht dat een duurder Videoland-abonnement een reële mogelijkheid is zodra de sportrechten worden geïntegreerd.

Volgens Bronkhorst schuilt daar ook een risico. "Streamingdiensten concurreren voortdurend om de aandacht van kijkers. Veel mensen nemen alleen een abonnement voor een populaire serie of sportevenement en stappen daarna weer over naar een andere dienst. Als Videoland duurder wordt, bestaat de kans dat consumenten sneller afhaken en hun abonnement opzeggen."

Viaplay geen succes in Nederland

Na het Formule 1-seizoen van 2021 verloor Ziggo Sport de rechten aan Viaplay, dat de koningsklasse van de autosport tot haar rekening nam. Nadien werd de streamingdienst het middelpunt van een hoop kritiek van de Nederlandse fans, waardoor er een hoop overstapten naar F1TV.