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'Red Bull vraagt FIA om verbod na crashes Verstappen'

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'Red Bull vraagt FIA om verbod na crashes Verstappen'

Volgens nieuwe geruchten probeert het team van Red Bull de FIA te overtuigen om de macarena-vleugel te verbieden. Max Verstappen crashte in Oostenrijk en Silverstone door problemen met de vleugel, en bij Red Bull zien ze dat Ferrari géén problemen heeft met deze innovatie. De kans lijkt echter klein dat ze dit politieke spelletje gaan winnen.

In de Formule 1 wordt sinds dit jaar weer gewerkt met actieve aerodynamica. De teams hebben veel vrijheid gekregen bij het ontwikkelen en ontwerpen van hun openklappende vleugels, en dat zorgt voor veel verschillende designs. Het team van Ferrari verraste vriend en vijand door tijdens de wintertest in Bahrein te testen met een vleugel waarbij het bovenste element volledig roteert. Het ontwerp werd al snel omgedoopt tot macarena-vleugel, en ook Red Bull rijdt rond met zo'n vleugel.

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Wat zou Red Bull van plan zijn?

Verstappen crashte echter in de kwalificatie in Oostenrijk en de race in Silverstone door problemen met zijn achtervleugel, en Red Bull onderzoekt de zaak. Volgens het Italiaanse medium Formula Technica probeert Red Bull een politiek spelletje te spelen om te kunnen profiteren van deze saga. Het medium stelt dat Red Bull bij de FIA heeft aangeklopt om de macarena-vleugel te verbieden. Het wordt gezien als een directe aanval op concurrent Ferrari, waar ze geen problemen met de vleugel hebben en hier zelfs van profiteren.

Aangezien Red Bull zelf kampt met diverse problemen met de vleugel, proberen ze nu het voordeel van de concurrentie weg te gummen. Eerder werd al duidelijk dat de FIA met Red Bull mee keek bij het onderzoek naar de crashes van Verstappen, maar nu stelt Formula Technica dus dat de Oostenrijkse renstal heel ver wil gaan.

Wat gaat de FIA doen?

Volgens Formula Technica is de kans echter klein dat de FIA mee gaat met het verzoek van Red Bull. Het team zou volgens het Italiaanse medium denken: als ze zelf niet kunnen profiteren, dan mag niemand ervan profiteren. Bij Ferrari zouden ze kalm blijven en geloven ze niet dat de FIA het onderdeel gaat verbieden.

Vooralsnog is er dan ook nog geen sprake van een verbod, en het lijkt erop dat Ferrari dit weekend in België weer met de vleugel gaat rijden. Of Red Bull na de crashes van Verstappen ook met de vleugel gaat rijden in Spa, is nog niet duidelijk.

racepace1

Posts: 899

Als je het niet wilt haal je het eraf, maar doe niet zo kinderachtig met ik niet jij ook niet.
Neem lekker een redBull krijg je vleugels van! of beter gooi bij aanvang van de race een blikje in de tank, krijg je vleugels van toch....🤭🙃😏

  • 17
  • 16 jul 2026 - 11:29
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (20)

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  • racepace1

    Posts: 899

    Als je het niet wilt haal je het eraf, maar doe niet zo kinderachtig met ik niet jij ook niet.
    Neem lekker een redBull krijg je vleugels van! of beter gooi bij aanvang van de race een blikje in de tank, krijg je vleugels van toch....🤭🙃😏

    • + 17
    • 16 jul 2026 - 11:29
    • NicoS

      Posts: 20.997

      Volgens een Italiaans medium…..
      Kortom geruchten.

      • + 10
      • 16 jul 2026 - 11:32
    • BenettonB194

      Posts: 1.455

      Welkom in de F1 waar een ieder probeert zelf voordeel uit de regels te halen of een voordeel van een ander weg te nemen. Red Bull is (als dit al waar is) daar geen uitzonderding op.

      • + 2
      • 16 jul 2026 - 12:46
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.146

      Fix your f*ck!ng wing, Red Bull! Wat een domme denkwijze...

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 14:30
  • racepace1

    Posts: 899

    Ok wel wachten tot Max weg is, die wil ik in een race niet missen altijd spektakel!!!

    • + 2
    • 16 jul 2026 - 11:30
  • OrangeArrows

    Posts: 3.407

    Je wilt iets verbieden terwijl je het zelf gebruikt…

    • + 3
    • 16 jul 2026 - 11:42
    • NicoS

      Posts: 20.997

      Lijkt mij ook een broodje aap verhaal…

      • + 3
      • 16 jul 2026 - 11:49
    • gridiron

      Posts: 3.641

      Het probleem is dat wat zij gebruiken niet betrouwbaar is en dat van de concurrentie wel.

      • + 3
      • 16 jul 2026 - 12:07
    • Pietje Bell

      Posts: 35.790

      @Gridiron. De FIA heeft die vleugel veilig verklaard.
      Of die dat daadwerkelijk is zal moeten blijken.

      • + 4
      • 16 jul 2026 - 12:15
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.524

      Het zou ook werkelijk nergens op slaan. Als iets niet werkt of zo nu en dan onveilig is, wat bij andere teams wel lijkt te werken, dan ligt het dus niet aan het onderdeel in algemene zin maar aan het ontwerp van in dit geval Red Bull.

      We gaan ook niet ineens alle motoren verbieden omdat er weleens ééntje de geest geeft.

      • + 4
      • 16 jul 2026 - 13:10
    • gridiron

      Posts: 3.641

      Bij de vorige 2 crashes gingen ze er ook van uit dat het veilig was, dit is trouwens niet noodzakelijk hetzelfde als betrouwbaar.

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 18:16
    • Pietje Bell

      Posts: 35.790

      @Gridiron, De FIA kijkt of iets veilig is en niet of iets betrouwbaar is!

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 19:03
  • Snelle Eddy

    Posts: 5.907

    You've got a problem, change your f*cking car!

    • + 11
    • 16 jul 2026 - 12:03
  • schwantz34

    Posts: 42.396

    Ik geloof echt helemaal niks van dit gerucht, en zeg dus keihard MacareNo tegen dit Italiaanse medium!!

    • + 2
    • 16 jul 2026 - 12:04
  • f(1)orum

    Posts: 10.252

    Ja hoor! Dit geloof ik wel. Is typisch RBR. Zal ongetwijfeld uit koker komen van Rob Marshall....
    Oh wacht, die is weg.
    Nou, is eigenlijk typisch voor Adrian Newey.......
    Oh, die is ook weg.
    Nou, dan een duidelijke handeling van Christian Horner....
    Euh, die is ook weg.
    Vooruit, is typisch een daad van Jonathan Wheatley....
    Oops, ook pleite
    Ik denk dan toch door Will Courtenay.....
    Jezus, ook al verdwenen
    Dan moet dit toch duidelijk iets zijn van Der Helmut.....

    Euh.......

    • + 12
    • 16 jul 2026 - 12:05
  • gridiron

    Posts: 3.641

    Kunnen de andere teams dan ook vragen om Max te verbieden?

    • + 1
    • 16 jul 2026 - 12:09
  • Pietje Bell

    Posts: 35.790

    De eerste foto's vanaf het circuit zijn verschenen.

    De FIA heeft de vleugels van Hadjar en Max onderzocht en toestemming gegeven
    om ze te gebruiken. Zijn veilig verklaard.
    Toch zitten ze niet op de wagens van Hadjar en Max. Kan nog komen natuurlijk.

    Mateusz Mróz
    @MateuszMrz8
    Vertaald uit het Pools
    In Verstappen's car, an old version of the rear wing was installed
    (without the Macarena effect).

    urlr.me/Xw7tgm

    Mateusz Mróz
    @MateuszMrz8
    ·
    11 m
    Vertaald uit het Pools
    Interessant is dat in de bolide van Hadjar ook de oude versie van de achtervleugel
    verscheen (zonder Macarena-effect).

    • + 2
    • 16 jul 2026 - 12:13
  • Knalpijp

    Posts: 2.506

    RedBull geeft je vleugels

    • + 0
    • 16 jul 2026 - 14:14

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Ferrari
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Red Bull Racing
128
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Alpine F1
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Datum
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-
Spanje
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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