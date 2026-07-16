'Red Bull vraagt FIA om verbod na crashes Verstappen'

Volgens nieuwe geruchten probeert het team van Red Bull de FIA te overtuigen om de macarena-vleugel te verbieden. Max Verstappen crashte in Oostenrijk en Silverstone door problemen met de vleugel, en bij Red Bull zien ze dat Ferrari géén problemen heeft met deze innovatie. De kans lijkt echter klein dat ze dit politieke spelletje gaan winnen.

In de Formule 1 wordt sinds dit jaar weer gewerkt met actieve aerodynamica. De teams hebben veel vrijheid gekregen bij het ontwikkelen en ontwerpen van hun openklappende vleugels, en dat zorgt voor veel verschillende designs. Het team van Ferrari verraste vriend en vijand door tijdens de wintertest in Bahrein te testen met een vleugel waarbij het bovenste element volledig roteert. Het ontwerp werd al snel omgedoopt tot macarena-vleugel, en ook Red Bull rijdt rond met zo'n vleugel.

Wat zou Red Bull van plan zijn?

Verstappen crashte echter in de kwalificatie in Oostenrijk en de race in Silverstone door problemen met zijn achtervleugel, en Red Bull onderzoekt de zaak. Volgens het Italiaanse medium Formula Technica probeert Red Bull een politiek spelletje te spelen om te kunnen profiteren van deze saga. Het medium stelt dat Red Bull bij de FIA heeft aangeklopt om de macarena-vleugel te verbieden. Het wordt gezien als een directe aanval op concurrent Ferrari, waar ze geen problemen met de vleugel hebben en hier zelfs van profiteren.

Aangezien Red Bull zelf kampt met diverse problemen met de vleugel, proberen ze nu het voordeel van de concurrentie weg te gummen. Eerder werd al duidelijk dat de FIA met Red Bull mee keek bij het onderzoek naar de crashes van Verstappen, maar nu stelt Formula Technica dus dat de Oostenrijkse renstal heel ver wil gaan.

Wat gaat de FIA doen?

Volgens Formula Technica is de kans echter klein dat de FIA mee gaat met het verzoek van Red Bull. Het team zou volgens het Italiaanse medium denken: als ze zelf niet kunnen profiteren, dan mag niemand ervan profiteren. Bij Ferrari zouden ze kalm blijven en geloven ze niet dat de FIA het onderdeel gaat verbieden.

Vooralsnog is er dan ook nog geen sprake van een verbod, en het lijkt erop dat Ferrari dit weekend in België weer met de vleugel gaat rijden. Of Red Bull na de crashes van Verstappen ook met de vleugel gaat rijden in Spa, is nog niet duidelijk.