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Red Bull lijkt afscheid te nemen van gewraakte achtervleugel

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Red Bull lijkt afscheid te nemen van gewraakte achtervleugel

Het lijkt erop dat Red Bull flink heeft ingegrepen bij de auto van Max Verstappen. Na zijn crashes in Oostenrijk en Silverstone lijkt Verstappen dit weekend in België niet met de veelbesproken macarena-vleugel te rijden. Op de eerste foto's vanuit de pitstraat is te zien dat deze vleugel niet op Verstappens auto is gemonteerd.

Verstappen beleefde twee weken geleden een frustrerende race op het circuit van Silverstone. Na een tegenvallende kwalificatie wist hij zich toch weer naar voren te vechten, en lag hij vlak voor het vallen van de vlag op podiumkoers. Verstappen schoot echter van de baan, en viel uit. Na afloop van de race werd duidelijk dat zijn crash was veroorzaakt door een probleem met zijn achtervleugel, iets wat eerder ook zijn crash in de kwalificatie in Oostenrijk had veroorzaakt.

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Wat doet Red Bull in Spa?

Red Bull reed in beide races met de veelbesproken macarena-vleugel, en na Verstappens crash in Silverstone lieten ze al doorschemeren dat ze de vleugel mogelijk gingen vervangen. Dat lijkt nu ook het geval te zijn, want op de eerste foto's van Verstappens auto is te zien dat de macarena-vleugel niet op de RB22 is gemonteerd. Red Bull lijkt dus te hebben ingegrepen, en hiermee hopen ze een nieuw incident op het circuit van Spa-Francorchamps te voorkomen. 

Of het gaat om een maatregel voor alleen de vrije trainingen of een test, is niet helemaal duidelijk. De kans bestaat altijd dat Red Bull later in het weekend ervoor kiest om de macarena-vleugel toch op de auto te schroeven. Of Verstappens teamgenoot Isack Hadjar wel met deze vleugel gaat rijden, is niet bekend. De Fransman heeft vooralsnog geen problemen gehad met zijn achtervleugel, en in theorie is het mogelijk dat hij wel met deze vleugel gaat rijden.

Wat is Red Bull van plan?

De vleugelzaak blijft Red Bull achtervolgen, want eerder vandaag gingen er geruchten rond over een mogelijke lobby voor het verbieden van de macarena-vleugel. Red Bull zou aan de FIA hebben gevraagd om in te grijpen, en zo zouden ze Ferrari kunnen aanvallen. De Italiaanse renstal rijdt immers ook met een macarena-vleugel.

f(1)orum

Posts: 10.252

Waarom zou je willen meezingen?

  • 2
  • 16 jul 2026 - 14:12
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (16)

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  • Pietje Bell

    Posts: 35.790

    "Of Verstappens teamgenoot Isack Hadjar wel met deze vleugel gaat rijden,
    is niet bekend. De Fransman heeft vooralsnog geen problemen gehad met zijn
    achtervleugel, en in theorie is het mogelijk dat hij wel met deze vleugel gaat rijden."

    www.gptoday.net/nl(...)pen#comment-6329239

    • + 1
    • 16 jul 2026 - 12:52
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.200

      @pietje dit is dan ook een perfecte clash tussen de twee beste duiders van Nederland volgens Albers was de achtervleugel een onding (telegraaf) en volgens Coronel (AD) opnieuw een geniale oplossing van RB

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 13:32
    • Pietje Bell

      Posts: 35.790

      @Bertrand, als de vleugel heel snel perfect sluit is het een geniale vleugel,
      maar als ie niet helemaal sluit zoals moet is het een onding.
      Kennelijk hebben ze hem nog niet goed werkend gekregen en gaan ze maar weer met de andere vleugel rijden.

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 13:50
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.200

      Humor, op nederlandse radio tour hebben ze het nu over Albers die zijn tankslangen meetrok op Magny Cours in 2007

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 14:44
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.200

      @Pietje mee eens Albers die vertelde ook wat heel logisch klinkt dat het ding met het sluiten veel wind vangt, hoe verder hij openklapt ook hoe groter de beweging om hem te sluiten. De krachten zijn natuurlijk enorm.

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 14:45
    • elflitso

      Posts: 1.953

      Daarom ze moeten zo'n wasmachine veer, of 2, op die vleugel zetten. Hij gaat dan wel wat trager open maar klapt dicht als een gek. :-))))

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 21:06
  • shakedown

    Posts: 1.919

    Da-le a toe kwèr-po a-lie-grie-ja Ma-ka-ree-na
    Kee toe kwèr-po ès pa daar-le a-lie-grie-ja ie ko-sa bwee-na
    Da-le a toe kwèr-po a-lie-grie-ja,

    No Ma-ka-ree-na!"

    • + 0
    • 16 jul 2026 - 13:02
    • f(1)orum

      Posts: 10.252

      Too much shaken (down), too little stirred this afternoon?

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 13:05
    • Pietje Bell

      Posts: 35.790

      Fonetisch geschreven vanwege een vele te vroege vrij-mi-bo. :-))

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 13:54
    • f(1)orum

      Posts: 10.252

      Als pensionado heb ik de vrijmibo afgeschaft. Het kostte me teveel moeite om te onthouden wanneer het ook al weer vrijdag is. Vandaar dat ik ben overgestapt op een ander schema: de almibo (alle middagen borrel).

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 14:11
    • shakedown

      Posts: 1.919

      Alsof iemand de tekst kan meezingen.. Iedereen doet dat fonetisch....

      bla, bla, bla,bla, bla, bla,bla, bla, bla,bla, bla, bla,bla, bla, bla,bla, bla, bla,bla, bla, bla,bla, bla, bla,bla, bla, bla,bla, bla, bla,bla, bla, bla,bla, bla, bla,bla, bla, bla,bla, bla, bla,

      Heee Macarena!

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 14:11
    • f(1)orum

      Posts: 10.252

      Waarom zou je willen meezingen?

      • + 2
      • 16 jul 2026 - 14:12
    • Pietje Bell

      Posts: 35.790

      Je wordt trouwens bedankt!

      Nu heb ik de hele tijd dat stomme refrein in mijn hoofd!!

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 14:12
    • shakedown

      Posts: 1.919

      SMILE!!!!

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 14:13
  • Larry Perkins

    Posts: 66.348

    "Red Bull lijkt afscheid te nemen van gewraakte achtervleugel."

    De verwachting is dat de achtervleugel bij een ander team zal opduiken maar wel pas na een jaar gardening leave...

    • + 0
    • 16 jul 2026 - 15:21
  • Pietje Bell

    Posts: 35.790

    "We waren in Silverstone absoluut wat minder competitief als het op de motor aankomt", reageert Hadjar in gesprek met onder meer F1Mxmlpuntnl.

    Hadjar benadrukt wel dat hij in Silverstone vooral werd afgeremd door de matige afstelling. "We deden het wel nog redelijk, maar voor mij draait het meer om het begrijpen van dit nieuwe pakket, waarvan ik op de Red Bull Ring al zei dat ik me niet goed voelde in de auto, terwijl we wel competitief waren. In Silverstone waren we minder competitief, maar het was ook pas de tweede race met de nieuwe onderdelen."

    "Het was een enorm upgradepakket en het lijkt erop dat we na de races veel dingen begrepen die we tijdens de weekenden nog niet begrepen. Als we nu terug konden gaan naar die weekenden, zouden we duidelijk sneller zijn", zo laat de 21-jarige coureur weten dat Red Bull meer potentieel heeft dan de afgelopen resultaten doen vermoeden. "We moeten door en die dingen nu toepassen."

    • + 0
    • 16 jul 2026 - 18:53

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Datum
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-
Bahrein
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Shanghai International Circuit
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Spanje
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
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10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
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1 - 3 mei
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Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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