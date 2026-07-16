Het lijkt erop dat Red Bull flink heeft ingegrepen bij de auto van Max Verstappen. Na zijn crashes in Oostenrijk en Silverstone lijkt Verstappen dit weekend in België niet met de veelbesproken macarena-vleugel te rijden. Op de eerste foto's vanuit de pitstraat is te zien dat deze vleugel niet op Verstappens auto is gemonteerd.

Verstappen beleefde twee weken geleden een frustrerende race op het circuit van Silverstone. Na een tegenvallende kwalificatie wist hij zich toch weer naar voren te vechten, en lag hij vlak voor het vallen van de vlag op podiumkoers. Verstappen schoot echter van de baan, en viel uit. Na afloop van de race werd duidelijk dat zijn crash was veroorzaakt door een probleem met zijn achtervleugel, iets wat eerder ook zijn crash in de kwalificatie in Oostenrijk had veroorzaakt.

Wat doet Red Bull in Spa?

Red Bull reed in beide races met de veelbesproken macarena-vleugel, en na Verstappens crash in Silverstone lieten ze al doorschemeren dat ze de vleugel mogelijk gingen vervangen. Dat lijkt nu ook het geval te zijn, want op de eerste foto's van Verstappens auto is te zien dat de macarena-vleugel niet op de RB22 is gemonteerd. Red Bull lijkt dus te hebben ingegrepen, en hiermee hopen ze een nieuw incident op het circuit van Spa-Francorchamps te voorkomen.

Of het gaat om een maatregel voor alleen de vrije trainingen of een test, is niet helemaal duidelijk. De kans bestaat altijd dat Red Bull later in het weekend ervoor kiest om de macarena-vleugel toch op de auto te schroeven. Of Verstappens teamgenoot Isack Hadjar wel met deze vleugel gaat rijden, is niet bekend. De Fransman heeft vooralsnog geen problemen gehad met zijn achtervleugel, en in theorie is het mogelijk dat hij wel met deze vleugel gaat rijden.

Wat is Red Bull van plan?

De vleugelzaak blijft Red Bull achtervolgen, want eerder vandaag gingen er geruchten rond over een mogelijke lobby voor het verbieden van de macarena-vleugel. Red Bull zou aan de FIA hebben gevraagd om in te grijpen, en zo zouden ze Ferrari kunnen aanvallen. De Italiaanse renstal rijdt immers ook met een macarena-vleugel.