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Verstappen gaat groot McLaren-talent begeleiden

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Verstappen gaat groot McLaren-talent begeleiden

Max Verstappen en zijn team gaan het Belgische toptalent Dries van Langendonck bijstaan. De vijftienjarige Belg maakt onderdeel uit van het McLaren Driver Development Programme, maar zal vanaf nu ook worden bijgestaan door Verstappen. Van Langendonck wordt door veel kenners gezien als een veelbelovend talent.

Verstappen heeft zich in de afgelopen jaren steeds meer gefocust op de racewereld buiten de Formule 1. Waar hij zich in eerste instantie alleen focuste op het simracen, heeft hij zijn blik verbreed. Dit jaar heeft Verstappen stappen gezet met zijn GT3-team, en ze krijgen nu fabriekssteun van Mercedes. Verstappen kwam zelf met zijn eigen team in actie tijdens de 24 uur van de Nürburgring, en is zeer betrokken bij het GT3-project. Nu gaat hij voor het eerst een talentvolle coureur bijstaan.

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IJzersterke prestaties

Van Langendonck valt vanaf nu onder de vleugels van Verstappen Racing, zo maakte de viervoudig wereldkampioen vandaag bekend in een persbericht. Dit betekent echter niet dat Van Langendonck overstapt naar de Red Bull-opleiding, want hij zal gewoon onderdeel blijven uitmaken van het McLaren Driver Development Programme. Hij zal nu echter extra ondersteuning en begeleiding gaan ontvangen van Verstappen en zijn managementteam.

De Belgische coureur maakt sinds 2024 onderdeel uit van de talentenstal van McLaren, en rijdt sinds vorig jaar in de Formule 4. Hij komt uit in de Britse Formule 4, waar hij rijdt voor het team van Rodin. Dit jaar is hij bezig met een ijzersterk seizoen, en was hij afgelopen weekend ook zeer succesvol tijdens het raceweekend op het circuit van Zandvoort. Eerder dit jaar won hij ook de Formula Winter Series.

Wat zijn de reacties?

Van Langendonck is trots op de nieuwe samenwerking met Verstappen: "Verstappen Racing biedt de support die ik nodig heb om mijn loopbaan naar een hoger niveau te tillen en het is een belangrijke stap richting mijn ultieme doel: de Formule 1. Het is geweldig om te kunnen leren van zo'n ervaren coureur als Max en de steun te hebben van zijn professionele managementteam, naast die van McLaren. Ik ben erg dankbaar. Ik zal blijven pushen om maximaal te presteren, terwijl ik bezig ben met wat ik het liefst doe: racen."

Waarom zet Verstappen deze stap?

Verstappen legt op zijn beurt uit waarom hij deze stap zet: "Ik ben onder de indruk van de snelle ontwikkeling die Dries heeft doorgemaakt tijdens zijn loopbaan en het talent dat hij heeft laten zien, zowel in het karten als tijdens zijn eerste stappen in de formule-klassen."

Verstappen ziet potentie in de vijftienjarige Belg: "Na het leren kennen van Dries en zijn familie, ben ik ervan overtuigd dat hij alle potentie heeft om een toekomstige geweldige coureur te worden. Daarom zullen mijn management en ik, met de simulator ondersteuning van Verstappen Racing Pro Simulation, Dries helpen om zijn ultieme doel, de Formule 1, te bereiken."

jd2000

Posts: 7.827

Ha,ha,ha,ha.......zucht.

  • 6
  • 16 jul 2026 - 12:05
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing McLaren GP België 2026

Reacties (22)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.252

    "Verstappen gaat groot McLaren-talent begeleiden"
    Nou, hoeveel bewijs wil je nog hebben: Max gaat dus naar het fruitteam van Zak ;-)

    • + 3
    • 16 jul 2026 - 10:49
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.732

    Het is voor dat kereltje maar te hopen dat hij onder de vleugels van Max komt en dat Jos er ver weg van blijft....
    We weten tenslotte allemaal wat Jos onder 'n 'opleiding' verstaat.

    Het ventje op z'n donder komen, achterlaten bij benzinestations, aan 'n boom in het bos vastbinden en achterlaten....het zijn maar 'n paar voorbeelden van hoe Jos te werk gaat.
    Werpt deze werkwijze zijn vruchten af.... jazeker... volmondig jazeker....dat dan weer wel!

    • + 4
    • 16 jul 2026 - 10:58
    • jd2000

      Posts: 7.827

      Ha,ha,ha,ha.......zucht.

      • + 6
      • 16 jul 2026 - 12:05
    • gridiron

      Posts: 3.641

      Ik vrees ervoor, hij heeft het over ZIJN managementteam

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 12:10
    • Joeppp

      Posts: 8.723

      In Belgie zijn ze wel wat gewend met kinderen opsluiten en achterlaten.

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 13:03
  • Pietje Bell

    Posts: 35.791

    En dit soort activiteiten die buiten de F1 liggen was het punt van onderhandelingen de
    afgelopen tijd met Mintzlaff en Mateschitz. Uiteraard naast het feit dat de wagen
    verbeterd moet worden.
    Zijn eis om te blijven was meer niet F1 gerelateerde dingen te mogen doen. Men is hem
    daar nu uiteindelijk voor de helft in tegemoet gekomen. Het ging totaal niet om geld.
    Als het goed is zal vandaag of morgen aan al het gespeculeer een eind worden gemaakt.
    Deze info komt van een insider van RBR.

    • + 3
    • 16 jul 2026 - 10:59
    • F1jos

      Posts: 5.463

      Max is bezig met een grotere buitenaardse plan, don’t worry.

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 12:14
    • Zambiorix

      Posts: 1.350

      Gaat hij Racing Bulls overnemen? :-)

      't Zou wat zijn! Denk wel dat hij genoeg extern kapitaal zou bij elkaar krijgen om die move te maken.

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 17:53
    • Pietje Bell

      Posts: 35.791

      @Zambiorix:

      "Zijn eis om te blijven was meer niet F1 gerelateerde dingen te mogen doen."

      Max heeft er helemaal geen belang bij om een F1 Team te bezitten
      of te runnen.

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 18:02
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.205

    Dit is fantastisch nieuws voor Dries, even een stukje duiding, ik ken zijn vader Frank goed ( uit Zolder) dit is echt de meest sympathieke race familie die ik ken, dit zijn geen mensen met “dikke nekken” en de broertjes gun ik het beste en het talent van Dries is echt ongekend!

    • + 2
    • 16 jul 2026 - 13:43
    • Zambiorix

      Posts: 1.350

      Ik volg Van Langendonck al enkele jaren en het is echt onwaarschijnlijk hoe snel hij is en hoe snel hij bijleert. WC en EC kart, eerste weekend als rookie in de F4 een pole en een race gewonnen. Nota bene op de dag van zijn 15e verjaardag : het vroegst dat iemand aan een F4 race mag deelnemen. Er zal nooit iemand jonger nog een F4 race winnen. Dan F4 winter series op zijn naam geschreven met 9 van de 15 overwinningen (nog nooit eerder gebeurd) en nu op kop in de British F4 met 4 overwinningen (denk ik).

      Ik hield mijn hart al vast of hij wel tijdig de juiste omkadering en management zou krijgen, buiten McLaren om. Dat, denk ik, was Vandoorne zijn grootste probleem. Maar dat lijkt met Verstappen nu wel snor te zitten. Iemand die los van een renstal, en met behoorlijk wat invloed, zijn belangen zal verdedigen.

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 17:47
    • Zambiorix

      Posts: 1.350

      Ben benieuwd of hij dit najaar al een F3 test kan regelen :-)

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 17:55
    • Pietje Bell

      Posts: 35.791

      Kijk, dit vindt Max nou mooi om te doen. Zien dat iemand potentieel heeft
      om in de F1 te komen en die jongen dan van jongs af aan belangeloos begeleiden totdat hij in de F1 zit.

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 18:06
    • Zambiorix

      Posts: 1.350

      Belangeloos? Ha, dat is een goeie! :-)

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 18:12
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.205

      @Zambiorix, de Hollanders hebben graag het over de zoon van Lammers en de zoon van Coronel, die zijn zeker ook talentvol, maar bij Dries hebben we het met deze ontwikkeling wel echt over toekomstig F1 materiaal.

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 21:53
    • Pietje Bell

      Posts: 35.791

      Ja @Zambiorix, belangeloos!

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 23:11
  • Larry Perkins

    Posts: 66.351

    Max Verstappen die een Belg gaat ondersteunen, klinkt als ontwikkelingshulp.. .

    "Dan is het kot te klein!"
    (Vlaams voor: Nou zijn de rapen gaar!)

    • + 0
    • 16 jul 2026 - 15:58
    • Zambiorix

      Posts: 1.350

      Nu ja, Belgen onder elkaar ... :-)

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 17:49
    • Larry Perkins

      Posts: 66.351

      Ja inderdaad, dat zou niets opleveren, maar met de Nederlander Verstappen aan boord maakt Dries een goede kans op succes...

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 19:01
    • Zambiorix

      Posts: 1.350

      Die goede kans op succes had hij al. Vandaar dat Verstappen geïnteresseerd is. Het is een business model en voor Verstappen een beetje zoals beleggen in aandelen (met voorkennis :-).

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 20:30
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.205

      @Larry, Dries is "the real deal" zoals ik hierboven als schreef zoon van lammers en coronel (zeker talent), maar dit is een speciale. Zonder Max zou Dries er ook wel komen met de ondersteuning van Mclaren, maar dit is wel goud!

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 21:55
    • Larry Perkins

      Posts: 66.351

      Zou mooi zijn als Dries slaagt @Bertrand, en nu hij Max als 'mentor' heeft zullen we ongetwijfeld updates over hem krijgen...

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 22:25

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
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8
Williams
11
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Audi
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Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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