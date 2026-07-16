Max Verstappen en zijn team gaan het Belgische toptalent Dries van Langendonck bijstaan. De vijftienjarige Belg maakt onderdeel uit van het McLaren Driver Development Programme, maar zal vanaf nu ook worden bijgestaan door Verstappen. Van Langendonck wordt door veel kenners gezien als een veelbelovend talent.

Verstappen heeft zich in de afgelopen jaren steeds meer gefocust op de racewereld buiten de Formule 1. Waar hij zich in eerste instantie alleen focuste op het simracen, heeft hij zijn blik verbreed. Dit jaar heeft Verstappen stappen gezet met zijn GT3-team, en ze krijgen nu fabriekssteun van Mercedes. Verstappen kwam zelf met zijn eigen team in actie tijdens de 24 uur van de Nürburgring, en is zeer betrokken bij het GT3-project. Nu gaat hij voor het eerst een talentvolle coureur bijstaan.

IJzersterke prestaties

Van Langendonck valt vanaf nu onder de vleugels van Verstappen Racing, zo maakte de viervoudig wereldkampioen vandaag bekend in een persbericht. Dit betekent echter niet dat Van Langendonck overstapt naar de Red Bull-opleiding, want hij zal gewoon onderdeel blijven uitmaken van het McLaren Driver Development Programme. Hij zal nu echter extra ondersteuning en begeleiding gaan ontvangen van Verstappen en zijn managementteam.

De Belgische coureur maakt sinds 2024 onderdeel uit van de talentenstal van McLaren, en rijdt sinds vorig jaar in de Formule 4. Hij komt uit in de Britse Formule 4, waar hij rijdt voor het team van Rodin. Dit jaar is hij bezig met een ijzersterk seizoen, en was hij afgelopen weekend ook zeer succesvol tijdens het raceweekend op het circuit van Zandvoort. Eerder dit jaar won hij ook de Formula Winter Series.

Wat zijn de reacties?

Van Langendonck is trots op de nieuwe samenwerking met Verstappen: "Verstappen Racing biedt de support die ik nodig heb om mijn loopbaan naar een hoger niveau te tillen en het is een belangrijke stap richting mijn ultieme doel: de Formule 1. Het is geweldig om te kunnen leren van zo'n ervaren coureur als Max en de steun te hebben van zijn professionele managementteam, naast die van McLaren. Ik ben erg dankbaar. Ik zal blijven pushen om maximaal te presteren, terwijl ik bezig ben met wat ik het liefst doe: racen."

Waarom zet Verstappen deze stap?

Verstappen legt op zijn beurt uit waarom hij deze stap zet: "Ik ben onder de indruk van de snelle ontwikkeling die Dries heeft doorgemaakt tijdens zijn loopbaan en het talent dat hij heeft laten zien, zowel in het karten als tijdens zijn eerste stappen in de formule-klassen."

Verstappen ziet potentie in de vijftienjarige Belg: "Na het leren kennen van Dries en zijn familie, ben ik ervan overtuigd dat hij alle potentie heeft om een toekomstige geweldige coureur te worden. Daarom zullen mijn management en ik, met de simulator ondersteuning van Verstappen Racing Pro Simulation, Dries helpen om zijn ultieme doel, de Formule 1, te bereiken."