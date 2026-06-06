Max Verstappen verraste vandaag vriend en vijand met de tweede tijd in de kwalificatie in Monaco. Verstappen kwam net te kort om de pole position te pakken, en was net iets langzamer dan Andrea Kimi Antonelli. Het maakte Verstappen niets uit, want hij had zelf geen enkel foutje gemaakt.

Verstappen leek zich te kunnen voorbereiden op een plekje in de top vijf, en na een mindere derde vrije training hield vrijwel niemand rekening met een mogelijke pole voor Verstappen. Hijzelf ook niet, en het feit dat Antonelli slechts een fractie van een seconde sneller was, gaf de burger bij Red Bull moed.

Hoe is het gevoel?

Na afloop was er een grote glimlach op het gezicht van Verstappen te zien. Toen hij door Viaplay naar zijn gevoel werd gevraagd, stak hij van wal: "Voor ons is dit natuurlijk heel positief. Gisteren voelde het allemaal wel redelijk goed aan. Alleen vanmiddag in VT3 totaal niet. Toen dacht ik wel: 'Als we nu een aantal aanpassingen weer terugzetten en misschien nog wat dingen verbeteren, dan kan het beter gaan aanvoelen.' Maar dat het zoveel beter was in vergelijking met de rest, dat had ik niet verwacht."

Dat de pole position tot de mogelijkheden behoorde, zag Verstappen niet aankomen: "Ik had niet verwacht dat ik mee zou doen voor de pole, dus op dat gebied was het gewoon heel erg goed."

Trots op de stappen

Verstappen wist dat Red Bull wat tijd zou verliezen op de hobbels en de kerbs, maar ziet dit wel als een enorme opsteker: "Ja, absoluut. We weten natuurlijk waar we nog tijd kunnen vinden. Gewoon gratis, zegmaar, met de auto. Dus daar moeten we gewoon hard aanwerken. En hopelijk gaan we dan stap voor stap naar voren. Volgende week is het weer een totaal ander circuit, dus we moeten afwachten hoe we het in de snelle bochten doen, want dat is wel een beetje onze achilleshiel. Maar in de langzame delen gaat het over het algemeen beter."

Echt geen teleurstelling?

Verstappen is dan ook heel erg tevreden met zijn resultaat. Hij baalt niet van het feit dat hij net langzamer was dan Antonelli: "Nee, want ik heb geen foutje gemaakt tijdens mijn ronde." Het resultaat zag hij in ieder geval niet aankomen: "Ik ging de kwalificatie in en dacht dat de top vijf misschien mogelijk was. Als je dan meedoet voor de pole, dan doen we het gewoon goed."