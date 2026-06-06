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Verstappen ziet Red Bull stappen zetten: "Gaat beter"

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Verstappen ziet Red Bull stappen zetten: "Gaat beter"

Max Verstappen verraste vandaag vriend en vijand met de tweede tijd in de kwalificatie in Monaco. Verstappen kwam net te kort om de pole position te pakken, en was net iets langzamer dan Andrea Kimi Antonelli. Het maakte Verstappen niets uit, want hij had zelf geen enkel foutje gemaakt.

Verstappen leek zich te kunnen voorbereiden op een plekje in de top vijf, en na een mindere derde vrije training hield vrijwel niemand rekening met een mogelijke pole voor Verstappen. Hijzelf ook niet, en het feit dat Antonelli slechts een fractie van een seconde sneller was, gaf de burger bij Red Bull moed.

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Hoe is het gevoel?

Na afloop was er een grote glimlach op het gezicht van Verstappen te zien. Toen hij door Viaplay naar zijn gevoel werd gevraagd, stak hij van wal: "Voor ons is dit natuurlijk heel positief. Gisteren voelde het allemaal wel redelijk goed aan. Alleen vanmiddag in VT3 totaal niet. Toen dacht ik wel: 'Als we nu een aantal aanpassingen weer terugzetten en misschien nog wat dingen verbeteren, dan kan het beter gaan aanvoelen.' Maar dat het zoveel beter was in vergelijking met de rest, dat had ik niet verwacht."

Dat de pole position tot de mogelijkheden behoorde, zag Verstappen niet aankomen: "Ik had niet verwacht dat ik mee zou doen voor de pole, dus op dat gebied was het gewoon heel erg goed."

Trots op de stappen

Verstappen wist dat Red Bull wat tijd zou verliezen op de hobbels en de kerbs, maar ziet dit wel als een enorme opsteker: "Ja, absoluut. We weten natuurlijk waar we nog tijd kunnen vinden. Gewoon gratis, zegmaar, met de auto. Dus daar moeten we gewoon hard aanwerken. En hopelijk gaan we dan stap voor stap naar voren. Volgende week is het weer een totaal ander circuit, dus we moeten afwachten hoe we het in de snelle bochten doen, want dat is wel een beetje onze achilleshiel. Maar in de langzame delen gaat het over het algemeen beter."

Echt geen teleurstelling?

Verstappen is dan ook heel erg tevreden met zijn resultaat. Hij baalt niet van het feit dat hij net langzamer was dan Antonelli: "Nee, want ik heb geen foutje gemaakt tijdens mijn ronde." Het resultaat zag hij in ieder geval niet aankomen: "Ik ging de kwalificatie in en dacht dat de top vijf misschien mogelijk was. Als je dan meedoet voor de pole, dan doen we het gewoon goed."

Larry Perkins

Posts: 65.552

Dan lag het aan de bocht want Max zei zelf dat hij geen foutje had gemaakt...

  • 1
  • 6 jun 2026 - 18:51
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (11)

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  • rwinn2893

    Posts: 199

    Ik vond de laatste bocht er niet heel lekker uit zien van Max zn snelste ronde. Beetje wat Alonso in 2023 had iets te vroeg insturen en dan je exit niet optimaal kunnen doen.

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 18:32
    • Larry Perkins

      Posts: 65.552

      Dan lag het aan de bocht want Max zei zelf dat hij geen foutje had gemaakt...

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 18:51
    • F1jos

      Posts: 5.339

      Kort door de bocht.

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 19:09
    • Joeppp

      Posts: 8.645

      Maar je hebt wel gelijk, het leek alsof hij twee keer moest insturen.

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 19:21
    • schwantz34

      Posts: 42.110

      In de herhaling was duidelijk te zien dat de vangrails aan de binnenkant een piepklein stapje naar buiten maakte, waardoor Max katachtig snel iets later moest insturen dan hij had verwacht...

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 19:51
    • markos

      Posts: 1.028

      Altijd oppassen in Monaco. Gelukkig bleven de zebra's rustig, soms krijgen die het echt in de kop.

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 19:58
  • Larry Perkins

    Posts: 65.552

    Max Verstappen FULL TEAM RADIO After 2026 Monaco Qualifying!
    (1,09 minuten)

    https://youtu.be/fEDi-NHTbis

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 19:01
  • macarena_wing

    Posts: 5

    Dit komt puur op het conto van RBR
    Die bak is nog zeker 6 kilo te zwaar.
    Dat zijn 2 tienden en dus pole geweest.

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 19:08
    • Eddie69

      Posts: 7

      Waar baseer jij dat op?

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 19:23
    • macarena_wing

      Posts: 5

      op mensen die dat verkondigen op en in de media.
      dus dan kan je er redelijkerwijs vanuit gaan dat deze gegevens wel kloppen.
      en Max heeft het zelf ook over gratis rondetijd tijdens zijn interview na de quali

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 19:42
    • Hagueian

      Posts: 8.734

      Als hij wat laxeermiddel had gebruikt had misschien ook pole gehad.

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 20:16

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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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