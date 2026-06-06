Max Verstappen voelde zich na afloop van de kwalificatie in Monaco heel erg goed. Na zijn frustratie in Canada, was de lach nu niet van zijn gezicht af te slaan. In de persconferentie voor de top drie kon hij het dan ook niet laten om even te dollen met polesitter Andrea Kimi Antonelli.

Verstappen en Antonelli waren aan elkaar gewaagd in de krappe straten van Monaco. Beide coureurs toverden een briljant rondje uit de hoge hoed, maar slechts één van hen kon naar huis gaan met de pole position. Verstappen zorgde al voor een klein feestje met zijn ronde, maar het echte feest barstte uiteindelijk niet los bij Red Bull. Het gejuich kwam uit de pitbox van Mercedes, waar ze hadden genoten van het magische rondje van Antonelli.

Advies voor Antonelli

In Monaco betekent een pole position vrijwel altijd de zege, maar Antonelli rekent zich nog lang niet rijk. Tijdens de persconferentie werden Verstappen en nummer drie Lewis Hamilton gevraagd of ze een advies voor Antonelli hebben voor de start van de race van morgen.

Antonelli begon een serieus verhaal over hoe hij zijn positie kan verdedigen, maar Verstappen kon het niet laten om er een dolletje van te maken. Toen hij Antonelli mocht 'adviseren', greep hij zijn kans: "Dus als de lichten morgen uitgaan, dan wacht je een seconde en dan... Haha, ja dat is mijn advies!"

Waarom is de start zo belangrijk?

Verstappen weet dat het morgen een uitdaging gaat worden om Antonelli aan te vallen. Verstappen heeft het dit jaar vaak lastig met de starts, terwijl ook Antonelli niet altijd goed weg komt van zijn plek. Aangezien ook de grid en de run naar de eerste bocht zeer krap zijn, is de kans groot dat de start gaat uitdraaien op een chaos.

Het gevoel bij Verstappen was direct na de kwalificatie in ieder geval goed, en hij weet dat zelfs een verrassende zege ineens tot de mogelijkheden behoort. In Monaco wordt er immers vrijwel altijd gewonnen vanaf de eerste startrij.