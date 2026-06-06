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Vrolijke Verstappen geeft hilarisch 'advies' aan Antonelli

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Vrolijke Verstappen geeft hilarisch 'advies' aan Antonelli

Max Verstappen voelde zich na afloop van de kwalificatie in Monaco heel erg goed. Na zijn frustratie in Canada, was de lach nu niet van zijn gezicht af te slaan. In de persconferentie voor de top drie kon hij het dan ook niet laten om even te dollen met polesitter Andrea Kimi Antonelli.

Verstappen en Antonelli waren aan elkaar gewaagd in de krappe straten van Monaco. Beide coureurs toverden een briljant rondje uit de hoge hoed, maar slechts één van hen kon naar huis gaan met de pole position. Verstappen zorgde al voor een klein feestje met zijn ronde, maar het echte feest barstte uiteindelijk niet los bij Red Bull. Het gejuich kwam uit de pitbox van Mercedes, waar ze hadden genoten van het magische rondje van Antonelli.

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Advies voor Antonelli

In Monaco betekent een pole position vrijwel altijd de zege, maar Antonelli rekent zich nog lang niet rijk. Tijdens de persconferentie werden Verstappen en nummer drie Lewis Hamilton gevraagd of ze een advies voor Antonelli hebben voor de start van de race van morgen.

Antonelli begon een serieus verhaal over hoe hij zijn positie kan verdedigen, maar Verstappen kon het niet laten om er een dolletje van te maken. Toen hij Antonelli mocht 'adviseren', greep hij zijn kans: "Dus als de lichten morgen uitgaan, dan wacht je een seconde en dan... Haha, ja dat is mijn advies!"

Waarom is de start zo belangrijk?

Verstappen weet dat het morgen een uitdaging gaat worden om Antonelli aan te vallen. Verstappen heeft het dit jaar vaak lastig met de starts, terwijl ook Antonelli niet altijd goed weg komt van zijn plek. Aangezien ook de grid en de run naar de eerste bocht zeer krap zijn, is de kans groot dat de start gaat uitdraaien op een chaos.

Het gevoel bij Verstappen was direct na de kwalificatie in ieder geval goed, en hij weet dat zelfs een verrassende zege ineens tot de mogelijkheden behoort. In Monaco wordt er immers vrijwel altijd gewonnen vanaf de eerste startrij.

nr 76

Posts: 7.468

"Aangezien ook de grid en de run naar de eerste bocht zeer krap zijn, is de kans groot dat de start gaat uitdraaien op een chaos."

Precies, ook dit jaar kan het niet anders dan een grote startcrash worden...

  • 1
  • 6 jun 2026 - 19:41
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (4)

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  • skibeest

    Posts: 2.087

    Mijn advies: gas geven

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 18:55
  • Larry Perkins

    Posts: 65.552

    Morgen de blote tietenparade en de start, en daarna op naar Barcelona...

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 19:07
  • nr 76

    Posts: 7.468

    "Aangezien ook de grid en de run naar de eerste bocht zeer krap zijn, is de kans groot dat de start gaat uitdraaien op een chaos."

    Precies, ook dit jaar kan het niet anders dan een grote startcrash worden...

    • + 1
    • 6 jun 2026 - 19:41
  • Hagueian

    Posts: 8.731

    Het is natuurlijk makkelijk lullen, maar je moet er eigenlijk samen voor zorgen dat Hamilton met zijn raket zowel links als rechts geen ruimte krijgt om in te halen. Zo lang je als nummer 1 en 2 de eerste bocht door komt heb je een goede kans om te winnen. Voor de nummer 3 is de kans een heel stuk kleiner. Dan moet er wel iets geks gebeuren. Zoals bij Sainz volgens mij een aantal jaar terug.

    • + 1
    • 6 jun 2026 - 20:01

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
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2
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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