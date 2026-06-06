Lando Norris kent tot nu toe een rampzalig weekend in Monaco. De regerend wereldkampioen viel in de tweede vrije training stil met technische problemen, waarvan de oorzaak nog steeds onduidelijk is. Het past perfect bij Norris' dramatische seizoen, en de kans is zelfs aanwezig dat hij dit weekend in Monaco een gridstraf gaat krijgen.

De tweede vrije training in de straten van Monaco was nog maar net begonnen, en Norris parkeerde zijn McLaren al naast de baan. Bij het uitrijden van de tunnel leek het alsof zijn auto zichzelf uitschakelde; iets wat in Canada ook gebeurde bij George Russell. Tot overmaat van ramp had McLaren een stukje tape over een belangrijk knopje gedrukt, waardoor de marshalls de auto amper van zijn plaats konden krijgen.

De boete die McLaren hiervoor ontving, is vervelend, maar de gevolgen van het moment kunnen nog veel groter zijn. Bij McLaren wisten ze na afloop van de training namelijk nog niet wat er aan de hand was. CEO Zak Brown stelde dat het mogelijk iets was met de batterij, en Chief Technical Officer Rob Marshall sprak over een elektrisch defect. Het team moet in ieder geval snel de oorzaak achterhalen en onderdelen wisselen, want anders kan de achterstand alleen maar groeien.

Waarom lonkt er een straf?

Norris moet hopen dat het niet gaat om een ingrijpend elektrisch probleem, want anders kan hij tegen een gridstraf oplopen. En als er één plek is waar je als coureur geen gridstraf wil krijgen, dan is dat Monaco.

Norris zit door eerdere problemen al tegen de limiet aan met een aantal motoronderdelen. Hij heeft al drie Energy Store units en drie Power Unit Control Electronics units (PU-CE) gebruikt, en als één van deze onderdelen kapot is gegaan in de tweede vrije training, dan is een straf een feit. Het zou Norris heel slecht uitkomen, want als hij daadwerkelijk een gridstraf ontvangt, dan lijken punten een haast onmogelijke opgave te woorden.

McLaren had al ingegrepen

Het is afwachten of Norris echt een gridstraf gaat krijgen, maar dat het niet lekker gaat is een understatement. Voorafgaand aan de tweede vrije training had McLaren al de PU-ANC gewisseld bij de auto van Norris, en hij viel alsnog stil. Of dit eerder een probleem opleverde, is niet bekend, maar dit onderdeel zal hem in ieder geval geen straf opleveren. Norris had al drie exemplaren van dit onderdeel gebruikt, terwijl de limiet op zes staat.

Problemen stapelen zich op

Voor Norris is het in ieder geval een rampzalig seizoen, want in vrijwel elk raceweekend liep hij tegen technische problemen aan. In Australië kampte hij in de vrije trainingen ook al met problemen aan zijn versnellingsbak en Power Unit, en in China kon hij niet eens starten door een probleem met de krachtbron. Deze problemen hebben ervoor gezorgd dat Norris nu op scherp staat.

Wat er ook gaat gebeuren vandaag, voor Norris wordt het een kwestie van de schade beperken.