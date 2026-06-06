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Drama dreigt voor Norris: problemen leiden mogelijk tot gridstraf

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Drama dreigt voor Norris: problemen leiden mogelijk tot gridstraf

Lando Norris kent tot nu toe een rampzalig weekend in Monaco. De regerend wereldkampioen viel in de tweede vrije training stil met technische problemen, waarvan de oorzaak nog steeds onduidelijk is. Het past perfect bij Norris' dramatische seizoen, en de kans is zelfs aanwezig dat hij dit weekend in Monaco een gridstraf gaat krijgen.

De tweede vrije training in de straten van Monaco was nog maar net begonnen, en Norris parkeerde zijn McLaren al naast de baan. Bij het uitrijden van de tunnel leek het alsof zijn auto zichzelf uitschakelde; iets wat in Canada ook gebeurde bij George Russell. Tot overmaat van ramp had McLaren een stukje tape over een belangrijk knopje gedrukt, waardoor de marshalls de auto amper van zijn plaats konden krijgen.

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De boete die McLaren hiervoor ontving, is vervelend, maar de gevolgen van het moment kunnen nog veel groter zijn. Bij McLaren wisten ze na afloop van de training namelijk nog niet wat er aan de hand was. CEO Zak Brown stelde dat het mogelijk iets was met de batterij, en Chief Technical Officer Rob Marshall sprak over een elektrisch defect. Het team moet in ieder geval snel de oorzaak achterhalen en onderdelen wisselen, want anders kan de achterstand alleen maar groeien.

Waarom lonkt er een straf?

Norris moet hopen dat het niet gaat om een ingrijpend elektrisch probleem, want anders kan hij tegen een gridstraf oplopen. En als er één plek is waar je als coureur geen gridstraf wil krijgen, dan is dat Monaco.

Norris zit door eerdere problemen al tegen de limiet aan met een aantal motoronderdelen. Hij heeft al drie Energy Store units en drie Power Unit Control Electronics units (PU-CE) gebruikt, en als één van deze onderdelen kapot is gegaan in de tweede vrije training, dan is een straf een feit. Het zou Norris heel slecht uitkomen, want als hij daadwerkelijk een gridstraf ontvangt, dan lijken punten een haast onmogelijke opgave te woorden.

McLaren had al ingegrepen

Het is afwachten of Norris echt een gridstraf gaat krijgen, maar dat het niet lekker gaat is een understatement. Voorafgaand aan de tweede vrije training had McLaren al de PU-ANC gewisseld bij de auto van Norris, en hij viel alsnog stil. Of dit eerder een probleem opleverde, is niet bekend, maar dit onderdeel zal hem in ieder geval geen straf opleveren. Norris had al drie exemplaren van dit onderdeel gebruikt, terwijl de limiet op zes staat.

Problemen stapelen zich op

Voor Norris is het in ieder geval een rampzalig seizoen, want in vrijwel elk raceweekend liep hij tegen technische problemen aan. In Australië kampte hij in de vrije trainingen ook al met problemen aan zijn versnellingsbak en Power Unit, en in China kon hij niet eens starten door een probleem met de krachtbron. Deze problemen hebben ervoor gezorgd dat Norris nu op scherp staat.

Wat er ook gaat gebeuren vandaag, voor Norris wordt het een kwestie van de schade beperken.

Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Monaco 2026

Reacties (1)

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  • schwantz34

    Posts: 42.104

    Aan die foto te zien heeft Lando net te horen gekregen dat hij morgen voor straf uit de pits-straat moet starten....

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 10:36

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Circuit
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
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China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.488
  • Podiums 45
  • Grand Prix 157
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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