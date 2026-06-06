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Verstappen onthult zijn nieuwe grote F1-doel

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Verstappen onthult zijn nieuwe grote F1-doel

Max Verstappen heeft weer een opvallende hint gedropt over zijn toekomst in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen bleef ook in Monaco vaag over zijn toekomst in de sport en bij Red Bull, maar hij lijkt liever niet te willen vertrekken. Het winnen van een vijfde wereldtitel staat namelijk nog steeds op zijn wensenlijstje.

Het is geen geheim dat Verstappen geen fan is van de huidige motorregels in de Formule 1. Verstappen deelde zijn frustratie eerder dit jaar met iedereen die het wilde weten, en hij sprak zijn steun uit voor de voorgestelde regelwijzigingen van de FIA. Het feit dat er motorfabrikanten dwarsliggen en politieke spelletjes spelen, schoot bij hem in het verkeerde keelgat. De frustratie was groot bij Verstappen, die in Monaco wel wat positiever overkwam. Wel bleef hij vaag over zijn toekomst.

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Welke doelen heeft Verstappen nog?

In een interview met het tijdschrift Vogue wordt Verstappen gevraagd of hij nog persoonlijke doelen heeft in de Formule 1. Daar hoefde hij niet lang over na te denken: "Ik zou natuurlijk graag nog een keertje een wereldkampioenschap winnen!"

Verstappen blijft zich in ieder geval inzetten voor zijn team: "Maar nee, er is geen echte bucketlist. De belangrijkste doelen zijn allemaal al behaald. Wat ik nu wil bereiken, zijn kleinere doelen. Denk bijvoorbeeld aan het winnen van een race met onze eigen Power unit. Ik ben gewoon gepassioneerd door racen, en ik wil meer kennis opdoen. Dat geldt zelfs voor computertechnische dingen, en AI, wat op een bepaalde manier best eng is, maar ook cool. Je moet een beetje een geek zijn voor dat soort dingen, maar ik vind het wel leuk."

Wat wil Verstappen verder bereiken?

Verstappen weet dat er een leven is buiten de Formule 1, en dan komt zijn GT3-project automatisch ter sprake: "De GT3-wereld is best duur als je er goed in wil zijn. Als je wil winnen, zijn er niet veel teams die er geld aan verdienen, maar dat is oké. Als ik iets doe, dan wil ik winnen. Ik wil niet zomaar ergens aan meedoen. Ik wil er een droomteam van maken met de juiste mensen, coureurs en een platform."

Verstappens GT3-team komt dit jaar uit in de GT World Challenge Europe, waar ze een fabrieksdeal hebben met Mercedes. Verstappen nam vorige maand met zijn eigen raceteam deel aan de 24 uur van de Nürburgring, waar hij door technische problemen net naast de zege greep.

Larry Perkins

Posts: 65.524

[i] Kop: "Verstappen onthult zijn nieuwe grote F1-doel."
Max verderop: "Wat ik nu wil bereiken, zijn kleinere doelen." [/i]

Veel kleine doelen maken samen één groot doel...

  • 4
  • 6 jun 2026 - 08:27
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (5)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.524

    Kop: "Verstappen onthult zijn nieuwe grote F1-doel."
    Max verderop: "Wat ik nu wil bereiken, zijn kleinere doelen."

    Veel kleine doelen maken samen één groot doel...

    • + 4
    • 6 jun 2026 - 08:27
    • Sander

      Posts: 1.744

      En dan heb je ons stervelingen, die doelloos ronddwalen op deze aardkloot en leven van paycheck naar paycheck ;-)

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 08:45
    • RH

      Posts: 788

      Had je maar talent moeten hebben, dat je talent ontdekt werd en je in een kansrijke omgeving was geboren.

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 09:27
    • koppie toe

      Posts: 5.351

      Iedereen heeft wel een talent ergens in @RH.
      Heb ook veel bereikt en nog wat kleine doelen in mijn leven .
      Heeft niets met racen te maken, dat dan weer wel.
      Maar in mijn vak dus ook ontdekt waarbij ik regelmatig aanbiedingen krijg voor meer loon, maar ik ben heppie met waar ik zit .

      • + 2
      • 6 jun 2026 - 10:40
  • 4mule1

    Posts: 82

    Misschien dat Verstappen de GT3 groot en commercieel aantrekkelijk kan maken. Ik zou er niet vreemd van opkijken...

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 10:41

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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