Max Verstappen heeft weer een opvallende hint gedropt over zijn toekomst in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen bleef ook in Monaco vaag over zijn toekomst in de sport en bij Red Bull, maar hij lijkt liever niet te willen vertrekken. Het winnen van een vijfde wereldtitel staat namelijk nog steeds op zijn wensenlijstje.

Het is geen geheim dat Verstappen geen fan is van de huidige motorregels in de Formule 1. Verstappen deelde zijn frustratie eerder dit jaar met iedereen die het wilde weten, en hij sprak zijn steun uit voor de voorgestelde regelwijzigingen van de FIA. Het feit dat er motorfabrikanten dwarsliggen en politieke spelletjes spelen, schoot bij hem in het verkeerde keelgat. De frustratie was groot bij Verstappen, die in Monaco wel wat positiever overkwam. Wel bleef hij vaag over zijn toekomst.

Welke doelen heeft Verstappen nog?

In een interview met het tijdschrift Vogue wordt Verstappen gevraagd of hij nog persoonlijke doelen heeft in de Formule 1. Daar hoefde hij niet lang over na te denken: "Ik zou natuurlijk graag nog een keertje een wereldkampioenschap winnen!"

Verstappen blijft zich in ieder geval inzetten voor zijn team: "Maar nee, er is geen echte bucketlist. De belangrijkste doelen zijn allemaal al behaald. Wat ik nu wil bereiken, zijn kleinere doelen. Denk bijvoorbeeld aan het winnen van een race met onze eigen Power unit. Ik ben gewoon gepassioneerd door racen, en ik wil meer kennis opdoen. Dat geldt zelfs voor computertechnische dingen, en AI, wat op een bepaalde manier best eng is, maar ook cool. Je moet een beetje een geek zijn voor dat soort dingen, maar ik vind het wel leuk."

Wat wil Verstappen verder bereiken?

Verstappen weet dat er een leven is buiten de Formule 1, en dan komt zijn GT3-project automatisch ter sprake: "De GT3-wereld is best duur als je er goed in wil zijn. Als je wil winnen, zijn er niet veel teams die er geld aan verdienen, maar dat is oké. Als ik iets doe, dan wil ik winnen. Ik wil niet zomaar ergens aan meedoen. Ik wil er een droomteam van maken met de juiste mensen, coureurs en een platform."

Verstappens GT3-team komt dit jaar uit in de GT World Challenge Europe, waar ze een fabrieksdeal hebben met Mercedes. Verstappen nam vorige maand met zijn eigen raceteam deel aan de 24 uur van de Nürburgring, waar hij door technische problemen net naast de zege greep.