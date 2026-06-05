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Norris kent dramatische vrijdag in Monaco: "Harde conclusie voor McLaren"

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Norris kent dramatische vrijdag in Monaco: "Harde conclusie voor McLaren"

Lando Norris heeft geen plezierige openingsdag beleefd tijdens het Grand Prix-weekend van Monaco. De McLaren-coureur kende al een moeizame eerste vrije training en zag zijn tweede sessie zelfs voortijdig eindigen toen zijn wagen plotseling stilviel. Op een circuit waar elke ronde telt, kwam dat extra hard aan.

McLaren hield vooraf al rekening met een lastig weekend in het prinsdom, maar de problemen van Norris hebben de zorgen alleen maar vergroot. De Brit verloor kostbare baantijd en ziet bovendien dat zijn team voorlopig snelheid tekortkomt ten opzichte van de concurrentie.

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Norris ziet grote problemen bij McLaren

Na afloop van de vrijdagtrainingen stak Norris zijn frustratie niet onder stoelen of banken. Volgens de Brit schiet McLaren momenteel tekort over vrijwel het volledige circuit.

"Het was een moeilijke dag. We hebben op dit moment simpelweg niet het tempo dat we nodig hebben en moeten overal op de ronde tijd zien te vinden", analyseerde Norris eerlijk. "Het zit niet in één specifieke bocht of sector, het is iets waar we over het hele circuit aan moeten werken."

Daar kwam het uitvallen van zijn wagen in de tweede vrije training nog bovenop. "Het is ontzettend frustrerend om hier in Monaco rondes te verliezen. Op dit circuit draait alles om vertrouwen opbouwen en steeds dichter tegen de limiet aan rijden. Elke gemiste ronde doet pijn."

McLaren wacht lange nacht in de garage

De oorzaak van het technische probleem is volgens Norris nog niet vastgesteld. Wel staat vast dat McLaren flink wat werk te verrichten heeft richting zaterdag.

"De auto viel ineens uit, dus we zullen moeten uitzoeken wat er precies is gebeurd", verklaarde de Brit. "Daardoor hebben we niet alleen tijd verloren, maar ook belangrijke informatie gemist die we normaal gesproken tijdens zo'n sessie verzamelen."

Norris verwacht dan ook geen wonderen voor de rest van het weekend. "We gaan vannacht alles op alles zetten om meer performance uit de auto te halen, maar als je kijkt naar waar we nu staan ten opzichte van de andere teams, wordt het moeilijk om vooraan mee te vechten." Een harde conclusie voor McLaren, zeker omdat een sterke kwalificatie in Monaco vaak de sleutel vormt tot een goed resultaat op zondag.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren GP Monaco 2026

Reacties (1)

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  • Supa

    Posts: 2.708

    Niet het resultaat waar McLaren op had gehoopt tijdens hun 1000e Grand Prix.

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 22:58

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2
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3
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-
Spanje
-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.488
  • Podiums 45
  • Grand Prix 157
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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McLaren
McLaren
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