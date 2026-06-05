Lando Norris heeft geen plezierige openingsdag beleefd tijdens het Grand Prix-weekend van Monaco. De McLaren-coureur kende al een moeizame eerste vrije training en zag zijn tweede sessie zelfs voortijdig eindigen toen zijn wagen plotseling stilviel. Op een circuit waar elke ronde telt, kwam dat extra hard aan.

McLaren hield vooraf al rekening met een lastig weekend in het prinsdom, maar de problemen van Norris hebben de zorgen alleen maar vergroot. De Brit verloor kostbare baantijd en ziet bovendien dat zijn team voorlopig snelheid tekortkomt ten opzichte van de concurrentie.

Norris ziet grote problemen bij McLaren

Na afloop van de vrijdagtrainingen stak Norris zijn frustratie niet onder stoelen of banken. Volgens de Brit schiet McLaren momenteel tekort over vrijwel het volledige circuit.

"Het was een moeilijke dag. We hebben op dit moment simpelweg niet het tempo dat we nodig hebben en moeten overal op de ronde tijd zien te vinden", analyseerde Norris eerlijk. "Het zit niet in één specifieke bocht of sector, het is iets waar we over het hele circuit aan moeten werken."

Daar kwam het uitvallen van zijn wagen in de tweede vrije training nog bovenop. "Het is ontzettend frustrerend om hier in Monaco rondes te verliezen. Op dit circuit draait alles om vertrouwen opbouwen en steeds dichter tegen de limiet aan rijden. Elke gemiste ronde doet pijn."

McLaren wacht lange nacht in de garage

De oorzaak van het technische probleem is volgens Norris nog niet vastgesteld. Wel staat vast dat McLaren flink wat werk te verrichten heeft richting zaterdag.

"De auto viel ineens uit, dus we zullen moeten uitzoeken wat er precies is gebeurd", verklaarde de Brit. "Daardoor hebben we niet alleen tijd verloren, maar ook belangrijke informatie gemist die we normaal gesproken tijdens zo'n sessie verzamelen."

Norris verwacht dan ook geen wonderen voor de rest van het weekend. "We gaan vannacht alles op alles zetten om meer performance uit de auto te halen, maar als je kijkt naar waar we nu staan ten opzichte van de andere teams, wordt het moeilijk om vooraan mee te vechten." Een harde conclusie voor McLaren, zeker omdat een sterke kwalificatie in Monaco vaak de sleutel vormt tot een goed resultaat op zondag.