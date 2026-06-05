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Montoya geeft Verstappen de schuld van crash Hadjar

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Montoya geeft Verstappen de schuld van crash Hadjar

Isack Hadjar gooide vandaag in Monaco zijn eigen ruiten in door te crashen in de eerste vrije training. De Red Bull-coureur verloor hierdoor veel kostbare tijd, en de kans is groot dat hij ook veel tijd verliest ten opzichte van zijn teamgenoot Max Verstappen. Volgens Juan Pablo Montoya is Verstappen de indirecte oorzaak van de crash van Hadjar.

Hadjar vloog tijdens de eerste vrije training hard de tecpro in bij het uitkomen van de tweede chicane bij het zwembad. Hij verloor de macht over het stuur, en spinde achterwaarts de muur in. De klap was zeer groot en Hadjar miste zelfs het begin van de tweede vrije training.

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Wat ging er mis?

De Fransman maakte zelf de fout, en zag hierdoor zijn achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen groeien. Analist Juan Pablo Montoya kwam met een opvallende redenering bij F1 TV: "Hadjar ging gewoon met te veel snelheid de bocht in. Die bocht is gewoon heel lang. Je moet al ruim van tevoren beginnen met insturen."

Is het de schuld van Verstappen?

Volgens Montoya komt de crash van Hadjar mede door Verstappen. Hij is namelijk van mening dat de viervoudig wereldkampioen zijn jonge teamgenoot op deze manier te veel onder druk zet: "Hij heeft de beschikking over de data van Max. Dus hij ziet waar Max sneller is. Red Bull zegt dan tegen hem: 'Je verliest hier een paar tienden omdat Max veel later remt.' Wat doe je dan als tweede coureur in datzelfde team?"

Hadjar gaf volgens Montoya alles om het gat met Verstappen te verkleinen, en dat resulteerde dus in de zware crash en de kostbare schade. Montoya's eindconclusie is dan ook heel helder: "Je moet ervoor gaan en zo ging het ook mis."

Hoe deed Hadjar het in de tweede training?

Verstappen kende vandaag een goede dag, en hij noteerde in beide vrije trainingen de derde tijd. In de tweede vrije training kon Hadjar een aardige tijd op het bord zetten, en hierdoor kwam hij tot de zesde tijd. Hij had echter wel een ruime seconde achterstand op de snelste tijd van Lewis Hamilton.

Polleken

Posts: 1.014

Wat een gezever vanMontoya

  • 3
  • 5 jun 2026 - 19:12
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Juan Pablo Montoya Isack Hadjar Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (8)

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  • Polleken

    Posts: 1.014

    Wat een gezever vanMontoya

    • + 3
    • 5 jun 2026 - 19:12
  • TylaHunter

    Posts: 10.718

    Zet m maar uit de panel.

    Zelfs Danica Patrick roept dit soort onzin niet.

    Hadjar zet zich zelf onder druk met in Monaco Verstappen te willen verslaan. In Monaco moet je je eigen weekend rijden anders knal je m zonder pardon... in ... de... muur.

    Ben je aan t eind van de zaterdag sneller dan je teamgenoot, dan leuk meegenomen.. maar doel #1 is je houd m uit de muur.

    Ik zag Hamilton in FP2 ook harder gaan dan Stroll, en zelfs Stroll kijkt niet op de data of die dat kan nabootsen.

    • + 2
    • 5 jun 2026 - 19:13
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.389

      Artikel niet gelezen? :) Kop dekt uiteraard de lading niet.

      • + 2
      • 5 jun 2026 - 19:19
  • Polleken

    Posts: 1.014

    Weet niet wat tie snuift !

    • + 2
    • 5 jun 2026 - 19:13
    • schwantz34

      Posts: 42.099

      Ik ook niet, maar daar lust ik ook wel een lijntje van!

      • + 2
      • 5 jun 2026 - 19:23
  • Mirani

    Posts: 3.078

    Hoe kan je het verhaal van Montoya op deze manier interpreteren? Alles voor de klikjes en ik ben erin getrapt

    • + 2
    • 5 jun 2026 - 19:14
  • Larry Perkins

    Posts: 65.507

    snuifmafketel

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 19:22

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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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