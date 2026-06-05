Isack Hadjar gooide vandaag in Monaco zijn eigen ruiten in door te crashen in de eerste vrije training. De Red Bull-coureur verloor hierdoor veel kostbare tijd, en de kans is groot dat hij ook veel tijd verliest ten opzichte van zijn teamgenoot Max Verstappen. Volgens Juan Pablo Montoya is Verstappen de indirecte oorzaak van de crash van Hadjar.

Hadjar vloog tijdens de eerste vrije training hard de tecpro in bij het uitkomen van de tweede chicane bij het zwembad. Hij verloor de macht over het stuur, en spinde achterwaarts de muur in. De klap was zeer groot en Hadjar miste zelfs het begin van de tweede vrije training.

Wat ging er mis?

De Fransman maakte zelf de fout, en zag hierdoor zijn achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen groeien. Analist Juan Pablo Montoya kwam met een opvallende redenering bij F1 TV: "Hadjar ging gewoon met te veel snelheid de bocht in. Die bocht is gewoon heel lang. Je moet al ruim van tevoren beginnen met insturen."

Is het de schuld van Verstappen?

Volgens Montoya komt de crash van Hadjar mede door Verstappen. Hij is namelijk van mening dat de viervoudig wereldkampioen zijn jonge teamgenoot op deze manier te veel onder druk zet: "Hij heeft de beschikking over de data van Max. Dus hij ziet waar Max sneller is. Red Bull zegt dan tegen hem: 'Je verliest hier een paar tienden omdat Max veel later remt.' Wat doe je dan als tweede coureur in datzelfde team?"

Hadjar gaf volgens Montoya alles om het gat met Verstappen te verkleinen, en dat resulteerde dus in de zware crash en de kostbare schade. Montoya's eindconclusie is dan ook heel helder: "Je moet ervoor gaan en zo ging het ook mis."

Hoe deed Hadjar het in de tweede training?

Verstappen kende vandaag een goede dag, en hij noteerde in beide vrije trainingen de derde tijd. In de tweede vrije training kon Hadjar een aardige tijd op het bord zetten, en hierdoor kwam hij tot de zesde tijd. Hij had echter wel een ruime seconde achterstand op de snelste tijd van Lewis Hamilton.