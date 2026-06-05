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Rode vlag in Monaco: Hadjar boort Red Bull vol de muur in

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Rode vlag in Monaco: Hadjar boort Red Bull vol de muur in

Isack Hadjar is op dramatische wijze begonnen aan het Formule 1-weekend in Monaco. De Franse teamgenoot van Max Verstappen boorde zijn bolide op harde wijze in de muur tijdens de eerste vrije training in het prinsdom. Hadjar stapte ongedeerd uit, maar veroorzaakte wel een rode vlag. 

De Grand Prix van Monaco zit altijd boordevol verrassingen. Vanwege de smalle wegen en de hoge snelheden op het stratencircuit, is een klein foutje altijd heel snel afgestraft. 

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Hadjar torpedeert zichzelf de muur in

Wie daar meteen in de eerste vrije training achterkwam was Hadjar. Terwijl hij bezig was aan een snelle ronde, verloor hij bij het uitkomen van het zwembad de achterkant van de RB22. Hierdoor raakte de Fransman de controle over het stuur kwijt en boorde hij zijn auto vol in de muur. Nadat hij zijn excuses aanbood aan Red Bull Racing voor het vernielen van zijn wagen, stapte Hadjar ongedeerd uit. 

Hadjar is niet de eerste die bij het zwembad zijn auto aan diggelen heeft gereden. Ook Max Verstappen en Charles Leclerc hebben al eerder ondervonden hoe genadeloos het er op dat punt van het circuit er aan toe kan gaan. De 21-jarige is hoe dan ook tegen een achterstand aangelopen voor de rest van het weekend.

Moeizame sessie tot dusver voor Red Bull

Voor Red Bull loopt de sessie tot dusver moeizaam in Monaco. Daar waar Hadjar crashte met nog ongeveer een halfuur op de klok, was het Verstappen die klaagde over banden en meerdere mankementen op zijn auto. De Nederlander toonde zijn onvrede meerdere malen op de boordradio.  

Tot zover lijken Mercedes en Ferrari de toon te voeren in het prinsdom. Andrea Kimi Antonelli, Leclerc, George Russell en Lewis Hamilton zagen er heel snel uit. 

 

@bsurd

Posts: 41

Zo moet je Verstappen niet uitdagen

  • 2
  • 5 jun 2026 - 14:27
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (2)

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  • @bsurd

    Posts: 41

    Zo moet je Verstappen niet uitdagen

    • + 2
    • 5 jun 2026 - 14:27
  • erik1

    Posts: 395

    Gek hoe dat achterwiel er even uit werd gelepeld door de muur. Alsof het een blikopener is. Is een vangrail natuurlijk in feite ook :p

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 14:34

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

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  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

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MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

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  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
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8
Williams
7
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 65
  • Podiums 1
  • Grand Prix 29
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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