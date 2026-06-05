Isack Hadjar is op dramatische wijze begonnen aan het Formule 1-weekend in Monaco. De Franse teamgenoot van Max Verstappen boorde zijn bolide op harde wijze in de muur tijdens de eerste vrije training in het prinsdom. Hadjar stapte ongedeerd uit, maar veroorzaakte wel een rode vlag.

De Grand Prix van Monaco zit altijd boordevol verrassingen. Vanwege de smalle wegen en de hoge snelheden op het stratencircuit, is een klein foutje altijd heel snel afgestraft.

Hadjar torpedeert zichzelf de muur in

Wie daar meteen in de eerste vrije training achterkwam was Hadjar. Terwijl hij bezig was aan een snelle ronde, verloor hij bij het uitkomen van het zwembad de achterkant van de RB22. Hierdoor raakte de Fransman de controle over het stuur kwijt en boorde hij zijn auto vol in de muur. Nadat hij zijn excuses aanbood aan Red Bull Racing voor het vernielen van zijn wagen, stapte Hadjar ongedeerd uit.

Hadjar is niet de eerste die bij het zwembad zijn auto aan diggelen heeft gereden. Ook Max Verstappen en Charles Leclerc hebben al eerder ondervonden hoe genadeloos het er op dat punt van het circuit er aan toe kan gaan. De 21-jarige is hoe dan ook tegen een achterstand aangelopen voor de rest van het weekend.

"I'm sorry!" 😢



Here is the crash which brought Isack Hadjar's FP1 to a premature end! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/mkTiXR7kKT — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

Moeizame sessie tot dusver voor Red Bull

Voor Red Bull loopt de sessie tot dusver moeizaam in Monaco. Daar waar Hadjar crashte met nog ongeveer een halfuur op de klok, was het Verstappen die klaagde over banden en meerdere mankementen op zijn auto. De Nederlander toonde zijn onvrede meerdere malen op de boordradio.

Tot zover lijken Mercedes en Ferrari de toon te voeren in het prinsdom. Andrea Kimi Antonelli, Leclerc, George Russell en Lewis Hamilton zagen er heel snel uit.