Isack Hadjar speelde zaterdag een belangrijke rol in de kwalificatie voor de Grand Prix van België. De Red Bull-coureur gaf Max Verstappen in Q3 een perfecte slipstream, waardoor de viervoudig wereldkampioen uiteindelijk naar de tweede tijd reed. Zelf eindigde Hadjar als negende, al moet hij door een gridstraf achteraan starten.

Andrea Kimi Antonelli pakte op Spa-Francorchamps verrassend de poleposition met een voorsprong van ruim drie tienden op Verstappen. De Nederlander profiteerde daarbij van de hulp van Hadjar, die op de lange Kemmel Straight precies op het juiste moment voor zijn teamgenoot reed om hem uit de wind te houden.

'Ik leverde hem precies af waar hij wilde'

Na afloop kon Hadjar wel lachen om zijn rol als aangever. De Fransman vergeleek zichzelf zelfs met een postbode, die Verstappen precies gaf wat hij nodig had.

"Hij bepaalt waar hij de slipstream wil hebben en ik lever die af. Eigenlijk was ik gewoon een postbode", grapte Hadjar bij Viaplay. "Tijdens de eerste run in Q3 wilden we kijken hoe het zou uitpakken. Bij de tweede poging timede ik het veel beter."

Toch verliep niet alles volgens plan. "Ik kreeg problemen met de deployment van de auto. Anders had ik Max nog langer kunnen meeslepen richting de chicane, maar dan had ik hem uiteindelijk juist opgehouden. Het was dus behoorlijk krap."

Geen ingewikkeld plan

Volgens Hadjar schuilde er geen ingewikkelde strategie achter de samenwerking. Het draaide vooral om een goede timing en zoveel mogelijk snelheid meenemen richting het lange rechte stuk.

"Vanaf bocht veertien tot aan de chicane wilde ik hem zo veel mogelijk helpen. Er zat geen speciale tactiek achter. Zodra hij uit de bocht kwam, moest ik al voor hem zitten met voldoende snelheid, zodat ik hem zo lang mogelijk uit de wind kon houden."

De slipstream bleek uiteindelijk waardevol voor Verstappen, al was die niet voldoende om Antonelli van de poleposition af te houden. De Mercedes-coureur was uiteindelijk ruim drie tienden sneller dan de Nederlander.