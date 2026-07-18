user icon
icon

Hadjar gaf ideale slipstream aan Verstappen: "Het was zeker krap"

<< Naar nieuwsoverzicht
Hadjar gaf ideale slipstream aan Verstappen: "Het was zeker krap"

Isack Hadjar speelde zaterdag een belangrijke rol in de kwalificatie voor de Grand Prix van België. De Red Bull-coureur gaf Max Verstappen in Q3 een perfecte slipstream, waardoor de viervoudig wereldkampioen uiteindelijk naar de tweede tijd reed. Zelf eindigde Hadjar als negende, al moet hij door een gridstraf achteraan starten.

Andrea Kimi Antonelli pakte op Spa-Francorchamps verrassend de poleposition met een voorsprong van ruim drie tienden op Verstappen. De Nederlander profiteerde daarbij van de hulp van Hadjar, die op de lange Kemmel Straight precies op het juiste moment voor zijn teamgenoot reed om hem uit de wind te houden.

Meer over Isack Hadjar FIA slaat toe met meerdere gridstraffen: Hadjar start achteraan in Spa

FIA slaat toe met meerdere gridstraffen: Hadjar start achteraan in Spa

17 jul
 Red Bull aangevallen na aanpassen veelbesproken achtervleugel

Red Bull aangevallen na aanpassen veelbesproken achtervleugel

17 jul

'Ik leverde hem precies af waar hij wilde'

Na afloop kon Hadjar wel lachen om zijn rol als aangever. De Fransman vergeleek zichzelf zelfs met een postbode, die Verstappen precies gaf wat hij nodig had.

"Hij bepaalt waar hij de slipstream wil hebben en ik lever die af. Eigenlijk was ik gewoon een postbode", grapte Hadjar bij Viaplay. "Tijdens de eerste run in Q3 wilden we kijken hoe het zou uitpakken. Bij de tweede poging timede ik het veel beter."

Toch verliep niet alles volgens plan. "Ik kreeg problemen met de deployment van de auto. Anders had ik Max nog langer kunnen meeslepen richting de chicane, maar dan had ik hem uiteindelijk juist opgehouden. Het was dus behoorlijk krap."

Geen ingewikkeld plan

Volgens Hadjar schuilde er geen ingewikkelde strategie achter de samenwerking. Het draaide vooral om een goede timing en zoveel mogelijk snelheid meenemen richting het lange rechte stuk.

"Vanaf bocht veertien tot aan de chicane wilde ik hem zo veel mogelijk helpen. Er zat geen speciale tactiek achter. Zodra hij uit de bocht kwam, moest ik al voor hem zitten met voldoende snelheid, zodat ik hem zo lang mogelijk uit de wind kon houden."

De slipstream bleek uiteindelijk waardevol voor Verstappen, al was die niet voldoende om Antonelli van de poleposition af te houden. De Mercedes-coureur was uiteindelijk ruim drie tienden sneller dan de Nederlander.

 

Hemex

Posts: 1.394

Max zat na 2 secoren al 0,212 seconden onder zijn eerdere tijd. In de 3e sector kwam daar nog 0,094 bij, maar of dat van die tow kwam zullen we nooit weten. Voor het zelfde geld heeft het hem tijd gekost omdat hij er te kort achter zat. Maar how dan ook was er geen sprake van dat die tow hem heef... [Lees verder]

  • 2
  • 18 jul 2026 - 22:21
F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 66.430

    Kimi Antonelli & Max Verstappen's Ghost Car Comparison Laps! | 2026 Belgian Grand Prix
    (1,59 minuten)

    https://youtu.be/7XE7-yF2oys

    • + 0
    • 18 jul 2026 - 21:34
    • Snork

      Posts: 22.797

      Sjors is nu boost. Hij wil ook vergeleken worden.

      • + 1
      • 18 jul 2026 - 22:07
    • Larry Perkins

      Posts: 66.430

      Hij werd ook opgenomen maar reed te langzaam om in beeld te komen...

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 22:14
  • Hemex

    Posts: 1.394

    Max zat na 2 secoren al 0,212 seconden onder zijn eerdere tijd. In de 3e sector kwam daar nog 0,094 bij, maar of dat van die tow kwam zullen we nooit weten. Voor het zelfde geld heeft het hem tijd gekost omdat hij er te kort achter zat. Maar how dan ook was er geen sprake van dat die tow hem heeft behoed voor een zesde plaats. Daarvoor had hij al teveel voorsprong op het moment dat hij achter Hadjar zat..

    • + 2
    • 18 jul 2026 - 22:21
    • monzaron

      Posts: 1.103

      Zag de kwali op Belgie tv, presentators waren daar ook met elkaar eens, dat de tow ofwel de afstand tussen beide rijders te kirt was, je zag ook dat Verstappen tempo verloor op het einde van de tow ☺️

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 22:44
    • MustFeed

      Posts: 10.552

      In zijn eerste run in Q3 kreeg Verstappen ook een slipstream.
      Als je het ergens mee wil vergelijken dan moet je het vergelijken met zijn run in Q2.

      De telemetrie is overigens heel duidelijk. Verstappen bleef vol op zijn gas. Dit was dus vrijwel perfect.

      Ten opzichte van Q2 won Verstappen ongeveer 4 tiende op het laatste rechte stuk.

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 07:38
    • snailer

      Posts: 33.898

      Op YT, waar ik het zag, suggereerde de ene dat het te kort er op was, maar de ander suggereerde (Palmer) dat het perfect was, omdat het over het hele stuk vol gas was. Zou dus niet beter kunnen volgens hem.Echter is in de data te zien dat Verstappen wel degelijk veel snelheid verliest bij de volgas bochten. Maar de data geeft wel aan dat er vol gas wordt gereden en toch zakt het toerental. Indicatie voor super clipping. Maar dat zou geen effect moeten hebben op het voordeel van een tow. Het clippen was in alle rondes.

      Ik heb in de data gezien dat Verstappen in vergelijking met de tijd in Q2 enorm veel won over dat stuk. Hij won veel tijd. De exit naar dat vol gas stuk, was identiek. De tractie ook, tot de tow in play kwam.

      Ik kijk al heel lang naar data. Meestal wordt er amper tijd gewonnen op rechte stukken door een rijder. Althans, als de exit uit een bocht goed is. De echte progressie in kwalificatie zit hem vooral in de bochten.
      Het lijkt er op dat de tow zijn werk heeft gedaan.. Wel met als opmerking dat er bochten in dat stuk zaten. Dat is wel degelijk onderdeel van de progressie in een kwalificatie.


      Tussen Q2 en de laatste poging in Q3 won Verstappen een halve seconde.
      Ik merk op dat er in dat vol gas stuk ook bochten zaten.

      Ik heb ook de eerste en tweede poging in Q3 bekeken. Ook daar kreeg Verstappen een tow.
      Ook hier weer indicatie van super clipping. In de tow periode won Verstappen 0.15 seconde. Wederom met de opmerking dat er wel bochten zijn en dat die onderdeel is van de prograssie in kwalificatie.

      1 ding voor mij is wel zeker. Verstappen heeft voordeel gehad van de tow ten opzichte zonder tow. Maar gezien de bochen zeker niet die halve seconde.
      Of de tweede tow efficienter was dan de eerste tow.... Ik durf het niet te zeggen. Maar invloed had het zeker op de tijd in positieve zin. Alle twee de keren.

      Daar ben ik sterk van overtuigd. Op de onboard sprak GP over een voordeel van 0.15 seconde door de tow hoorde ik.

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 08:09
  • SennaS

    Posts: 12.412

    Goed werk van Hadjar, hij verstaat zijn job en rol.
    Een voorbeeld voor andere teams

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 05:38

BE Grand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BEGrand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 103
  • Podiums 1
  • Grand Prix 33
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar