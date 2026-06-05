Max Verstappen staat nog altijd achter zijn scherpe kritiek op zijn eigen werkgever Red Bull. Hij haalde in Canada hard uit en stelde daar zelfs dat ze niet goed naar hem hadden geluisterd. In Monaco legt Verstappen uit dat hij Red Bull gewoon scherp wil houden.

Verstappen scoorde twee weken geleden in Canada zijn eerste podiumplaats van het jaar, maar hij weigerde de polonaise te gaan lopen. Hij koos juist de aanval, en vond dat Red Bull nog veel zaken moest verbeteren. Hij had na de kwalificatie al aangegeven dat ze niet goed naar zijn feedback hadden geluisterd, en hintte ook op aanstaande gesprekken.

Luistert Red Bull wel naar Verstappen?

Verstappens kritiek was tijdens de mediadag in Monaco het onderwerp van gesprek. Verstappen gaf aan dat hij met zijn team heeft gesproken, en dat ze goed naar hem luisteren: "Daar hebben we het de hele tijd over. Dat is altijd zo. We proberen altijd het optimale te zoeken of in ieder geval vooruitgang te boeken. Nu denk ik wel dat dat geen vooruitgang was, maar dat is ook goed geanalyseerd en dat is denk ik wel duidelijk."

Verstappens conclusie is helder, en hij wil niet dat ze stil gaan zitten: "Het is hopelijk gewoon een les voor de komende wedstrijden dat we de juiste kant op gaan."

Het team scherp houden

Verstappen zegt wat hij denkt, ook als dat over zijn eigen team gaat. Zijn kritiek liet de nodige wenkbrauwen fronsen, maar zelf vindt hij het zeer logisch. Verstappen legt uit waarom hij dit soort dingen doet: "Ik probeer gewoon altijd iedereen scherp te houden. En ik was ook gewoon niet blij met de kwalificatie daar, omdat het gewoon niet heel erg lekker liep. Dat was simpelweg mijn mening."

Hoe is de band met Red Bull?

Verstappen benadrukt dat zijn band met Red Bull nog steeds goed is. Hij stelt ook dat het niet zo is dat Red Bull zijn adviezen en feedback in de prullenbak gooit: "Ze luisteren op zich heel erg goed naar wat ik te zeggen heb. Dit was gewoon een moment waarop het duidelijk moest zijn."

Zware start van het seizoen

Voor Verstappen is het tot nu toe een lastig seizoen, en hij staat na vijf Grand Prix-weekenden slechts op de zevende plaats in het wereldkampioenschap. Of Red Bull goed voor de dag kan komen in Monaco is nog maar de vraag. Veel kenners en coureurs wijzen Ferrari als favoriet aan, terwijl ook Mercedes hoopt te kunnen schitteren.