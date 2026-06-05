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Verstappen weigert Red Bull-kritiek terug te nemen

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Verstappen weigert Red Bull-kritiek terug te nemen

Max Verstappen staat nog altijd achter zijn scherpe kritiek op zijn eigen werkgever Red Bull. Hij haalde in Canada hard uit en stelde daar zelfs dat ze niet goed naar hem hadden geluisterd. In Monaco legt Verstappen uit dat hij Red Bull gewoon scherp wil houden.

Verstappen scoorde twee weken geleden in Canada zijn eerste podiumplaats van het jaar, maar hij weigerde de polonaise te gaan lopen. Hij koos juist de aanval, en vond dat Red Bull nog veel zaken moest verbeteren. Hij had na de kwalificatie al aangegeven dat ze niet goed naar zijn feedback hadden geluisterd, en hintte ook op aanstaande gesprekken.

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Luistert Red Bull wel naar Verstappen?

Verstappens kritiek was tijdens de mediadag in Monaco het onderwerp van gesprek. Verstappen gaf aan dat hij met zijn team heeft gesproken, en dat ze goed naar hem luisteren: "Daar hebben we het de hele tijd over. Dat is altijd zo. We proberen altijd het optimale te zoeken of in ieder geval vooruitgang te boeken. Nu denk ik wel dat dat geen vooruitgang was, maar dat is ook goed geanalyseerd en dat is denk ik wel duidelijk."

Verstappens conclusie is helder, en hij wil niet dat ze stil gaan zitten: "Het is hopelijk gewoon een les voor de komende wedstrijden dat we de juiste kant op gaan."

Het team scherp houden

Verstappen zegt wat hij denkt, ook als dat over zijn eigen team gaat. Zijn kritiek liet de nodige wenkbrauwen fronsen, maar zelf vindt hij het zeer logisch. Verstappen legt uit waarom hij dit soort dingen doet: "Ik probeer gewoon altijd iedereen scherp te houden. En ik was ook gewoon niet blij met de kwalificatie daar, omdat het gewoon niet heel erg lekker liep. Dat was simpelweg mijn mening."

Hoe is de band met Red Bull?

Verstappen benadrukt dat zijn band met Red Bull nog steeds goed is. Hij stelt ook dat het niet zo is dat Red Bull zijn adviezen en feedback in de prullenbak gooit: "Ze luisteren op zich heel erg goed naar wat ik te zeggen heb. Dit was gewoon een moment waarop het duidelijk moest zijn."

Zware start van het seizoen

Voor Verstappen is het tot nu toe een lastig seizoen, en hij staat na vijf Grand Prix-weekenden slechts op de zevende plaats in het wereldkampioenschap. Of Red Bull goed voor de dag kan komen in Monaco is nog maar de vraag. Veel kenners en coureurs wijzen Ferrari als favoriet aan, terwijl ook Mercedes hoopt te kunnen schitteren.

Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (1)

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  • AUDI_F1

    Posts: 3.848

    Opbouwende kritiek is heel iets anders dan gewoon kritiek hebben op.

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 09:02

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  • Race

    15:00 - 17:00

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  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

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  • Kwalificatie

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Team
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1
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2
Ferrari
149
3
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106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
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Spanje
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 238
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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