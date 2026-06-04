Charles Leclerc en Lando Norris moeten nu al vrezen voor een straf in Monaco. Beide coureurs zijn aan het einde van de mediadag opgeroepen door de stewards, omdat ze te laat arriveerden bij de persconferentie van de FIA. Het kan ze een lichte straf opleveren.

In Monaco stond vandaag de traditionele mediadag op het programma. Voor de coureurs is dit een dag vol praatjes met de media en activiteiten voor de socials en sponsors. De FIA organiseert ook een persconferentie, en de coureurs die daarvoor worden opgeroepen moeten zich stipt op tijd melden zodat de aanwezige media genoeg tijd heeft om vragen te stellen.

Wat is er aan de hand?

Leclerc en Norris moesten zich vanmiddag om 14:30 in de perszaal melden in het gezelschap van Audi-coureur Gabriel Bortoleto. De Braziliaan was stipt op tijd aanwezig, maar Norris en Leclerc kwamen te laat. De stewards hebben nu besloten om een onderzoek te openen.

Beide coureurs mogen aan de stewards uitleggen waarom ze te laat waren, en dit kan ze in theorie een flinke boete opleveren. Meestal levert het echter een reprimande of een waarschuwing op. Het komt ook regelmatig voor dat de teams en de coureurs een goede reden hebben voor deze overtreding. In Monaco hebben de coureurs altijd een druk weekend, en de afstanden tussen de paddock en de pitlane zijn hier wat groter dan normaal.

Wanneer moeten ze zich melden?

Leclerc en Norris hoeven zich pas morgenochtend rond 10:00 te melden bij de stewards. Dat komt goed uit voor beide coureurs, want ze hebben een druk weekend voor de boeg. Norris moet zich vanavond melden bij de festiviteiten rondom de 1000ste race van zijn werkgever McLaren, terwijl Leclerc dit weekend zijn thuisrace rijdt.

Beide coureurs verschenen overigens wel in de perszaal, waar ze netjes antwoord gaven op de vragen van de aanwezige media. Leclerc werd veelvuldig gevraagd naar zijn nieuwe contract bij het team van Ferrari, terwijl Norris het vooral had over zijn kansen dit weekend.

Geen problemen voor Verstappen

Een halfuurtje na de persconferentie van Norris en Leclerc was het onder meer de buurt aan Max Verstappen, die ook in de afgelopen weken het nieuws domineerde. Verstappen was wel op tijd, en zal zich dan ook niet hoeven melden bij de stewards.