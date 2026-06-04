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FIA-stewards openen direct onderzoek naar Norris en Leclerc

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FIA-stewards openen direct onderzoek naar Norris en Leclerc

Charles Leclerc en Lando Norris moeten nu al vrezen voor een straf in Monaco. Beide coureurs zijn aan het einde van de mediadag opgeroepen door de stewards, omdat ze te laat arriveerden bij de persconferentie van de FIA. Het kan ze een lichte straf opleveren.

In Monaco stond vandaag de traditionele mediadag op het programma. Voor de coureurs is dit een dag vol praatjes met de media en activiteiten voor de socials en sponsors. De FIA organiseert ook een persconferentie, en de coureurs die daarvoor worden opgeroepen moeten zich stipt op tijd melden zodat de aanwezige media genoeg tijd heeft om vragen te stellen.

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Wat is er aan de hand?

Leclerc en Norris moesten zich vanmiddag om 14:30 in de perszaal melden in het gezelschap van Audi-coureur Gabriel Bortoleto. De Braziliaan was stipt op tijd aanwezig, maar Norris en Leclerc kwamen te laat. De stewards hebben nu besloten om een onderzoek te openen.

Beide coureurs mogen aan de stewards uitleggen waarom ze te laat waren, en dit kan ze in theorie een flinke boete opleveren. Meestal levert het echter een reprimande of een waarschuwing op. Het komt ook regelmatig voor dat de teams en de coureurs een goede reden hebben voor deze overtreding. In Monaco hebben de coureurs altijd een druk weekend, en de afstanden tussen de paddock en de pitlane zijn hier wat groter dan normaal.

Wanneer moeten ze zich melden?

Leclerc en Norris hoeven zich pas morgenochtend rond 10:00 te melden bij de stewards. Dat komt goed uit voor beide coureurs, want ze hebben een druk weekend voor de boeg. Norris moet zich vanavond melden bij de festiviteiten rondom de 1000ste race van zijn werkgever McLaren, terwijl Leclerc dit weekend zijn thuisrace rijdt.

Beide coureurs verschenen overigens wel in de perszaal, waar ze netjes antwoord gaven op de vragen van de aanwezige media. Leclerc werd veelvuldig gevraagd naar zijn nieuwe contract bij het team van Ferrari, terwijl Norris het vooral had over zijn kansen dit weekend. 

Geen problemen voor Verstappen 

Een halfuurtje na de persconferentie van Norris en Leclerc was het onder meer de buurt aan Max Verstappen, die ook in de afgelopen weken het nieuws domineerde. Verstappen was wel op tijd, en zal zich dan ook niet hoeven melden bij de stewards.

StevenQ

Posts: 10.491

Voor straf uit de pits laten starten

  • 3
  • 4 jun 2026 - 18:17
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Charles Leclerc Lando Norris Ferrari McLaren GP Monaco 2026

Reacties (8)

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  • The Wolf

    Posts: 976

    Licentie afnemen. Zal ze leren...

    • + 2
    • 4 jun 2026 - 18:08
    • Larry Perkins

      Posts: 65.485

      Ze hadden een goed excuus...

      https://youtu.be/nbxYZbs97t8

      • + 1
      • 4 jun 2026 - 19:58
  • StevenQ

    Posts: 10.491

    Voor straf uit de pits laten starten

    • + 3
    • 4 jun 2026 - 18:17
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.346

      + 4 punten op hun licentie.

      • + 0
      • 4 jun 2026 - 18:43
    • F1jos

      Posts: 5.325

      Voor Lewis is de straf koren op zijn molen.

      • + 0
      • 4 jun 2026 - 19:01
    • snailer

      Posts: 33.252

      Gewoon tijdens vt1 als eerste uit de pit vertrekken. Lekker alle vuiligheid oppikken van de baan.

      • + 0
      • 4 jun 2026 - 19:58
  • monzaron

    Posts: 1.006

    Beide een rondje straten circuit Monaco,…….. lopend 😬

    • + 0
    • 4 jun 2026 - 18:44
  • Larry Perkins

    Posts: 65.485

    De VAR is nog aan het onderzoeken of Alex Albon en Esteban Ocon wel op tijd waren.

    Snel meer!

    • + 1
    • 4 jun 2026 - 19:55

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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.751
  • Podiums 52
  • Grand Prix 178
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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