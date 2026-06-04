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Leclerc had de optie om Ferrari te verlaten

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Leclerc had de optie om Ferrari te verlaten

Charles Leclerc verlengde eerder deze week zijn contract bij Ferrari, maar hij had ook andere opties. De Monegask liet echter weten dat hij Ferrari nooit wilde verlaten, maar hij wilde ook niet loslaten welke andere teams contact hebben gezocht met zijn management.

Leclerc rijdt al sinds 2019 voor het team van Ferrari, en hij blijft hopen op een groot succes. De Monegask heeft de nodige tegenslagen gekend, maar hij blijft vertrouwen houden in Ferrari. In de afgelopen maanden gonsde het van de geruchten over zijn toekomst, en hij werd in verband gebracht met onder meer Aston Martin en Red Bull. Hij gaat echter nergens heen, en blijft zijn vrienden van Ferrari trouw.

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Op de persdag in Monaco werd Leclerc het hemd van zijn lijf gevraagd over zijn contractverlenging. Hij wilde echter niet te veel kwijt over de details van zijn contract: "Mijn liefde voor dit team is heel erg groot, maar natuurlijk is winnen belangrijk voor iedere coureur. Dat is tenslotte waar we voor racen. Maar winnen in het rood geeft mij een heel uniek gevoel. Het is namelijk iets waar ik tot nu toe al mijn jaren in de Formule 1 aan heb gewijd om dat te bereiken."

Leclerc geeft wel eerlijk toe dat dat grote doel nog uit zicht is: "Dat is ons tot nu toe nog niet volledig gelukt, althans niet over een heel seizoen. Verder kan ik helaas niet teveel in detail treden over wat er in het contract staat, dus op de belangrijkste vraag kan ik helaas niet reageren, maar de voorwaarden maakten uiteraard wel onderdeel uit van onze besprekingen."

Met wie heeft Leclerc gesproken?

Nu Leclerc zijn toekomstplannen bekend heeft gemaakt, is er weer een deurtje dichtgevallen op de rijdersmarkt. De vraag is echter of Leclerc echt met andere teams heeft besproken. Als er wordt gevraagd of er andere opties op tafel lagen, reageert hij eerlijk: "Ja, maar ik ga niet zeggen om wie het gaat. Dat mogen ze zelf doen als ze dat willen. Voor mij was Ferrari altijd de enige keuze."

Goede start van het seizoen

Leclerc is tot nu toe bezig met een goed seizoen in de Formule 1. In de eerste vijf Grands Prix stond hij al meerdere keren op het podium, en hij staat nu met 75 punten op de derde plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft een kleine voorsprong op zijn teamgenoot Lewis Hamilton, en hoopt dit weekend te kunnen scoren in zijn thuisrace in Monaco.

Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari GP Monaco 2026

Reacties (1)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.485

    Bekend is dat Charles naar Martin kon maar ook naar Aston...

    • + 0
    • 4 jun 2026 - 20:04

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  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

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  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

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Ferrari
149
3
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4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
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Spanje
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.751
  • Podiums 52
  • Grand Prix 178
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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