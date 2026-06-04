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Verstappen vol vraagtekens over Red Bull: "Monaco zorgt voor verrassingen"

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Verstappen vol vraagtekens over Red Bull: "Monaco zorgt voor verrassingen"

Max Verstappen kijkt met gemengde gevoelens vooruit naar de Grand Prix van Monaco. De Nederlander verwacht dat het iconische stratencircuit mogelijk beter bij de Red Bull past dan Montréal, maar waarschuwt tegelijkertijd dat er nog altijd duidelijke zwakke punten zijn die het team parten kunnen spelen.

Tijdens de mediadag in Monaco kreeg Verstappen meteen vragen over de kansen van Red Bull dit weekend. De viervoudig wereldkampioen hield zich daarbij opvallend op de vlakte en benadrukte dat het lastig blijft om de prestaties van de RB22 vooraf in te schatten.

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Verstappen ziet nog genoeg verbeterpunten bij Red Bull

Volgens Verstappen beschikt Red Bull op circuits met veel langzame bochten doorgaans over een degelijke basis, maar Monaco stelt ook heel andere eisen aan een auto. Vooral het rijden over kerbstones en hobbels blijft volgens hem een aandachtspunt.

"Het is moeilijk te voorspellen hoe de auto morgen zal aanvoelen. Monaco heeft wel vaker voor verrassingen gezorgd. Op lage snelheid zit onze wagen redelijk goed in elkaar, maar hier moet je ook uitstekend omgaan met de kerbs en de oneffenheden in het asfalt. Dat is niet altijd onze sterkste kant geweest", legde Verstappen uit bij de persconferentie in Monaco.

De Nederlander stak bovendien niet onder stoelen of banken dat Red Bull nog altijd terrein te winnen heeft ten opzichte van de concurrentie. "We willen simpelweg overal beter worden. Meer grip, meer vermogen en een bredere werkingszone van de banden. Op dit moment zoeken we nog winst op vrijwel elk gebied van de auto."

Montréal legde volgens Verstappen tekortkomingen bloot

Verstappen verwees daarbij ook naar de recente Grand Prix van Canada, waar Red Bull volgens hem op meerdere vlakken tekortkwam ten opzichte van de concurrentie. Zowel op de rechte stukken als in de bochtige secties zag hij ruimte voor verbetering.

"In Montréal misten we snelheid op de rechte stukken en ook in de bochten waren we niet waar we wilden zijn. Daarnaast hadden we moeite met het gedrag van de auto op de hobbels. Op die punten waren andere teams simpelweg sterker", aldus de wereldkampioen.

Toch blijft er volgens Verstappen nog genoeg mogelijk in Monaco, waar kwalificatie traditioneel van doorslaggevend belang is. "We zullen zien waar we uitkomen. Uiteindelijk draait dit weekend vooral om de kwalificatie. Dat is hier zonder twijfel het belangrijkste moment van het hele weekend en daar moet alles samenkomen."

Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (1)

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  • monzaron

    Posts: 1.002

    Ik kijk alleen de quali, de concurrentie bekijken, er schijnt hier en daar flink gesleuteld te zijn aan ‘vleugels’

    • + 0
    • 4 jun 2026 - 16:32

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

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  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
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Haas F1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 238
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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