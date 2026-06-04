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Max Verstappen en Monaco: Altijd garantie voor spektakel

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Max Verstappen en Monaco: Altijd garantie voor spektakel

Max Verstappen gaat zich opmaken voor de Grand Prix van Monaco. De Nederlander hoopt, net als in Canada de vorige race, een plek op het podium te bemachtigen in het prinsdom waar hij zelf al een decennium woont. Voor de viervoudig wereldkampioen ligt er een hoop in het verschiet op de plek waar het DNA van de Formule 1 tot uiting komt. 

Verstappen en Monaco is een verhouding van uitersten. De 28-jarige heeft al meerdere malen laten zien dat zijn rijstijl een alles of niets-attitude uitstraalt. Iets wat hij op het circuit van Monte Carlo al meerdere malen geëtaleerd heeft. 

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Verstappen en Monaco garantie voor spektakel

In de straten van Monaco heeft Verstappen altijd voor het nodige entertainment gezorgd. In zijn allereerste race in de F1 in het prinsdom in 2015, slaagde hij erin om maar liefst drie auto's in te halen op de baan waarvan gezegd wordt dat dat nagenoeg niet mogelijk is. Even later viel zijn race in duigen nadat hij door een crash met Romain Grosjean, op harde wijze, de muur in ging. 

In 2016 en 2018 drukt Verstappen wederom diezelfde stempel door meerdere malen te crashen terwijl hij op het punt staat een pijlsnelle ronde neer te zetten. Het tekent wederom de manier hoe Verstappen opereert in de koningsklasse van de autosport. 

In 2023 weet Verstappen zichzelf wel te belonen tijdens de kwalificatie met, volgens velen, een van de best gereden ronden ooit in Monaco. Nadat hij pal voor de neus van Fernando Alonso pole position veroverde, wist hij de dag daarop zijn tweede overwinning op het stratencircuit te pakken.  

Wat kan de RB22 in de straten van Monaco? 

Komend weekend kan wederom een weekend worden waarin Verstappen het uit zijn tenen zal moeten trekken. Aangezien de eerste vijf races is gebleken dat Mercedes, McLaren en Ferrari sneller waren, zal hij wederom all-in moeten gaan. 

Of de RB22 daartoe in staat is zal moeten blijken, maar een ding is zeker: Verstappen en Monaco is altijd een garantie voor spektakel. 

The Wolf

Posts: 958

Bwah altijd spektakel... Hij woont er, als hij boodschappen gaat doen bij de Jumbo in Monaco dan zal dat toch wel op een normale manier gaan mag ik hopen, in plaats van met een hoop spektakel..

  • 4
  • 4 jun 2026 - 08:18
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (4)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.082

    Hopelijk neemt Max dit jaar wel zijn kussen mee?

    • + 0
    • 4 jun 2026 - 08:16
  • The Wolf

    Posts: 958

    Bwah altijd spektakel... Hij woont er, als hij boodschappen gaat doen bij de Jumbo in Monaco dan zal dat toch wel op een normale manier gaan mag ik hopen, in plaats van met een hoop spektakel..

    • + 4
    • 4 jun 2026 - 08:18
    • Larry Perkins

      Posts: 65.463

      Het is alleen spektakel als Max zangeres Glennis Grace meeneemt naar de Jumbo...

      • + 0
      • 4 jun 2026 - 08:53
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.367

      Max gaat altijd incognito boodschappen doen....met plaksnor, zonnebril en hoedje op.

      • + 0
      • 4 jun 2026 - 09:59

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

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    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
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Williams
7
9
Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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