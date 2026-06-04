Max Verstappen gaat zich opmaken voor de Grand Prix van Monaco. De Nederlander hoopt, net als in Canada de vorige race, een plek op het podium te bemachtigen in het prinsdom waar hij zelf al een decennium woont. Voor de viervoudig wereldkampioen ligt er een hoop in het verschiet op de plek waar het DNA van de Formule 1 tot uiting komt.

Verstappen en Monaco is een verhouding van uitersten. De 28-jarige heeft al meerdere malen laten zien dat zijn rijstijl een alles of niets-attitude uitstraalt. Iets wat hij op het circuit van Monte Carlo al meerdere malen geëtaleerd heeft.

Verstappen en Monaco garantie voor spektakel

In de straten van Monaco heeft Verstappen altijd voor het nodige entertainment gezorgd. In zijn allereerste race in de F1 in het prinsdom in 2015, slaagde hij erin om maar liefst drie auto's in te halen op de baan waarvan gezegd wordt dat dat nagenoeg niet mogelijk is. Even later viel zijn race in duigen nadat hij door een crash met Romain Grosjean, op harde wijze, de muur in ging.

In 2016 en 2018 drukt Verstappen wederom diezelfde stempel door meerdere malen te crashen terwijl hij op het punt staat een pijlsnelle ronde neer te zetten. Het tekent wederom de manier hoe Verstappen opereert in de koningsklasse van de autosport.

In 2023 weet Verstappen zichzelf wel te belonen tijdens de kwalificatie met, volgens velen, een van de best gereden ronden ooit in Monaco. Nadat hij pal voor de neus van Fernando Alonso pole position veroverde, wist hij de dag daarop zijn tweede overwinning op het stratencircuit te pakken.

Wat kan de RB22 in de straten van Monaco?

Komend weekend kan wederom een weekend worden waarin Verstappen het uit zijn tenen zal moeten trekken. Aangezien de eerste vijf races is gebleken dat Mercedes, McLaren en Ferrari sneller waren, zal hij wederom all-in moeten gaan.

Of de RB22 daartoe in staat is zal moeten blijken, maar een ding is zeker: Verstappen en Monaco is altijd een garantie voor spektakel.