user icon
icon

Fittipaldi hard voor Russell: "Hij gooit de handdoek in de ring"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Fittipaldi hard voor Russell: "Hij gooit de handdoek in de ring"

George Russell krijgt enorm veel kritiek op zijn opmerkingen na afloop van de Grand Prix van Canada. Een van de critici is voormalig F1-coureur Christian Fittipaldi. Russell lijkt zijn verlies van de wereldtitel na vijf races al te accepteren. 

Voorafgaand aan het seizoen van 2026 werd Russell gezien als de gedoodverfde favoriet om de wereldtitel te winnen. Teamgenoot Kimi Antonelli laat zich van zijn beste kant zien en heeft al vier van de eerste vijf races gewonnen. Hierdoor is het verschil tussen de twee Mercedes-coureurs uitgegroeid tot 43 punten. 

Meer over George Russell Zilveren oorlog is begonnen: "Russell en Antonelli praatten niet meer met elkaar"

Zilveren oorlog is begonnen: "Russell en Antonelli praatten niet meer met elkaar"

27 mei
 FIA-stewards doen uitspraak en geven Russell flinke boete

FIA-stewards doen uitspraak en geven Russell flinke boete

25 mei

Heeft Russell de handdoek in de ring gegooid?

Russell zei na afloop van de race dat de titel voor Antonelli in handen is, maar niet weg te krijgen. Fittipaldi is echter van mening dat Russell dit niet had moeten zeggen. De oud-coureur is van mening dat de uitspraken van Russell niet klopten en dat de titelkandidaat hiermee de handdoek in de ring heeft gegooid. Russell was erg gefrustreerd na zijn uitvalbeurt in Canada. 

In de Pelas Pistas-podcast vertelt Fittipaldi meer over de strijd tussen Russell en Antonelli. "Ik heb zelfs een screenshot van een van die uitspraken gemaakt. Ik wil het zeker weten. 'Nu is het aan Kimi om te verliezen. Zoveel punten voorsprong. Ik heb niets te verliezen'. Ik denk persoonlijk dat hij de handdoek in de ring gooit." 

Fittipaldi zag dat Russell sterker was

Ondanks de uitvalbeurt van de Brit was de rest van het weekend absoluut niet slecht voor Russell. "Er waren dit weekend verschillende momenten waarop ik dacht: o, ik denk dat hij die jongen (Antonelli, red.) eens flink de waarheid gaat zeggen." Toch ziet Fittipaldi dat er iets geknakt is bij Russell, want het is hem niet gelukt. "Maar met deze verklaring klopt dat niet helemaal. Hij was duidelijk erg gefrustreerd omdat zijn auto kapot was, dat snap ik, maar die verklaring was niet juist."

HarryLam

Posts: 5.477

Omg...

  • 2
  • 31 mei 2026 - 18:36
F1 Nieuws George Russell Christian Fittipaldi Mercedes

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Skoda F1

    Posts: 807

    Russel legt het af tegen antonelli!, Russell ontvangt dikke boete!, Russell gooit handdoek in de ring! Is het vandaag anti Russell day? Heb ik verdomme die memo gemist!..

    • + 1
    • 31 mei 2026 - 17:24
    • The Wolf

      Posts: 924

      Oh zou kunnen. Wat n waardeloze dag dan. Sainz dag was altijd een ongekend festijn.

      • + 1
      • 31 mei 2026 - 19:17
  • Pietje Bell

    Posts: 35.030

    Hier nieuws over een bekend persoon:

    skydeutschland

    Een eerste trouwfoto uit Saint-Tropez. 💍 Beleef de bruiloft op de 6e juni
    We say yes« exclusief via #SkyDeutschland & #Hochzeit

    urlr.me/CQhr4a

    • + 0
    • 31 mei 2026 - 18:29
  • jd2000

    Posts: 7.759

    Ik als oprechte Russell hater geloof niet dat Russell de handdoek in de ring gooit. Seizoen is nog heel lang en ik denk dat hij in principe de betere coureur is. Dus waarom zou hij?

    • + 2
    • 31 mei 2026 - 20:05

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 157
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar