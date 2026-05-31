George Russell krijgt enorm veel kritiek op zijn opmerkingen na afloop van de Grand Prix van Canada. Een van de critici is voormalig F1-coureur Christian Fittipaldi. Russell lijkt zijn verlies van de wereldtitel na vijf races al te accepteren.

Voorafgaand aan het seizoen van 2026 werd Russell gezien als de gedoodverfde favoriet om de wereldtitel te winnen. Teamgenoot Kimi Antonelli laat zich van zijn beste kant zien en heeft al vier van de eerste vijf races gewonnen. Hierdoor is het verschil tussen de twee Mercedes-coureurs uitgegroeid tot 43 punten.

Heeft Russell de handdoek in de ring gegooid?

Russell zei na afloop van de race dat de titel voor Antonelli in handen is, maar niet weg te krijgen. Fittipaldi is echter van mening dat Russell dit niet had moeten zeggen. De oud-coureur is van mening dat de uitspraken van Russell niet klopten en dat de titelkandidaat hiermee de handdoek in de ring heeft gegooid. Russell was erg gefrustreerd na zijn uitvalbeurt in Canada.

In de Pelas Pistas-podcast vertelt Fittipaldi meer over de strijd tussen Russell en Antonelli. "Ik heb zelfs een screenshot van een van die uitspraken gemaakt. Ik wil het zeker weten. 'Nu is het aan Kimi om te verliezen. Zoveel punten voorsprong. Ik heb niets te verliezen'. Ik denk persoonlijk dat hij de handdoek in de ring gooit."

Fittipaldi zag dat Russell sterker was

Ondanks de uitvalbeurt van de Brit was de rest van het weekend absoluut niet slecht voor Russell. "Er waren dit weekend verschillende momenten waarop ik dacht: o, ik denk dat hij die jongen (Antonelli, red.) eens flink de waarheid gaat zeggen." Toch ziet Fittipaldi dat er iets geknakt is bij Russell, want het is hem niet gelukt. "Maar met deze verklaring klopt dat niet helemaal. Hij was duidelijk erg gefrustreerd omdat zijn auto kapot was, dat snap ik, maar die verklaring was niet juist."