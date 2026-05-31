Jolyon Palmer heeft stevig uitgehaald naar de FIA na de straf voor George Russell tijdens de Grand Prix van Canada. De voormalig Formule 1-coureur begrijpt niet waarom de Mercedes-rijder een boete kreeg nadat hij uit frustratie zijn hoofdsteun uit de cockpit gooide na zijn uitvalbeurt in Montréal.

Russell leek lange tijd op weg naar een sterk resultaat in Canada en vocht een intens duel uit met teamgenoot én titelrivaal Kimi Antonelli. De Brit moest echter opgeven nadat zijn Mercedes W17 stilviel bij het uitkomen van bocht acht, waardoor Antonelli zijn voorsprong in het kampioenschap verder uitbouwde tot liefst 43 punten.

FIA deelt straf uit na frustratie Russell in Montréal

Na zijn opgave reageerde Russell zichtbaar gefrustreerd en gooide hij zijn hoofdsteun uit de wagen. Hoewel de Mercedes-coureur zich achteraf excuseerde bij de marshals die het materiaal moesten opruimen, besloot de FIA hem toch een voorwaardelijke boete van 5.000 euro op te leggen, geldig voor twaalf maanden.

Palmer begrijpt weinig van die beslissing. “Voor mij slaat die straf nergens op”, stelde de analist bij F1TV. “Dit is emotie in topsport. Russell zat midden in misschien wel het belangrijkste moment van zijn carrière en kreeg opnieuw een zware klap te verwerken. Dan is zo’n reactie menselijk.”

Palmer ziet emoties als onderdeel van Formule 1

Volgens Palmer hoort frustratie simpelweg bij de sport, zeker op momenten waarop de druk maximaal is. “Of die hoofdsteun nu een paar meter verder belandt of gewoon op de auto blijft liggen, dat verandert weinig”, legde hij uit. “Ik zie liever emotie dan robots. Een coureur die tegen een band schopt of op zijn stuur slaat: dat gebeurt nu eenmaal wanneer de adrenaline piekt.”

De voormalig Renault-coureur vindt dan ook niet dat Russell überhaupt bij de stewards moest verschijnen. “Zijn hartslag zit door het dak, de stress is enorm en alles staat op het spel”, besloot Palmer. “Dat soort reacties zijn normaal. Persoonlijk denk ik niet dat dit een zaak voor de wedstrijdleiding had moeten zijn.”