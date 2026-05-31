Russell ontving dikke geldboete na GP Canada: "Sloeg nergens op"

Jolyon Palmer heeft stevig uitgehaald naar de FIA na de straf voor George Russell tijdens de Grand Prix van Canada. De voormalig Formule 1-coureur begrijpt niet waarom de Mercedes-rijder een boete kreeg nadat hij uit frustratie zijn hoofdsteun uit de cockpit gooide na zijn uitvalbeurt in Montréal.

Russell leek lange tijd op weg naar een sterk resultaat in Canada en vocht een intens duel uit met teamgenoot én titelrivaal Kimi Antonelli. De Brit moest echter opgeven nadat zijn Mercedes W17 stilviel bij het uitkomen van bocht acht, waardoor Antonelli zijn voorsprong in het kampioenschap verder uitbouwde tot liefst 43 punten.

Na zijn opgave reageerde Russell zichtbaar gefrustreerd en gooide hij zijn hoofdsteun uit de wagen. Hoewel de Mercedes-coureur zich achteraf excuseerde bij de marshals die het materiaal moesten opruimen, besloot de FIA hem toch een voorwaardelijke boete van 5.000 euro op te leggen, geldig voor twaalf maanden.

Palmer begrijpt weinig van die beslissing. “Voor mij slaat die straf nergens op”, stelde de analist bij F1TV. “Dit is emotie in topsport. Russell zat midden in misschien wel het belangrijkste moment van zijn carrière en kreeg opnieuw een zware klap te verwerken. Dan is zo’n reactie menselijk.”

Palmer ziet emoties als onderdeel van Formule 1

Volgens Palmer hoort frustratie simpelweg bij de sport, zeker op momenten waarop de druk maximaal is. “Of die hoofdsteun nu een paar meter verder belandt of gewoon op de auto blijft liggen, dat verandert weinig”, legde hij uit. “Ik zie liever emotie dan robots. Een coureur die tegen een band schopt of op zijn stuur slaat: dat gebeurt nu eenmaal wanneer de adrenaline piekt.”

De voormalig Renault-coureur vindt dan ook niet dat Russell überhaupt bij de stewards moest verschijnen. “Zijn hartslag zit door het dak, de stress is enorm en alles staat op het spel”, besloot Palmer. “Dat soort reacties zijn normaal. Persoonlijk denk ik niet dat dit een zaak voor de wedstrijdleiding had moeten zijn.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Jolyon Palmer George Russell Mercedes

Reacties (6)

Login om te reageren
  • nr 76

    Posts: 7.459

    Palmer begrijpt niet waaom FIA nu ook al aan Britten boetes gaan uitdelen: slaat nergens op!

    • + 4
    • 31 mei 2026 - 13:46
  • nr 76

    Posts: 7.459

    Overogens kreeg hij een voorwaardelijke boete van slechts 5000,-. Niet eens zozeer vanwege de headrest, maar voor het minutenlang zoeken naar de gordelgesp die hij in het gras had gegooid.

    • + 3
    • 31 mei 2026 - 13:47
  • koppie toe

    Posts: 5.346

    Wat hij deed was gewoon een toneelstukje van topniveau.
    Sterk overdreven emoties.
    Vind de straf nogal lafjes.

    • + 5
    • 31 mei 2026 - 13:56
  • FerrariRules

    Posts: 3.142

    De Fia zegt met.een voorwaardelijke straf toch gewoon dat hij dit niet meer moet doen maar dat ze het wel begrijpen. Vind het nog wel ok eigenlijk.
    Niet straffen bij iets weggooien kan ook niet, betreft de algemene veiligheid.. Dus mooi opgelost zo.

    • + 0
    • 31 mei 2026 - 14:23
  • MacGyver

    Posts: 3.987

    Wie de bal kaatst? Kan em terug verwachten!

    Russell heeft zich zeer kritisch uitgelaten over een zekere collega coureur, dus ja als je dan zelf over de schreef gaat en je gedraagd als een onvolwassene dan komt ie er nog genadig vanaf

    • + 1
    • 31 mei 2026 - 14:45

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Jolyon Palmer -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 20 jan 1991 (35)
  • Geb. plaats Horsham, Groot Brittannië
  • Gewicht 78 kg
  • Lengte 1,79 m
Bekijk volledig profiel

