Max Verstappen dreigde afgelopen weekend in Canada weer met een vertrek uit de Formule 1. Hij wordt helemaal gek van de politieke spelletjes die worden gespeeld, waardoor de voorgestelde wijzigingen aan het motorreglement mogelijk niet doorgaan. Audi lijkt hierbij een sleutelrol te spelen.

Na de Grand Prix van Miami werd duidelijk dat er een principeakkoord was bereikt over het aanpassen van de motorregels. De FIA wil afscheid nemen van de eerlijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten. In plaats daarvan willen ze voor 2027 teruggaan naar een 60/40-verdeling. Het klonk als muziek in de oren van Verstappen, die graag ziet dat de regels worden gewijzigd.

In Canada werd echter duidelijk dat meerdere fabrikanten dwarsliggen, wat de aanpassingen in gevaar brengt. Het zorgde voor woede bij Verstappen, die stelde dat de FIA voet bij stuk moest houden en dat hij anders zou vertrekken. Het was wederom een serieus dreigement van de Nederlander.

Wat zijn de regels?

Volgens The Race is Verstappen bloedserieus, en moeten de FIA en de FOM achter de schermen hard doorwerken. Om de veranderingen er voor 2027 door te krijgen, hebben ze een grote meerderheid nodig bij het Power Unit Advisory Committee. Dat betekent dat ze de steun moeten hebben van vier van de zes (toekomstige) motorleveranciers. Het gaat hier om huidige motorbouwers Red Bull-Ford, Mercedes, Ferrari, Honda en Audi en toekomstig motorbouwer Cadillac.

Wat is de stand van zaken?

Volgens The Race zijn momenteel alleen Red Bull en Mercedes voorstander van de wijzigingen. Audi, Cadillac en Ferrari zijn ferm tegen, terwijl Honda tussen beide kampen in zou zitten. The Race stelt dat het bij Ferrari en Cadillac vooral draait om de ADUO-regeling, ze willen weten wat dit gaat doen voor deze regeling. Ferrari wil kunnen profiteren van de ADUO-regels, maar als de motorregels worden aangepast of afgeschaft, dan kan iedereen profiteren en kan Mercedes hun voorsprong uitbouwen.

The Race stelt dat Ferrari zeer standvastig is. Het oplossen van het ADUO-vraagstuk en alles wat daarbij komt kijken, lijkt zeer complex te zijn. Cadillac lijkt zich aan te sluiten bij Ferrari, en het lijkt er sterk op dat het heel lastig is om deze twee merken te overtuigen.

Waarom is de steun van Audi nu belangrijk?

Dat zou betekenen dat de focus komt te liggen op nieuwkomer Audi. Volgens The Race hebben de zorgen van Audi met iets anders te maken: de kosten en de technische uitdagingen. Audi zou namelijk van mening zijn dat ze nog niet over de juiste middelen en mogelijkheden beschikken om voor volgend jaar de motor aan te passen.

Voor Audi zou een extra investering van tien miljoen dollar voor het aanpassen van de hardware, te hoog zijn om te accepteren na alle investeringen die het bedrijf heeft gedaan om in de sport te stappen. Volgens The Race zouden er echter wel mechanismen zijn om Audi te kunnen overtuigen. De theorie is dat als ze Audi kunnen overtuigen, Honda snel overstag zal gaan.

Mocht dit lukken, dan lijkt de toekomst van Verstappen zekerder te zijn. De FIA staat voor een grote uitdaging, en het lijkt erop dat ze zich dat zelf ook realiseren.