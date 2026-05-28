Doorbraak in Formule 1: 'Steeds meer voorstanders voor 60-40-verhouding'

Doorbraak in Formule 1: 'Steeds meer voorstanders voor 60-40-verhouding'

De Formule 1 lijkt een belangrijke stap dichter bij een ingrijpende wijziging van de motorreglementen voor 2027. Volgens meerdere signalen zouden er inmiddels voldoende stemmen verzameld zijn om het voorstel rond een 60/40-verdeling tussen elektrische energie en verbrandingskracht goed te keuren. Daarmee groeit de kans dat de koningsklasse binnenkort een nieuwe technische richting inslaat.

Vooral aan de zijde van de motorfabrikanten lijkt de steun toe te nemen. Waar er aanvankelijk nog veel verdeeldheid heerste over de plannen, zou een meerderheid zich inmiddels achter het voorstel hebben geschaard. Dat betekent dat de FIA en de Formule 1 een belangrijke horde lijken te nemen richting een definitieve beslissing.

Honda en Cadillac schuiven mee aan bij voorstanders

Opvallend is dat niet alleen Mercedes en Red Bull Ford zich achter het plan zouden hebben geschaard, maar ook Honda en Cadillac zich inmiddels bij het kamp van de voorstanders hebben gevoegd. Dat zorgt ervoor dat de balans lijkt door te slaan richting een ‘ja’ voor de nieuwe motorverdeling vanaf 2027.

De voorgestelde 60/40-verhouding moet zorgen voor een andere balans tussen elektrische aandrijving en de traditionele verbrandingsmotor. Voorstanders geloven dat de wijziging de races aantrekkelijker kan maken en technische problemen rond energiebeheer moet verminderen, terwijl critici vrezen dat de sport te ver afwijkt van de oorspronkelijke plannen voor de nieuwe generatie motoren.

Ferrari en Audi blijven op de rem staan

Niet iedereen binnen de paddock staat echter achter het voorstel. Ferrari en Audi zouden voorlopig vasthouden aan hun verzet tegen de wijziging en blijven sceptisch over het aanpassen van de regelgeving op relatief korte termijn.

Vooral Audi zou weinig voelen voor een koerswijziging, aangezien de Duitse constructeur zich juist committeerde aan de Formule 1 op basis van de eerder afgesproken technische reglementen. Ook Ferrari lijkt bedenkingen te hebben bij een verandering die mogelijk grote gevolgen heeft voor de competitieve verhoudingen op de grid.

f(1)orum

Posts: 10.041

Is een verbetering, maar een dergelijke verhouding is nog steeds verre van indrukwekkend, eerlijk gezegd. Neem bijvoorbeeld de verhouding qua huishoudtaken tussen mijn vrouw en ikzelf; da's al jaren een verhouding van 90/10. Kijk, dat zet pas zoden aan de dijk ;-)

  • 7
  • 28 mei 2026 - 11:03
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Cadillac Ferrari Audi

Reacties (9)

Login om te reageren
  • f(1)orum

    Posts: 10.041

    Is een verbetering, maar een dergelijke verhouding is nog steeds verre van indrukwekkend, eerlijk gezegd. Neem bijvoorbeeld de verhouding qua huishoudtaken tussen mijn vrouw en ikzelf; da's al jaren een verhouding van 90/10. Kijk, dat zet pas zoden aan de dijk ;-)

    • + 7
    • 28 mei 2026 - 11:03
    • nr 76

      Posts: 7.452

      Ik heb ook weleens voorgesteld om de verhouding wat eerljjker te verdelen, naar bijvoorbeeld 85/15. Toen kreeg ik een deegroller op mijn hoofd...

      • + 0
      • 28 mei 2026 - 11:30
    • f(1)orum

      Posts: 10.041

      Is ook wellicht een kwestie van juiste taakverdeling? Zo leegt mijn vrouw bijvoorbeeld alle prullen-, afval- en vuilnisbakken; ik leeg de Jack Daniels flessen.....

      • + 0
      • 28 mei 2026 - 11:38
    • WickieDeViking

      Posts: 1.110

      Het begint met goede obedience training.

      • + 0
      • 28 mei 2026 - 12:08
    • The Wolf

      Posts: 912

      Al aan begin relatie alle huishoudelijke taken (opzettelijk) finaal verkeerd gedaan. Wat bleek, daar kon mn vriendin absoluut niet tegen. Een hoop getier, hoop stress.. voor haar eigen gezondheid en gemoedsrust doet ze alles nu maar zelf, weet ze tenminste dat het goed gebeurt. Groot gelijk. Slim van haar

      • + 2
      • 28 mei 2026 - 12:09
  • meister

    Posts: 4.279

    Het probleem zit 'm vooral in de beperkte actieradius van de batterij, hebben die kermisauto's wel vaker last van de WLTP klopt het kloot van.

    • + 0
    • 28 mei 2026 - 11:21
  • Regenrace

    Posts: 2.711

    Het probleem van dit soort kl*tevergaderingen is dat ieder voor eigen parochie preekt.
    Een goed voorzitter laat ieder team uitleggen waarom hun standpunt het beste zou zijn voor F1 als geheel. Vervolgens worden die argumenten tegen het licht gehouden en op zinvolheid, relevantie en geldigheid getoetst. Zo kun je vrij snel een rangorde aanbrengen en ben je er in tien minuten uit.

    En een helemaal goed voorzitter laat het daar niet bij. Bij de volgende vergadering zou ik de stoeltjes dusdanig rangschikken dat de minst constructieve bijdrager achteraan komt te zitten. :-)

    • + 1
    • 28 mei 2026 - 11:55
    • 919

      Posts: 4.421

      Zaten we er maar bij... Dan wisten we hoe het er echt aan toe ging.
      Wat er uiteindelijk in de media verschijnt gaat ook een werking van uit, vaak ook een reden om het de wereld in te slingeren. Oipnie vorming en sturing van besluiten.

      Want velen vinden Ferrari en Audi nu gewoon kut. Omdat ze dwars liggen.

      • + 0
      • 28 mei 2026 - 12:11
  • Pietje Bell

    Posts: 34.988

    Mededeling van huishoudelijke aard:

    Ssssst, de prullenbakjes bij de notificaties zijn weer (even?) terug!

    • + 0
    • 28 mei 2026 - 12:19

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

