De Formule 1 lijkt een belangrijke stap dichter bij een ingrijpende wijziging van de motorreglementen voor 2027. Volgens meerdere signalen zouden er inmiddels voldoende stemmen verzameld zijn om het voorstel rond een 60/40-verdeling tussen elektrische energie en verbrandingskracht goed te keuren. Daarmee groeit de kans dat de koningsklasse binnenkort een nieuwe technische richting inslaat.

Vooral aan de zijde van de motorfabrikanten lijkt de steun toe te nemen. Waar er aanvankelijk nog veel verdeeldheid heerste over de plannen, zou een meerderheid zich inmiddels achter het voorstel hebben geschaard. Dat betekent dat de FIA en de Formule 1 een belangrijke horde lijken te nemen richting een definitieve beslissing.

Honda en Cadillac schuiven mee aan bij voorstanders

Opvallend is dat niet alleen Mercedes en Red Bull Ford zich achter het plan zouden hebben geschaard, maar ook Honda en Cadillac zich inmiddels bij het kamp van de voorstanders hebben gevoegd. Dat zorgt ervoor dat de balans lijkt door te slaan richting een ‘ja’ voor de nieuwe motorverdeling vanaf 2027.

De voorgestelde 60/40-verhouding moet zorgen voor een andere balans tussen elektrische aandrijving en de traditionele verbrandingsmotor. Voorstanders geloven dat de wijziging de races aantrekkelijker kan maken en technische problemen rond energiebeheer moet verminderen, terwijl critici vrezen dat de sport te ver afwijkt van de oorspronkelijke plannen voor de nieuwe generatie motoren.

Ferrari en Audi blijven op de rem staan

Niet iedereen binnen de paddock staat echter achter het voorstel. Ferrari en Audi zouden voorlopig vasthouden aan hun verzet tegen de wijziging en blijven sceptisch over het aanpassen van de regelgeving op relatief korte termijn.

Vooral Audi zou weinig voelen voor een koerswijziging, aangezien de Duitse constructeur zich juist committeerde aan de Formule 1 op basis van de eerder afgesproken technische reglementen. Ook Ferrari lijkt bedenkingen te hebben bij een verandering die mogelijk grote gevolgen heeft voor de competitieve verhoudingen op de grid.