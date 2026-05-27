De toekomst van Sergio Pérez bij Cadillac staat opvallend snel ter discussie. Hoewel de Mexicaan pas recent terugkeerde in de Formule 1 na zijn vertrek bij Red Bull Racing, zouden meerdere teams inmiddels interesse tonen in de ervaren coureur. Binnen Cadillac groeit daardoor de vrees dat Pérez het ambitieuze project al snel achter zich kan laten.

Cadillac haalde Pérez eind 2024 terug naar de koningsklasse van de autosport en koppelde hem aan Valtteri Bottas in een volledig ervaren line-up. De resultaten vallen voorlopig echter tegen, al werd dat deels verwacht bij het nieuwe Amerikaanse team. Pérez kende bovendien een teleurstellend weekend in Canada, waar hij uitviel door een probleem met de ophanging.

Cadillac vreest lastig gevecht om Pérez te behouden

Volgens de Nederlandse F1-journalist Jacky Martens wacht Cadillac een bijzonder moeilijke opdracht om Pérez ook richting 2027 aan boord te houden. De Mexicaan zou weliswaar een meerjarig contract hebben ondertekend, maar intern lijkt men rekening te houden met mogelijke interesse van concurrenten.

“Ik hoor dat verschillende teams naar Pérez kijken”, stelde Martens in de Paddock Access Podcast. “Cadillac wil hem absoluut behouden, maar dat wordt geen eenvoudige opdracht. Als er een kans komt bij een competitiever team hoger op de grid, dan zal hij daar zeker serieus over nadenken.”

Dat scenario lijkt niet onrealistisch. Pérez beleeft een moeizaam seizoen en eindigde nog geen enkele race hoger dan de zestiende plaats. In Canada zat hij opnieuw vast in Q1, al was hij wel een stuk sneller dan teamgenoot Bottas.

Ook Bottas onder druk bij Cadillac

Terwijl Pérez mogelijk nadenkt over een sportieve stap vooruit, zouden er tegelijk ook twijfels bestaan over de toekomst van Bottas. Vorig weekend doken geruchten op dat Cadillac zelfs overweegt om de Fin al vroegtijdig te vervangen na tegenvallende prestaties.

Mocht Cadillac effectief ingrijpen, lijkt reserverijder Colton Herta de voornaamste kandidaat om Bottas op te volgen. Daarmee dreigt het Amerikaanse project sneller te veranderen dan aanvankelijk gedacht, terwijl Cadillac nochtans mikt op een langetermijnopbouw in de Formule 1.