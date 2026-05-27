De toekomst van Sergio Pérez bij Cadillac staat opvallend snel ter discussie. Hoewel de Mexicaan pas recent terugkeerde in de Formule 1 na zijn vertrek bij Red Bull Racing, zouden meerdere teams inmiddels interesse tonen in de ervaren coureur. Binnen Cadillac groeit daardoor de vrees dat Pérez het ambitieuze project al snel achter zich kan laten.

Cadillac haalde Pérez eind 2024 terug naar de koningsklasse van de autosport en koppelde hem aan Valtteri Bottas in een volledig ervaren line-up. De resultaten vallen voorlopig echter tegen, al werd dat deels verwacht bij het nieuwe Amerikaanse team. Pérez kende bovendien een teleurstellend weekend in Canada, waar hij uitviel door een probleem met de ophanging.

Cadillac vreest lastig gevecht om Pérez te behouden

Volgens de Nederlandse F1-journalist Jacky Martens wacht Cadillac een bijzonder moeilijke opdracht om Pérez ook richting 2027 aan boord te houden. De Mexicaan zou weliswaar een meerjarig contract hebben ondertekend, maar intern lijkt men rekening te houden met mogelijke interesse van concurrenten.

“Ik hoor dat verschillende teams naar Pérez kijken”, stelde Martens in de Paddock Access Podcast. “Cadillac wil hem absoluut behouden, maar dat wordt geen eenvoudige opdracht. Als er een kans komt bij een competitiever team hoger op de grid, dan zal hij daar zeker serieus over nadenken.”

Dat scenario lijkt niet onrealistisch. Pérez beleeft een moeizaam seizoen en eindigde nog geen enkele race hoger dan de zestiende plaats. In Canada zat hij opnieuw vast in Q1, al was hij wel een stuk sneller dan teamgenoot Bottas.

Ook Bottas onder druk bij Cadillac

Terwijl Pérez mogelijk nadenkt over een sportieve stap vooruit, zouden er tegelijk ook twijfels bestaan over de toekomst van Bottas. Vorig weekend doken geruchten op dat Cadillac zelfs overweegt om de Fin al vroegtijdig te vervangen na tegenvallende prestaties.

Mocht Cadillac effectief ingrijpen, lijkt reserverijder Colton Herta de voornaamste kandidaat om Bottas op te volgen. Daarmee dreigt het Amerikaanse project sneller te veranderen dan aanvankelijk gedacht, terwijl Cadillac nochtans mikt op een langetermijnopbouw in de Formule 1.

Reacties (9)

  • shakedown

    Posts: 1.799

    Welke team zou Perez dan willen hebben?

    
    • 27 mei 2026 - 13:36
    • Edgar

      Posts: 1.761

      Super Aguri.....

      
      • 27 mei 2026 - 13:44
    • Beamer

      Posts: 1.879

      Aston Martin, Alpine, Haas... dat zijn de enige teams waar ik me iets bij kan voorstellen, waar wellicht iemand vertrekt (of moet vertrekken).

      
      • 27 mei 2026 - 13:47
    • The Wolf

      Posts: 901

      Prost Grand Prix

      
      • 27 mei 2026 - 13:48
    • Damon Hill

      Posts: 19.773

      @Shakedown,
      Genoeg teams die niet bij de top horen. Perez maakt dit jaar gehakt van Bottas en laat wel degelijk vechtlust zien, en neemt ook altijd geld/sponsoren mee. Ideaal dus voor een team als bijvoorbeeld Haas waar Ocon echt zwaar teleurstelt. Of misschien zelfs Williams waar Albon finaal wordt gesloopt door Sainz.

      
      • 27 mei 2026 - 13:50
    • Larry Perkins

      Posts: 65.288

      Heb hierover op nog geen serieuze seit wat gelezen, dus voor nu zijn het wat mij betreft niet meer dan geruchten van wat journalisten.
      Overigens werd Bottas op AMuS wel als slechtst presterende coureur in Canada beschouwd, maar dat terzijde...

      Ondertussen pakt Perez boring Bottas wel in en als hij mede daardoor (en een zak geld) bij een beter team terecht kan dan zou ik die kans grijpen, want voordat Cadillac op niveau is zijn de F1-jaren van de Mexicaan wellicht voorbij...

      Snap niet wat Cadillac met Herta wil, behalve wat pr-matige voordeeltjes, want in de F2 heeft de Yankee nog niets laten z9en...

      
      • 27 mei 2026 - 14:11
    • Beri

      Posts: 6.911

      Perez naar Williams zou nou niet mijn wens zijn. Maar een Haas die kan de miljoenen van Carlos Slim prima gebruiken.

      
      • 27 mei 2026 - 14:16
  • Snork

    Posts: 22.535

    Red Bull Racing needs a legend.

    
    • 27 mei 2026 - 14:00
    • Larry Perkins

      Posts: 65.288

      Pas als de regels effectief zijn aangepast, mag RBR Gijs van Lennep bellen @Snork...

      • + 0
      • 27 mei 2026 - 14:12

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MX Sergio Perez -
  • Team Cadillac F1
  • Punten 1.450
  • Podiums 35
  • Grand Prix 212
  • Land MX
  • Geb. datum 26 jan 1990 (36)
  • Geb. plaats Guadalajara, MX
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,73 m
