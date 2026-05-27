Montoya maakt oorlog en valt Verstappen wéér aan

De ruzie tussen de Verstappens en oud-coureur Juan Pablo Montoya lijkt nog niet voorbij te zijn. Na eerdere uithalen van Montoya reageerde Max Verstappen afgelopen weekend. Daar lijkt Montoya het echter niet bij te willen laten.

Montoya zorgde in de afgelopen weken voor de nodige verbazing met felle uitspraken over Verstappen. Zo stelde hij dat de Red Bull-coureur zou moeten worden geschorst vanwege zijn kritiek op de nieuwe F1-regels. Daarnaast uitte hij ook kritiek op het feit dat Verstappen op de Nürburgring reed in een Mercedes-AMG GT3-bolide, en niet in een auto van Red Bull-partner Ford. Verstappen ergerde zich door aan deze opmerkingen, en vroeg zich af waarom F1 TV hem bleef inhuren als analist.

Hoe kijkt Montoya terug op de kritiek?

Montoya reageerde in Canada slechts schouderophalend op de uitspraken van Verstappen. Nu reageert hij uitgebreider bij Talksportbetting: "Er is helemaal geen drama. En eerlijk, als dat er wel zou zijn, als hij hier echt boos over is, dan heeft hij meer problemen in zijn leven dan hij zou moeten hebben. In het verleden heb ik vaak met Max gepraat en we kunnen het eigenlijk prima met elkaar vinden. We spenderen geen tijd om met elkaar te praten, maar ze zeggen wel hoi. Ik zeg ook hoi tegen Jos. We hebben nooit problemen gehad, en volgens mij nu ook niet."

Kritiek niet terugnemen

De Colombiaan weigert echter om zijn kritiek terug te nemen: "Toch ben ik nog steeds van mening dat het niet oké was van Max om in een Mercedes op de Nürburgring te rijden. Als Ford zoveel geld in de sport en in Red Bull steekt, dan is het gewoon verkeerd om in een Mercedes te rijden."

Hoe kijkt Montoya terug op zijn eigen uitspraken?

Tot slot gaat Montoya nog in op de kritiek op zijn eigen uitspraken, die volgens hem nergens op sloeg: "Het interview met de BBC is volledig uit context getrokken. Ik zei dat coureurs die kritiek hebben op de Formule 1 strafpunten of schorsingen moeten krijgen. Dat is in iedere sport zo. Als ik voor jou werk, en slecht over je bedrijf praat, dan ontsla je mij. Zo werkt het."

"Ze vroegen aan mij of Max daar ook bij hoorde, en ik zei ja. Het commentaar op Max is het grote verhaal geworden. Mensen vroegen toen aan Max wat hij van mij vond, en hij reageerde natuurlijk. Andersom zou ik hetzelfde hebben gezegd als Max. Om eerlijk te zijn, ik denk dat het mij geen fuck kan schelen. Martin Brundle, die mij nooit gemogen heeft, en dat is wederzijds trouwens, zei tegen mij op de grid: 'Ik zie dat je Max boos hebt gemaakt'. Ik zei daarop: 'Dat is niets nieuws.'"

Regenrace

F1 Nieuws Max Verstappen Juan Pablo Montoya Red Bull Racing

Reacties (15)

Login om te reageren
  • Cicero

    Posts: 1.657

    Stop nu gewoon met die nono citeren. Jullie citeren mij toch ook niet?

    • + 5
    • 27 mei 2026 - 09:55
    • Regenrace

      Posts: 2.704

      Vind ik eigenlijk ook - maar goed, daar leven ze hier van. Dus wil ik nog wel even inhoudelijk de onzin van Montoya aantonen.

      Hij zegt letterlijk: "Ik zei dat coureurs die kritiek hebben op de Formule 1 strafpunten of schorsingen moeten krijgen. Dat is in iedere sport zo. Als ik voor jou werk, en slecht over je bedrijf praat, dan ontsla je mij. Zo werkt het."

      Welnu, dit is een extreem beroerde analogie. Zijn werkgever namelijk is Red Bull, niet de FIA of F1. F1 is de bedrijfstak waarin ie werkzaam is. En dat een werknemer geen kritiek mag hebben op de bedrijfstak waarin ie werkzaam is, is natuurlijk apekool.

      Sterker, je mag zelfs stevige kritiek op je werkgever hebben, mits je een geconstateerd probleem eerst intern aankaart, vervolgens constateert dat daar niets mee wordt gedaan en je bij bij derden hebt geverifieerd dat het wezenlijk probleem is dat jouw individuele belang overstijgt.

      • + 11
      • 27 mei 2026 - 10:12
    • Tra893SDk

      Posts: 75

      Stop met reageren op deze berichten en dan houden ze ook op. Dit is precies wat Montoya ook doet, en anders het medium dat het brengt of deze uitspraken aan hem ontlokt.

      Montoya komt sowieso uit een tijd dat veel coureurs en andere mensen zich echt bonden aan merken. Ik ga zijn intenties niet invullen, want met zekerheid kan ik daar niets over zeggen.

      Maar dat dit steeds gebracht wordt is omdat het interactie genereert. Dat het negatieve interactie is, maakt niet uit.

      'Talksportsbetting' had ik nooit van gehoord, nu wel. En mensen zullen het ook eerder vinden wanneer ze bijv. op social meer interactie hebben. Dezelfde redenatie volgt een nieuwsberichtensite als deze. Als mensen erop reageren betekent dit dat erop geklikt wordt en er genoeg tijd rondgebracht wordt om de klik ook te laten tellen.

      En zelfs als Montoya het erom doet kan het een ding zijn. Hoe vaker hij geciteerd wordt, hoe prominenter hij wordt, hoe liever media hem graag willen voor een optreden en hoe beter het contract zal zijn dat eraan verbonden is.

      • + 0
      • 27 mei 2026 - 10:30
    • The Wolf

      Posts: 895

      @Regenrace
      Volgens mij klopt dat ook niet helemaal. F1 is in die zin geen 'normale' bedrijfstak.
      Hoewel Max Verstappen (of elke andere coureur ook) formeel in dienst is van een team, is het zo ingekaderd dat de overkoepelende sportbond directe zeggenschap heeft over alle deelnemers middels superlicentie en reglementen. De sport heeft hierdoor een rechtstreekse juridische relatie met de coureur. Het is dus niet zo dat Max en/of z'n collega's zomaar alles kunnen zeggen over 'hun' sport als dat schade toebrengt.

      • + 1
      • 27 mei 2026 - 10:38
  • The Wolf

    Posts: 895

    Ik zeg ook hoi tegen Jos. We hebben nooit proble.......BATS!

    • + 4
    • 27 mei 2026 - 09:55
  • MatsVerstsappen

    Posts: 228

    "Als ik voor jou werk, en slecht over je bedrijf praat, dan ontsla je mij. Zo werkt het." Nou JP, misschien in Colombia, maar niet overal.

    • + 1
    • 27 mei 2026 - 10:04
  • Need5Speed

    Posts: 3.865

    Goed, dus niet alleen Max maar een stuk of 20 coureurs moeten strafpunten of een schorsing krijgen voor hun kritiek op de F1. Duidelijk.

    Maar Max rijdt niet voor Ford. Max rijdt voor Red Bull, en dat was ook de livery van zijn Mercedes. Ford levert zelfs niet de motor van de RB22. Ford levert componenten van het elektrisch systeem en laat de GT3 die nou juist niet gebruiken.

    Afijn, hoi. Hoi, joh.

    • + 6
    • 27 mei 2026 - 10:08
  • WickieDeViking

    Posts: 1.103

    Montoya maakt een grote denkfout.

    Verstappen reed daar met zijn eigen team. Hij mag volledig zelf bepalen in welke auto hij daar wilt rijden.
    Dat RBR en Ford een overeenkomst voor de F1 hebben met elkaar, heeft nada noppes te maken met Verstappens race team.

    Montoya maakt hier een denkfout.
    Bij de 24 uur van de Nürburgring gaat het niet om de F1, maar om een volledig aparte endurance race met het eigen team van Verstappen. Daar rijdt hij onder Verstappen dot com Racing en niet in een Red Bull F1 context.

    De F1 samenwerking met Ford heeft daar dus niets mee te maken. Het zijn totaal gescheiden werelden.

    • + 1
    • 27 mei 2026 - 10:12
    • WickieDeViking

      Posts: 1.103

      Oh wat grappig, wil je je originele bericht iets netter en strakker verwoorden, vergeet je gewoon je originele bericht even te deleten. Er mag wel eens een edit knop komen. :)

      • + 1
      • 27 mei 2026 - 10:13
    • The Wolf

      Posts: 895

      Joh je kunt het uit mekaar trekken wat Montoya zegt en helemaal kapot analyseren, maar is helemaal niet relevant.
      Montoya zoekt volop de confrontatie op met Max in de hoop dat Max, van wie we weten dat die niet de geduldigste is zeg maar, toehapt. Beetje sensatie maken. Past weer bij de huidige entertainment F1 blijkbaar, want ze vragen hem continu.
      Beste wat Max kan doen is doodzwijgen

      • + 2
      • 27 mei 2026 - 10:22
    • Tra893SDk

      Posts: 75

      Montoya weet dit heus wel. Als we even ervan uit gaan dat hij niet gewoon wat cloud wil, dan heeft hij het over merk-loytaliteit. Met verschillende redenen. Niet perse een soort dankbaarheid voor de sponsoring van Red Bull, maar het kan ook vanuit het invullen van een kans zijn om een strategische relatie op te bouwen waarbij Max zijn leven lang met Ford kan werken, invloed kan hebben op een junior academy, geld kan verdienen aan straatautolijnen, en voor iedere klasse waarin hij wil rijden de mogelijkheid heeft Ford er een auto voor te laten maken/financieren.

      • + 0
      • 27 mei 2026 - 10:32
  • MustFeed

    Posts: 10.538

    "Ik zei dat coureurs die kritiek hebben op de Formule 1 strafpunten of schorsingen moeten krijgen. Dat is in iedere sport zo. Als ik voor jou werk, en slecht over je bedrijf praat, dan ontsla je mij. Zo werkt het."

    Volgens mij werkt Verstappen niet voor de FIA. Ik denk niet dat de FIA hem betaalt. Bovendien is dit zeker niet in iedere sport zo. Sterker nog, ik kan me geen voorbeelden bedenken waar je voor het uiten van je mening een straf krijgt. Het is misschien iets anders als je beschuldigingen uit richting de wedstrijdleiding of de sport in diskrediet brengt. Maar voor wat Verstappen zegt straffen gaan uitdelen is wel heel erg extreem. Waar leg je dan de grens? Mag een coureur nog zeggen dat die sprint races niet leuk vindt of dat een circuit niet zijn favoriete circuit is?

    En het gaat eigenlijk nog verder, want Verstappen wordt hier naar gevraagd en geeft antwoord op de vragen. Volgens Montoya mag dat niet. Dus of Verstappen moet de media weigeren, of hij moet leugens gaan verkopen.

    Dit soort uitspraken van Montoya komen niet vanuit een doordachte mening. Het is puur racune richting Red Bull of Verstappen of wat dan ook. En dat resulteert in de meest domme uitspraken. En Montoya kan blijkbaar ook niet erkennen dat hij een beetje dom is geweest, dus nu gaat hij dit soort stupiditeit ook nog proberen te verdedigen waardoor het alleen maar dommer wordt.

    Wat ik wel weet is dat het waarschijnlijker is dat Montoya vanwege dit alles ontslagen wordt dan dat Verstappen ontslagen wordt.

    • + 2
    • 27 mei 2026 - 10:26
  • StevenQ

    Posts: 10.468

    Ford steekt helemaal niet zoveel geld in Red Bull, Red Bull heeft de ontwikkeling van de motor, het mooie nieuwe gebouw en al die mensen die er voor nodig waren zelf betaald

    Ford moet nog tientallen jaren betalen om zelfs maar in de buurt te komen bij het bedrag dat Red Bull geïnvesteerd heeft in hun eigen motorenafdeling.

    • + 0
    • 27 mei 2026 - 10:50
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.326

    JPM moet stoppen met die vervuilde coke uit 'n koeiekont te snuiven want er komt alleen maar poep uit z'n bakkes.
    Staat tegenover dat hij hier gerust mag blijven op het forum om ons te vermaken met zijn ongezouten meningen...

    • + 0
    • 27 mei 2026 - 11:17

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

