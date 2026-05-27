De ruzie tussen de Verstappens en oud-coureur Juan Pablo Montoya lijkt nog niet voorbij te zijn. Na eerdere uithalen van Montoya reageerde Max Verstappen afgelopen weekend. Daar lijkt Montoya het echter niet bij te willen laten.

Montoya zorgde in de afgelopen weken voor de nodige verbazing met felle uitspraken over Verstappen. Zo stelde hij dat de Red Bull-coureur zou moeten worden geschorst vanwege zijn kritiek op de nieuwe F1-regels. Daarnaast uitte hij ook kritiek op het feit dat Verstappen op de Nürburgring reed in een Mercedes-AMG GT3-bolide, en niet in een auto van Red Bull-partner Ford. Verstappen ergerde zich door aan deze opmerkingen, en vroeg zich af waarom F1 TV hem bleef inhuren als analist.

Hoe kijkt Montoya terug op de kritiek?

Montoya reageerde in Canada slechts schouderophalend op de uitspraken van Verstappen. Nu reageert hij uitgebreider bij Talksportbetting: "Er is helemaal geen drama. En eerlijk, als dat er wel zou zijn, als hij hier echt boos over is, dan heeft hij meer problemen in zijn leven dan hij zou moeten hebben. In het verleden heb ik vaak met Max gepraat en we kunnen het eigenlijk prima met elkaar vinden. We spenderen geen tijd om met elkaar te praten, maar ze zeggen wel hoi. Ik zeg ook hoi tegen Jos. We hebben nooit problemen gehad, en volgens mij nu ook niet."

Kritiek niet terugnemen

De Colombiaan weigert echter om zijn kritiek terug te nemen: "Toch ben ik nog steeds van mening dat het niet oké was van Max om in een Mercedes op de Nürburgring te rijden. Als Ford zoveel geld in de sport en in Red Bull steekt, dan is het gewoon verkeerd om in een Mercedes te rijden."

Hoe kijkt Montoya terug op zijn eigen uitspraken?

Tot slot gaat Montoya nog in op de kritiek op zijn eigen uitspraken, die volgens hem nergens op sloeg: "Het interview met de BBC is volledig uit context getrokken. Ik zei dat coureurs die kritiek hebben op de Formule 1 strafpunten of schorsingen moeten krijgen. Dat is in iedere sport zo. Als ik voor jou werk, en slecht over je bedrijf praat, dan ontsla je mij. Zo werkt het."

"Ze vroegen aan mij of Max daar ook bij hoorde, en ik zei ja. Het commentaar op Max is het grote verhaal geworden. Mensen vroegen toen aan Max wat hij van mij vond, en hij reageerde natuurlijk. Andersom zou ik hetzelfde hebben gezegd als Max. Om eerlijk te zijn, ik denk dat het mij geen fuck kan schelen. Martin Brundle, die mij nooit gemogen heeft, en dat is wederzijds trouwens, zei tegen mij op de grid: 'Ik zie dat je Max boos hebt gemaakt'. Ik zei daarop: 'Dat is niets nieuws.'"