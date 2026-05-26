McLaren komt met opmerkelijke verklaring voor bandenblunder

Het team van McLaren zorgde afgelopen weekend voor verbazing met een opmerkelijke bandenkeuze. Na wat gemiezer in Canada besloot McLaren om Oscar Piastri en Lando Norris op de intermediates te laten starten. Teambaas Andrea Stella heeft een logische verklaring voor dit opvallende moment.

Het was afgelopen zondag koud en nat op het Circuit Gilles Villeneuve. Vlak voor de start van de Grand Prix begon het te miezeren, maar het leek er niet op dat het echt door ging regenen. Op een aantal delen van de baan was het nat, maar veel teams vonden het niet nat genoeg om voor regenbanden te kiezen. Bij McLaren dachten ze daar anders over, en Norris en Piastri stonden op de tweede startrij met inters onder de auto. Het bleek de verkeerde keuze te zijn, en ze moesten snel een pitstop maken.

Waarom nam McLaren dit besluit?

Het werd een verloren middag voor McLaren, en teambaas Andrea Stella legde aan de internationale media uit wat er aan de hand was: "Naar onze mening was het circuit heel erg glad. Op een droog circuit hadden we al moeite om de banden op temperatuur te krijgen. Op dat moment was het echter ook nog eens glad en regende het. Dus we vonden dat je op dat moment moest beslissen welke band het meest geschikt was voor de situatie."

Bij de start viel Arvid Lindblad stil, en moesten de overige coureurs twee extra opwarmrondes rijden. Stella zag het daarna misgaan: "De regen hield daarna snel op en er was ook nog eens een dubbele opwarmronde, wat volgens mij niet goed was voor onze beslissing. Ik had de auto's op droge banden graag willen zien als de race op het geplande tijdstip van start was gegaan."

Waar ging het mis?

Het feit dat de wedstrijdleider van de FIA besloot om extra opwarmrondjes te rijden, was volgens Stella de doodsteek van de strategie van McLaren: "Ik denk dat we een beetje pech hadden met het feit dat de regen net was gestopt en dat er een dubbele opwarmronde was."

Zuchtend maakt de Italiaan zijn verhaal af: "Achteraf gezien werden we een beetje benadeeld door die beslissing, maar op het moment dat de beslissing genomen moest worden, waren de omstandigheden volgens mij wel echt geschikt voor de inters."

Hoe liep het af?

McLaren verliet Canada zonder een WK-punt te hebben gepakt in de race. Lando Norris viel uiteindelijk uit met technische problemen, terwijl Oscar Piastri buiten de punten bleef na een slechte race en een straf voor een aanrijding met Alexander Albon.

F1 Nieuws Andrea Stella McLaren GP Canada 2026

Reacties (10)

  • Verstoppen

    Posts: 2.113

    Ja ja, de dubbele opwarmronde de schuld geven in plaats van de hand in eigen boezem steken: het was gewoon een strategische fout van McLaren.

    • + 6
    • 26 mei 2026 - 15:03
    • Larry Perkins

      Posts: 65.273

      Als je Stella gelooft maakten in principe alle andere teams een strategische blunder maar hadden zij geluk dat Arvid Lindblad stil viel met twee extra opwarmrondes tot gevolg.

      Stella, ga toch fietsen en neem daarna een Stella...

      • + 5
      • 26 mei 2026 - 15:18
    • F1jos

      Posts: 5.289

      Stella was in die geval een eenzame fietser.

      • + 2
      • 26 mei 2026 - 15:28
    • 919

      Posts: 4.417

      Vraag me af wat dommer is richting buitenwereld.
      Gewoon toegeven dat je de plank misgeslagen hebt, en daar dus lering uit trekken. Of achter je foute beslissing blijven staan.
      Eigenlijk niet zo moeilijke vraag, ze komen met deze verklaring pas echt dom over.

      • + 0
      • 26 mei 2026 - 16:52
  • NicoS

    Posts: 20.760

    Zoeken naar excuses….
    Ook zonder uitgestelde start was het een verkeerde beslissing.

    • + 6
    • 26 mei 2026 - 15:06
    • OrangeArrows

      Posts: 3.394

      Ze hadden de eerste paar ronde wat meer voordeel kunnen hebben, maar verder ook niet.

      • + 1
      • 26 mei 2026 - 15:14
  • Politik

    Posts: 9.971

    Simpel gevalletje van gegokt en verloren.
    Ook zonder die twee extra opwarmrondes was het helemaal niks geworden op die intermediates.

    • + 3
    • 26 mei 2026 - 15:15
  • Mr Marly

    Posts: 8.000

    Onbegrijpelijke keuze, tobbers.

    • + 3
    • 26 mei 2026 - 15:18
    • snailer

      Posts: 33.180

      Ik denk dat ze gegokt hebben op regen.

      Maar ik begrijp de keuze niet. Ze beweren dat ze aan het eind van dit jaar nog in het gevecht voor de titels zullen zijn. Dan ga je niet gokken. Alleen al dat is een blunder. Om eventueel wat punten te winnen, riskeren ze veel punten en zeer waarschijnlijk 2 podiumplekken.

      • + 1
      • 26 mei 2026 - 15:28
  • DutchTifosi

    Posts: 2.858

    Ik heb wat betreft strategie slechte excuses gehoord van Ferrari, maar zo slecht?

    • + 0
    • 26 mei 2026 - 16:35

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

