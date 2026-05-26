Het team van McLaren zorgde afgelopen weekend voor verbazing met een opmerkelijke bandenkeuze. Na wat gemiezer in Canada besloot McLaren om Oscar Piastri en Lando Norris op de intermediates te laten starten. Teambaas Andrea Stella heeft een logische verklaring voor dit opvallende moment.

Het was afgelopen zondag koud en nat op het Circuit Gilles Villeneuve. Vlak voor de start van de Grand Prix begon het te miezeren, maar het leek er niet op dat het echt door ging regenen. Op een aantal delen van de baan was het nat, maar veel teams vonden het niet nat genoeg om voor regenbanden te kiezen. Bij McLaren dachten ze daar anders over, en Norris en Piastri stonden op de tweede startrij met inters onder de auto. Het bleek de verkeerde keuze te zijn, en ze moesten snel een pitstop maken.

Waarom nam McLaren dit besluit?

Het werd een verloren middag voor McLaren, en teambaas Andrea Stella legde aan de internationale media uit wat er aan de hand was: "Naar onze mening was het circuit heel erg glad. Op een droog circuit hadden we al moeite om de banden op temperatuur te krijgen. Op dat moment was het echter ook nog eens glad en regende het. Dus we vonden dat je op dat moment moest beslissen welke band het meest geschikt was voor de situatie."

Bij de start viel Arvid Lindblad stil, en moesten de overige coureurs twee extra opwarmrondes rijden. Stella zag het daarna misgaan: "De regen hield daarna snel op en er was ook nog eens een dubbele opwarmronde, wat volgens mij niet goed was voor onze beslissing. Ik had de auto's op droge banden graag willen zien als de race op het geplande tijdstip van start was gegaan."

Waar ging het mis?

Het feit dat de wedstrijdleider van de FIA besloot om extra opwarmrondjes te rijden, was volgens Stella de doodsteek van de strategie van McLaren: "Ik denk dat we een beetje pech hadden met het feit dat de regen net was gestopt en dat er een dubbele opwarmronde was."

Zuchtend maakt de Italiaan zijn verhaal af: "Achteraf gezien werden we een beetje benadeeld door die beslissing, maar op het moment dat de beslissing genomen moest worden, waren de omstandigheden volgens mij wel echt geschikt voor de inters."

Hoe liep het af?

McLaren verliet Canada zonder een WK-punt te hebben gepakt in de race. Lando Norris viel uiteindelijk uit met technische problemen, terwijl Oscar Piastri buiten de punten bleef na een slechte race en een straf voor een aanrijding met Alexander Albon.