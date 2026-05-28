Verstappen geadviseerd: "Ga naar Ferrari en wordt de nieuwe Schumacher"

Max Verstappen liet tijdens de Grand Prix van Canada voor het eerst in lange tijd opnieuw een ontspannen kant van zichzelf zien. De viervoudig wereldkampioen oogde kalm en vrolijk, met als opvallend moment het podiumbeeld waarop hij de jonge winnaar Kimi Antonelli omarmde naast Ferrari-coureur Lewis Hamilton. Ondertussen lijken geruchten over een vroegtijdig afscheid van de Formule 1 stilaan af te nemen, al blijft zijn toekomst voer voor speculatie.

Voormalig F1-coureur Christijan Albers mengde zich deze week nadrukkelijk in dat debat. De Nederlander onthulde zelfs dat hij persoonlijk contact heeft gezocht met Verstappen om over diens toekomst te praten — en dat hij nog een opvallende wens heeft voor zijn landgenoot.

Albers ziet Verstappen liever niet stoppen

In de podcast van De Telegraaf maakte Albers duidelijk dat hij hoopt dat Verstappen nog jarenlang actief blijft in de Formule 1. Een vroeg pensioen ziet hij absoluut niet zitten. “Mocht ik hem advies mogen geven, dan zou ik vooral zeggen: stop alsjeblieft nog niet”, stelde Albers. “Zonder Max wordt het op de grid meteen een pak saaier. Dan moet hij zich plots bezighouden met andere raceklassen, en daar loopt gewoon minder rond.”

De oud-coureur van Minardi denkt bovendien dat Verstappen nog voldoende uitdagingen heeft in de Formule 1. Zeker nu Red Bull niet langer onaantastbaar lijkt en nieuwe projecten lonken richting de toekomst.

Ferrari-transfer? Albers droomt luidop van Schumacher-scenario

Albers ging zelfs nog een stap verder en onthulde dat hij Verstappen persoonlijk wil overtuigen om ooit voor Ferrari te kiezen. Volgens hem zou een overstap in 2028 perfect passen in het carrièrepad van de Nederlander. “Ik ga het hem in Monaco opnieuw vragen”, lachte Albers. “Hij rijdt vermoedelijk nog een jaar bij Red Bull en daarna? Ik zou het geweldig vinden mocht hij in 2028 gewoon naar Ferrari trekken.”

Daarbij trekt Albers een opvallende vergelijking met Michael Schumacher, die na successen elders Ferrari opnieuw naar de top bracht. “Max is intussen zo groot geworden dat hij een uitdaging van dat niveau aankan”, klinkt het overtuigd. “Ik denk echt dat hij daar het verschil kan maken. En eerlijk? Die rode Ferrari-overalls op het podium… dat blijft toch gewoon het mooiste beeld van de hele grid.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Christijan Albers Ferrari Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 909

    én Max....... je krijgt een Luce van de zaak!

    • + 0
    • 28 mei 2026 - 08:51
    • shakedown

      Posts: 1.802

      Ik heb een artist render gezien van de Luce GT3 Evo. dat was wel erg vet!

      www.(reddit.com/r/AiCarArt/comments/1tocxg5/ferrari_luce_gt3_evo/

      eerste haakje weg.

      • + 0
      • 28 mei 2026 - 09:02
    • shakedown

      Posts: 1.802

      Zoek ff op google naar Ferrari Luce GT3 Evo. Krijg je een reddit post. Die kan ik wel enorm waarderen...

      • + 0
      • 28 mei 2026 - 09:04
  • shakedown

    Posts: 1.802

    Zal niet zo snel gebeuren maar ergens hoop ik het wel. Als er nu 1 coureur is die dit kan is het Verstappen.

    Ik ben van mening dat Hamilton dit ook had gekund, maar hij had het lef niet om dat te doen toen hij in zijn prime was. Nu in zijn nadagen kan hij dat niet meer bewerkstelligen. En dat is jammer. Hamilton had echt het bravoure en aanzien om het te doen en succesvol te zijn. Vergeet niet dat je niet alleen snel moet zijn om te slagen bij Ferrari maar ook een soort onoverwinnelijk status moet meenemen. Die had hij, en nu heeft ie dat niet meer.

    Als Verstappen nu het lef heeft om in 2028 naar Ferrari te gaan, dan zit hij vol in zijn prime, kan hij alles te weeg brengen binnen Ferrari wat nodig is om te slagen.

    • + 0
    • 28 mei 2026 - 09:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

