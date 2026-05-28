Max Verstappen liet tijdens de Grand Prix van Canada voor het eerst in lange tijd opnieuw een ontspannen kant van zichzelf zien. De viervoudig wereldkampioen oogde kalm en vrolijk, met als opvallend moment het podiumbeeld waarop hij de jonge winnaar Kimi Antonelli omarmde naast Ferrari-coureur Lewis Hamilton. Ondertussen lijken geruchten over een vroegtijdig afscheid van de Formule 1 stilaan af te nemen, al blijft zijn toekomst voer voor speculatie.

Voormalig F1-coureur Christijan Albers mengde zich deze week nadrukkelijk in dat debat. De Nederlander onthulde zelfs dat hij persoonlijk contact heeft gezocht met Verstappen om over diens toekomst te praten — en dat hij nog een opvallende wens heeft voor zijn landgenoot.

Albers ziet Verstappen liever niet stoppen

In de podcast van De Telegraaf maakte Albers duidelijk dat hij hoopt dat Verstappen nog jarenlang actief blijft in de Formule 1. Een vroeg pensioen ziet hij absoluut niet zitten. “Mocht ik hem advies mogen geven, dan zou ik vooral zeggen: stop alsjeblieft nog niet”, stelde Albers. “Zonder Max wordt het op de grid meteen een pak saaier. Dan moet hij zich plots bezighouden met andere raceklassen, en daar loopt gewoon minder rond.”

De oud-coureur van Minardi denkt bovendien dat Verstappen nog voldoende uitdagingen heeft in de Formule 1. Zeker nu Red Bull niet langer onaantastbaar lijkt en nieuwe projecten lonken richting de toekomst.

Ferrari-transfer? Albers droomt luidop van Schumacher-scenario

Albers ging zelfs nog een stap verder en onthulde dat hij Verstappen persoonlijk wil overtuigen om ooit voor Ferrari te kiezen. Volgens hem zou een overstap in 2028 perfect passen in het carrièrepad van de Nederlander. “Ik ga het hem in Monaco opnieuw vragen”, lachte Albers. “Hij rijdt vermoedelijk nog een jaar bij Red Bull en daarna? Ik zou het geweldig vinden mocht hij in 2028 gewoon naar Ferrari trekken.”

Daarbij trekt Albers een opvallende vergelijking met Michael Schumacher, die na successen elders Ferrari opnieuw naar de top bracht. “Max is intussen zo groot geworden dat hij een uitdaging van dat niveau aankan”, klinkt het overtuigd. “Ik denk echt dat hij daar het verschil kan maken. En eerlijk? Die rode Ferrari-overalls op het podium… dat blijft toch gewoon het mooiste beeld van de hele grid.”