Het is geen geheim dat Max Verstappen verder kijkt dan alleen de Formule 1. Recent kreeg hij tijdens zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring bezoek van rallylegende Sébastien Ogier, die hem daarna een rallytest aanbood. Volgens Ogier is dat aanbod veel serieuzer dan veel mensen denken.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij dol is op veel verschillende vormen van autosport. Hij richt zich nu vooral op zijn GT3-project, en nam deel aan de 24 uur van de Nürburgring. Na die race postte negenvoudig WRC-kampioen Sébastien Ogier een selfie met Verstappen op sociale media, waarbij hij grapte dat rallyrijden misschien de volgende uitdaging moet worden. Verstappen reageerde lachend onder de post: "Met jou als leraar?"

Hoe serieus was het aanbod?

Het leek om een onschuldig dolletje te gaan, maar Ogier laat aan Motorsport.com weten het serieus te bedoelen: "Het was natuurlijk een beetje een grapje op sociale media, maar hij houdt overduidelijk van nieuwe ervaringen. Hij heeft vorig jaar al in mijn oude Fiesta gereden, maar dat was op een circuit. Ik heb tegen hem gezegd dat hij het eigenlijk op een echte rallylocatie moet proberen, want een circuit is geen ideale plek voor zo'n auto."

Ogier weet het zeker

Volgens Ogier zou rallyrijden zomaar het volgende avontuur van Verstappen kunnen worden: "Ik weet zeker dat iemand als hij daar op een bepaald moment interesse in kan krijgen. Dus waarom niet? Mijn bericht was ook oprecht: als hij ooit een test wil doen, dan verwelkom ik hem vraag!"

Geen onbekende wereld voor Verstappen

Verstappens vader Jos is al een aantal jaren actief in de rallyracerij. De voormalig Formule 1-coureur rijdt voornamelijk rally's in België, en is daar ook niet onsuccesvol. Bij zijn laatste rally ging het echter mis en sloeg hij over de kop.

Verstappen zelf sprak zich begin dit jaar al uit over een mogelijk rally-avontuur. Hij lijkt de deur voorlopig nog dicht te houden, en hij stelde in de podcast Up to Speed dat hij het geweldig vindt, maar dat hij de risico's simpelweg te groot vindt.