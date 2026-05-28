Verstappen krijgt serieus rally-aanbod: "Hij houdt van nieuwe ervaringen"

Verstappen krijgt serieus rally-aanbod: "Hij houdt van nieuwe ervaringen"

Het is geen geheim dat Max Verstappen verder kijkt dan alleen de Formule 1. Recent kreeg hij tijdens zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring bezoek van rallylegende Sébastien Ogier, die hem daarna een rallytest aanbood. Volgens Ogier is dat aanbod veel serieuzer dan veel mensen denken.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij dol is op veel verschillende vormen van autosport. Hij richt zich nu vooral op zijn GT3-project, en nam deel aan de 24 uur van de Nürburgring. Na die race postte negenvoudig WRC-kampioen Sébastien Ogier een selfie met Verstappen op sociale media, waarbij hij grapte dat rallyrijden misschien de volgende uitdaging moet worden. Verstappen reageerde lachend onder de post: "Met jou als leraar?"

Hoe serieus was het aanbod?

Het leek om een onschuldig dolletje te gaan, maar Ogier laat aan Motorsport.com weten het serieus te bedoelen: "Het was natuurlijk een beetje een grapje op sociale media, maar hij houdt overduidelijk van nieuwe ervaringen. Hij heeft vorig jaar al in mijn oude Fiesta gereden, maar dat was op een circuit. Ik heb tegen hem gezegd dat hij het eigenlijk op een echte rallylocatie moet proberen, want een circuit is geen ideale plek voor zo'n auto."

Ogier weet het zeker

Volgens Ogier zou rallyrijden zomaar het volgende avontuur van Verstappen kunnen worden: "Ik weet zeker dat iemand als hij daar op een bepaald moment interesse in kan krijgen. Dus waarom niet? Mijn bericht was ook oprecht: als hij ooit een test wil doen, dan verwelkom ik hem vraag!"

Geen onbekende wereld voor Verstappen

Verstappens vader Jos is al een aantal jaren actief in de rallyracerij. De voormalig Formule 1-coureur rijdt voornamelijk rally's in België, en is daar ook niet onsuccesvol. Bij zijn laatste rally ging het echter mis en sloeg hij over de kop.

Verstappen zelf sprak zich begin dit jaar al uit over een mogelijk rally-avontuur. Hij lijkt de deur voorlopig nog dicht te houden, en hij stelde in de podcast Up to Speed dat hij het geweldig vindt, maar dat hij de risico's simpelweg te groot vindt.

  • Bertrand Gachot

    Posts: 679

    Ik kan het best waarderen om naar een Rally Race te gaan, langs de baan te gaan staan en lekker ouderwets modder te happen. Maar Rally rijden is toch een beetje "het korfbal" van de autosport, zeker niet ongevaarlijk maar soms daadwerkelijk ook een combinatie tussen bestuurder (m), navigator (V) of vice versa.

    • 28 mei 2026 - 11:33

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 238
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Red Bull Racing
