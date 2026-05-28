Alan Permane heeft tijdens de persconferentie van de Grand Prix van Canada op vrijdag 22 mei stevig teruggeslagen tegen de beschuldigingen in de FIA-brief van McLaren-CEO Zak Brown. De Racing Bulls-teambaas erkende de band met Red Bull Racing, maar wuifde elke suggestie van sportieve integriteitsschending weg: zijn team opereert als klant en leverancier, en niet anders. De kwestie raakt direct aan de toekomst van Red Bull als geheel in F1, en daarmee ook aan de positie van Max Verstappen.

Klant en leverancier, punt

Brown stuurde eerder deze maand een brief aan FIA-president Mohammed Ben Sulayem waarin hij opriep tot een volledig verbod op meervoudig teameigenaarschap in de Formule 1. Hij noemde daarin concrete gevallen waarin Racing Bulls de belangen van Red Bull Racing zou hebben gediend, waaronder de Grand Prix van Singapore in 2024, waarbij Racing Bulls in de slotfase een pitstop maakte om de snelste ronde te pakken ten koste van McLarens Lando Norris, en de GP van Miami dit jaar, waarbij Liam Lawson ruimte zou hebben gemaakt voor Verstappen. Brown maakt ook bezwaar tegen het gemak waarmee Laurent Mekies vorig jaar vrijwel zonder overgangsperiode overstapte van teambaas bij Racing Bulls naar dezelfde functie bij Red Bull Racing.

Permane liet zich in Canada niet uit het veld slaan. "Onze relatie met Red Bull Racing is die van klant en leverancier", zei hij vrijdag tegenover de internationale media. "We nemen onderdelen af zoals de versnellingsbak en diverse componenten die het technisch reglement toestaan, en dat reglement volgen wij nauwgezet." De Brit benadrukte daarna zijn unieke positie om het te beoordelen: hij werkte jarenlang bij een team zonder enige band met een zusterteam, en weet dus uit eigen ervaring hoe zwaar de compliance-inspanning is. "Er gaat heel veel energie zitten in het garanderen dat we de regels respecteren. Ik zie geen enkel probleem met hoe wij momenteel opereren."

Mercedes en Alpine: het echte precedent

De timing van Browns brief is geen toeval. De kwestie laaide opnieuw op nadat bekend werd dat Mercedes mogelijk een belang van 24 procent wil nemen in Alpine, nu investeringsgroep Otro Capital zijn minderheidsaandeel wil verkopen. Brown maakt expliciet duidelijk dat zijn bezwaren voor iedereen gelden, ook voor Mercedes. Dat maakt de discussie politiek explosief: als de FIA strengere regels invoert om Red Bulls constructie aan te pakken, valt een eventuele Mercedes-Alpine-alliantie per definitie ook onder dezelfde beperkingen.

Andrea Stella, McLarens eigen teambaas, herhaalde in dezelfde persconferentie Browns principe: F1 is een kampioenschap tussen onafhankelijke constructeurs en dat beginsel moet volledig worden gehandhaafd. Mekies, die als teambaas van Red Bull Racing aan de overkant van tafel zat, gaf aan dat Red Bull bereid is aanpassingen te steunen als de sport daar baat bij heeft, maar liet in het midden hoe ver die steun gaat.

Voor Nederlandse fans heeft de discussie een directe bijklank. Verstappen staat na vijf races zevende in het kampioenschap met 43 punten, ver achter WK-leider Kimi Antonelli. Red Bull telt als constructeur slechts 32 punten. Een aanscherping van de regels rond teameigenaarschap kan de relatie tussen de twee Red Bull-teams verder bemoeilijken, precies op het moment dat Verstappen elke steun kan gebruiken. Racing Bulls staat zevende bij de constructeurs met 15 punten.