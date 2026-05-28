Het team van Mercedes heeft een sterke start van het seizoen achter de rug. De Duitse renstal is momenteel oppermachtig in de Formule 1, maar ze weten dat alle ogen in de komende weken op hen zijn gericht. Mogelijk krijgen ze ook te maken met strengere controles op het gebied van de motoren.

De nieuwe krachtbron van Mercedes staat al het hele jaar in het middelpunt van de aandacht. Begin dit jaar gonsde het van de geruchten over een trucje dat Mercedes uitvoerde met de compressieverhoudingen in de krachtbron. Het zorgde voor felle kritiek, en de FIA besloot nieuwe controles in te voeren. Deze controles gaan op 1 juni in, wat betekent dat Mercedes in Monaco voor het eerst zal worden geconfronteerd met deze nieuwe checks.

Maakt Mercedes zich zorgen?

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com maakt men zich bij Mercedes weinig zorgen over de nieuwe controles van de FIA. Ze zouden ervan overtuigd zijn dat ze voldoen aan de strenge eisen van de autosportfederatie, en dat hun auto's dan ook met gemak door de aanstaande controles heen gaan komen.

Extra controles?

De Italiaanse tak van Motorsport.com merkt echter op dat er mogelijk nog strengere controles op komst zijn. Het medium stelt dat er geruchten rondgaan over dat de inspecties vanaf augustus kunnen worden aangescherpt. Op welk gebied er dan extra zal worden gecontroleerd, en op welke manier dit kan gebeuren, is niet bekend. Wel laat het volgens het Italiaanse medium zien dat hier een politiek spelletje wordt gespeeld.

Hoe is Mercedes aan het seizoen begonnen?

Bij Mercedes lijken ze zich echter weinig zorgen te maken. Begin dit jaar bleven ze erbij dat hun trucje keurig aan de regels voldeed, en dat werd ook niet tegengesproken door de FIA. Mercedes begon vervolgens op een zeer overtuigende wijze aan het seizoen, en vooralsnog zijn alle races gewonnen door een coureur van de Duitse renstal.

George Russell schreef de openingsrace van het seizoen in Australië op zijn naam, waarna Andrea Kimi Antonelli wist te winnen in China, Japan, Miami en Canada. De jonge Italiaan heeft een straatlengte voorsprong op Russell in het wereldkampioenschap, en staat in het middelpunt van de aandacht.