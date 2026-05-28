user icon
icon

'FIA overweegt extra controles bij Mercedes-motor'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'FIA overweegt extra controles bij Mercedes-motor'

Het team van Mercedes heeft een sterke start van het seizoen achter de rug. De Duitse renstal is momenteel oppermachtig in de Formule 1, maar ze weten dat alle ogen in de komende weken op hen zijn gericht. Mogelijk krijgen ze ook te maken met strengere controles op het gebied van de motoren.

De nieuwe krachtbron van Mercedes staat al het hele jaar in het middelpunt van de aandacht. Begin dit jaar gonsde het van de geruchten over een trucje dat Mercedes uitvoerde met de compressieverhoudingen in de krachtbron. Het zorgde voor felle kritiek, en de FIA besloot nieuwe controles in te voeren. Deze controles gaan op 1 juni in, wat betekent dat Mercedes in Monaco voor het eerst zal worden geconfronteerd met deze nieuwe checks.

Meer over Mercedes Mercedes genoot van Verstappen: "Eén van de beste GT3-coureurs ter wereld"

Mercedes genoot van Verstappen: "Eén van de beste GT3-coureurs ter wereld"

18 mei
 Montoya voorspelt oorlog bij Mercedes: "Iedereen zegt dat..."

Montoya voorspelt oorlog bij Mercedes: "Iedereen zegt dat..."

17 mei

Maakt Mercedes zich zorgen?

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com maakt men zich bij Mercedes weinig zorgen over de nieuwe controles van de FIA. Ze zouden ervan overtuigd zijn dat ze voldoen aan de strenge eisen van de autosportfederatie, en dat hun auto's dan ook met gemak door de aanstaande controles heen gaan komen.

Extra controles?

De Italiaanse tak van Motorsport.com merkt echter op dat er mogelijk nog strengere controles op komst zijn. Het medium stelt dat er geruchten rondgaan over dat de inspecties vanaf augustus kunnen worden aangescherpt. Op welk gebied er dan extra zal worden gecontroleerd, en op welke manier dit kan gebeuren, is niet bekend. Wel laat het volgens het Italiaanse medium zien dat hier een politiek spelletje wordt gespeeld.

Hoe is Mercedes aan het seizoen begonnen?

Bij Mercedes lijken ze zich echter weinig zorgen te maken. Begin dit jaar bleven ze erbij dat hun trucje keurig aan de regels voldeed, en dat werd ook niet tegengesproken door de FIA. Mercedes begon vervolgens op een zeer overtuigende wijze aan het seizoen, en vooralsnog zijn alle races gewonnen door een coureur van de Duitse renstal.

George Russell schreef de openingsrace van het seizoen in Australië op zijn naam, waarna Andrea Kimi Antonelli wist te winnen in China, Japan, Miami en Canada. De jonge Italiaan heeft een straatlengte voorsprong op Russell in het wereldkampioenschap, en staat in het middelpunt van de aandacht.

Stoffelman

Posts: 6.353

"Deze controles gaan op 1 juni in, wat betekent dat Mercedes in Monaco voor het eerst zal worden geconfronteerd met deze nieuwe checks."

-----

Niet alleen Mercedes wordt met die controle geconfronteerd, ook alle andere teams moeten eraan voldoen.

  • 1
  • 28 mei 2026 - 12:36
F1 Nieuws Mercedes

Reacties (2)

Login om te reageren
  • gridiron

    Posts: 3.465

    Die strengere testen waren toch al voorzien in Miami of Canada

    • + 0
    • 28 mei 2026 - 12:17
  • Stoffelman

    Posts: 6.353

    "Deze controles gaan op 1 juni in, wat betekent dat Mercedes in Monaco voor het eerst zal worden geconfronteerd met deze nieuwe checks."

    -----

    Niet alleen Mercedes wordt met die controle geconfronteerd, ook alle andere teams moeten eraan voldoen.

    • + 1
    • 28 mei 2026 - 12:36

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar