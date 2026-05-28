Max Verstappen en zijn werkgever Red Bull Racing hebben een aardig raceweekend achter de rug. In Canada pakte Verstappen zijn eerste podiumplek van het jaar, maar hij was nog niet tevreden. Vandaag zal hij weer aan de slag gaan met de voorbereidingen op de komende races, want hij reist af naar Milton Keynes.

Verstappen was afgelopen weekend niet bepaald tevreden over Red Bull. Hij klaagde over problemen met zijn auto waar hij al langer last van heeft. Daarnaast stelde hij na de kwalificatie dat het team niet naar zijn feedback had geluisterd. Tot overmaat van ramp liet Verstappen ook nog eens doorschemeren dat hij serieus nadenkt over een F1-exit als de aangepaste motorregels toch niet doorgaan.

Bij Red Bull hebben ze in ieder geval veel vertrouwen in Verstappen, en vandaag gaan ze weer hard aan de bak. GPToday.net heeft begrepen dat hij over ongeveer een halfuur in het vliegtuig stapt en koers zal zetten naar het vliegveld van Cranfield, wat vlak naast Milton Keynes ligt. Verstappen zal zich vandaag melden op de Red Bull-fabriek, waar waarschijnlijk veel op het programma staat.

Verstappen naar de fabriek

Verstappen zal waarschijnlijk een praatje gaan houden op de fabriek, waar ze stil zullen staan bij de eerste podiumscore van het jaar. Daarnaast zal Verstappen zich vermoedelijk gaan bezighouden met de voorbereidingen op de komende races. Volgende week staat de Grand Prix van Monaco op het programma, en één week daarna wordt er geracet op het circuit van Barcelona.

Wat gaat er gebeuren?

Verstappen zal dus vrijwel zeker plaatsnemen in de simulator om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de komende twee Grands Prix. Opvallend genoeg lijkt het er sterk op dat Verstappen langer dan gebruikelijk zal blijven hangen in Milton Keynes. Het lijkt er nu op dat hij pas op 31 mei zal terugvliegen naar het vliegveld van Cannes, wat vlak bij zijn woonplaats Monaco ligt.

Wat Verstappen in al die dagen gaat doen, is niet bekend. De mogelijkheid bestaat dat Red Bull de baan opgaat, maar deze kans lijkt klein te zijn. Op het nabijgelegen circuit van Silverstone staan er dit weekend immers al race-activiteiten van andere klassen op het programma. Wat er ook gaat gebeuren, Verstappen zal het druk krijgen in de komende dagen.