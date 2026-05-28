De motorregels zijn momenteel het meest besproken onderwerp in de Formule 1. De nieuwe regels vallen nog niet bij iedereen in de smaak, terwijl de FIA al bezig is met plannen voor de toekomst. McLaren-CEO Zak Brown wil niet uitsluiten dat zijn team bij een toekomstige motorformule zelf krachtbronnen gaat bouwen.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe motorregels in de Formule 1, maar die zorgen niet voor veel positieve reacties. Er is veel kritiek, maar FIA-president Mohammed Ben Sulayem kijkt vooral vooruit. Door de komst van klimaatneutrale brandstoffen ziet hij kans om de V8-motoren terug te brengen. Dit plan kreeg al veel steun, en veel fabrikanten en teams zien het als een goede optie.

Wat is McLaren van plan?

Ook bij het team van McLaren volgen ze de ontwikkelingen op de voet. McLaren-CEO Zak Brown zou er in de toekomst voor openstaan om zelf motoren te bouwen. Hij stelt bij Sports Business Journal dat de kosten dan wel omlaag moeten: "Als er een motorformule komt die financieel haalbaar is, dan zouden we dat en de bijbehorende technologie zeker overwegen."

De herintroductie van de V8-motoren kan dus een stapje in de juiste richting zijn, maar Brown weigert daar uitgebreid over te fantaseren: "Dat gezegd hebbende, we kunnen ons echt geen betere motorpartner wensen dan Mercedes. Maar als er iets aan ons wordt gepresenteerd dat in de eerste plaats financieel logisch is, dan zullen we er zeker naar gaan kijken."

Hoe kijkt Brown naar de huidige kritiek?

Met de kritiek op de huidige regels kan Brown in ieder geval weinig: "De races zijn nu geweldig. Als je de coureurs niet zou horen en gewoon naar de races kijkt op tv, dan is het product fantastisch. Er wordt ingehaald, we hadden vijf verschillende leiders in Miami, inhaalacties om de koppositie... Ik denk dat de fans die naar de races kijken zoiets hebben van: 'Dit is echt een verdomd spannende wedstrijd.'"

De kritiek is volgens Brown dan ook een beetje overdreven: "Volgens mij is er sprake van iets wat je bij elke nieuwe technologie ziet. In Miami merkten we dat al: we zien dat de coureurs er meer aan gewend raakten, en dat de regels verder worden aangescherpt. We zullen ze misschien niet perfect kunnen maken, maar er is wel altijd sprake geweest van regels managen, banden managen... En nu heb je daar simpelweg het batterijmanagement bij gekregen."