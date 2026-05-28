De motorregels zijn momenteel het meest besproken onderwerp in de Formule 1. De nieuwe regels vallen nog niet bij iedereen in de smaak, terwijl de FIA al bezig is met plannen voor de toekomst. McLaren-CEO Zak Brown wil niet uitsluiten dat zijn team bij een toekomstige motorformule zelf krachtbronnen gaat bouwen.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe motorregels in de Formule 1, maar die zorgen niet voor veel positieve reacties. Er is veel kritiek, maar FIA-president Mohammed Ben Sulayem kijkt vooral vooruit. Door de komst van klimaatneutrale brandstoffen ziet hij kans om de V8-motoren terug te brengen. Dit plan kreeg al veel steun, en veel fabrikanten en teams zien het als een goede optie.

Wat is McLaren van plan?

Ook bij het team van McLaren volgen ze de ontwikkelingen op de voet. McLaren-CEO Zak Brown zou er in de toekomst voor openstaan om zelf motoren te bouwen. Hij stelt bij Sports Business Journal dat de kosten dan wel omlaag moeten: "Als er een motorformule komt die financieel haalbaar is, dan zouden we dat en de bijbehorende technologie zeker overwegen."

Tevreden met Mercedes

De herintroductie van de V8-motoren kan dus een stapje in de juiste richting zijn, maar Brown weigert daar uitgebreid over te fantaseren: "Dat gezegd hebbende, we kunnen ons echt geen betere motorpartner wensen dan Mercedes. Maar als er iets aan ons wordt gepresenteerd dat in de eerste plaats financieel logisch is, dan zullen we er zeker naar gaan kijken."

Hoe kijkt Brown naar de huidige kritiek?

Met de kritiek op de huidige regels kan Brown in ieder geval weinig: "De races zijn nu geweldig. Als je de coureurs niet zou horen en gewoon naar de races kijkt op tv, dan is het product fantastisch. Er wordt ingehaald, we hadden vijf verschillende leiders in Miami, inhaalacties om de koppositie... Ik denk dat de fans die naar de races kijken zoiets hebben van: 'Dit is echt een verdomd spannende wedstrijd.'"

De kritiek is volgens Brown dan ook een beetje overdreven: "Volgens mij is er sprake van iets wat je bij elke nieuwe technologie ziet. In Miami merkten we dat al: we zien dat de coureurs er meer aan gewend raakten, en dat de regels verder worden aangescherpt. We zullen ze misschien niet perfect kunnen maken, maar er is wel altijd sprake geweest van regels managen, banden managen... En nu heb je daar simpelweg het batterijmanagement bij gekregen."

snailer

Posts: 33.206

Ik was verbaasd en dus even gevraagd.

Ja, McLaren heeft meerdere keren motoren ontwikkeld voor straatauto's, al deden ze dat in de praktijk in samenwerking met externe motorenfabrikanten.

Hier zijn de belangrijkste voorbeelden:
McLaren F1 (1992): Hoewel dit de ultieme sportauto is, ontwikkelde... [Lees verder]

  • 2
  • 28 mei 2026 - 16:15
  • shakedown

    Posts: 1.804

    Zou terecht zijn. een merk als McLaren hoort zijn eigen motoren te maken. De motor formule moet idd zo worden dat het financieel en technisch haalbaar is om concurrerende motoren te maken.

    • + 1
    • 28 mei 2026 - 13:23
    • snailer

      Posts: 33.204

      Staat me bij dat ze voor straatauto's wel eigen motoren hebben gebouwd.

      Ook was er een samenwerking voor een Niet-F1 raceauto.

      Ze moeten meer knwohow dan RBR had voor ze aan het RBPT project begonnen. Hoewel ze natuurlijk wel mogelijk de beste motor man ever hebben kunnen strikken. Zeg de Newey van de F1 motoren.

      Maar ik zeg: doen!

      audi kon vrij snel een goede motor bouwen. RBR kon het. Dus waarom niet

      • + 0
      • 28 mei 2026 - 15:10
    • Nomar

      Posts: 869

      @Snailer

      Nee, McLaren heeft historisch gezien nooit zelf fysiek verbrandingsmotoren geproduceerd, al ontwerpen ze deze tegenwoordig wel zelf voor hun straatauto's. Zowel voor de Formule 1-wagens als voor de commerciële supercars vertrouwt het Britse merk op externe partners voor de feitelijke bouw en levering van de motoren.

      De situatie is opgesplitst in twee takken:
      1. Straatauto's (McLaren Automotive)
      Het ontwerp: Sinds de introductie van de McLaren 12C (2011) maakt McLaren gebruik van V8- en V6-motoren die zij zelf hebben ontworpen. De basis van hun bekende V8-motor (de M838T) was oorspronkelijk gebaseerd op een oudere Nissan-racemotor, maar is volledig door McLaren doorontwikkeld.
      De productie: De fysieke bouw van deze motoren besteedt McLaren volledig uit. De Britse engineeringfirma Ricardo assembleert alle motoren in hun fabriek in Shoreham-by-Sea.

      Oudere iconen: Voor legendarische oudere modellen kocht McLaren de motoren kant-en-klaar in. Zo heeft de bekende McLaren F1 uit de jaren '90 een V12-motor van BMW en werd de Mercedes-Benz SLR McLaren aangedreven door een V8 van Mercedes-AMG.

      2. Formule 1 (McLaren Racing)
      In de Formule 1 heeft McLaren altijd gereden als klantenteam. Het ontwikkelen en bouwen van een F1-krachtbron is extreem duur en complex. McLaren heeft door de decennia heen succesvolle partnerschappen gehad met grote fabrikanten die de motoren leverden:

      Ford-Cosworth & Chevrolet (vroege jaren)
      Porsche (TAG) (jaren '80 turbo-tijdperk)
      Honda (eind jaren '80 / begin jaren '90, en de beruchte herstart in 2015)
      Peugeot & Renault (kortere periodes)
      Mercedes-AMG: De huidige partner. McLaren heeft een contract om tot en met 2030 met Mercedes-motoren te blijven rijden.

      • + 0
      • 28 mei 2026 - 15:26
    • snailer

      Posts: 33.204

      Ik was verbaasd en dus even gevraagd.

      Ja, McLaren heeft meerdere keren motoren ontwikkeld voor straatauto's, al deden ze dat in de praktijk in samenwerking met externe motorenfabrikanten.

      Hier zijn de belangrijkste voorbeelden:
      McLaren F1 (1992): Hoewel dit de ultieme sportauto is, ontwikkelde McLaren de motor niet zelf. De iconische V12 werd destijds ontworpen door BMW M (de S70/2-motor).

      Mercedes-Benz SLR McLaren (2003): Deze auto kwam voort uit de samenwerking tussen McLaren en Mercedes-Benz. De 5.5-liter supercharged V8-motor werd gebouwd door Mercedes-AMG.

      Moderne McLaren straatauto's (2011–heden): Vanaf de MP4-12C ontwerpt McLarens eigen Powertrain-divisie de motoren intern (zoals de 3.8L en 4.0L V8 en de V6 in de Artura). De daadwerkelijke productie en assemblage van deze motoren wordt echter uitbesteed aan de Britse motorenfabrikant Ricardo.

      McLaren Solus GT (2023): Deze circuitauto (gebaseerd op een virtuele Vision Gran Turismo wagen) heeft een atmosferische 5.2-liter V10. Deze motor werd ontworpen en gebouwd door de Britse race- en motorbouwer Judd


      In samenwerking dus.

      Denk dat je voor een groot deel gelijk hebt.

      • + 2
      • 28 mei 2026 - 16:15
  • Larry Perkins

    Posts: 65.326

    Als Zak Red Bull even opkoopt heeft hij met de RBPT meteen een eigen motor...

    (Ik denk graag in oplossingen!)

    • + 0
    • 28 mei 2026 - 15:17
  • Need5Speed

    Posts: 3.875

    Na Ford Cosworth, Porsche/TAG, Honda, Ford weer, Peugeot, Mercedes, Honda weer, Renault en Mercedes weer gaan ze het nu zelf doen. En ze hebben Ferrari nog niet eens geprobeerd!

    • + 1
    • 28 mei 2026 - 15:44
    • Larry Perkins

      Posts: 65.326

      En de Hart-motor hebben ze destijds gemist...

      • + 0
      • 28 mei 2026 - 15:55
    • Beamer

      Posts: 1.880

      en ze hebben na Ford weer ook nog een test gedaan met de Lamborghini motor!

      • + 0
      • 28 mei 2026 - 16:14

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

